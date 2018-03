Con productos orgánicos, flores frescas y de colores: así será la tarta del príncipe Harry y Meghan Markle La pareja ha confiado en la pastelera Claire Ptak para crear un postre de limón, con el que los novios agasajarán a los invitados de su boda

Poco a poco, el palacio de Kensington va desvelando nuevos datos de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. En un comunicado publicado este martes, confirmaban que la pareja ha elegido a la pastelera Claire Ptak para cocinar la tarta nupcial. «Han pedido a Claire que cree una tarta de limón con flor de saúco, incorporando los colores brillanes de la primavera. Estará cubierto de mantequilla y decorado con flores frescas».

Claire Ptak no es una desconocida para la pareja, al menos no para la actriz. Markle entrevistó a la pastelera para su blog, The Wig, especializado en estilo de vida. Ptak está especializada en postres orgánicos con productos de temporada y, como la novia, es estadounidense.

Claire Ptak, pastelera encargada de la tarta nupcial de Harry y Meghan Markle -GTRES

En su día se especuló con que los novios pudieran elegir el plátano como base para su tarta nupcial, por una broma interna de la pareja. Sin embargo, han optado por un sabor mucho más tradicional.

Más de tres mil personas están invitadas a los terrenos del castillo de Windsor el próximo 19 de mayo, día de la boda. Hace unos días, la prensa británica aseguraba que la novia vestiría de Ralph & Russo para su gran día, que empezará a las 8 de la mañana con un paseo en una carroza. Será a las 12 cuando el arzobispo de Canterbury oficie la ceremonia de su boda.