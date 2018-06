La reaparición (en privado) de Melania Trump tras un mes alejada de las cámaras

Ha pasado un mes desde la última vez que vimos a Melania Trump. La primera dama de Estados Unidos se sometió a principios de mayo a un procedimiento de riñón y desde ese momento desapareció de los medios de comunicación. Hasta este martes.

Melania ha hecho acto de presencia junto a su marido, Donald Trump, en un evento en honor a las Familias Gold Star, una organización que ayuda a los familiares de militares caídos en combate. Y sabemos que la primera dama estuvo junto al presidente gracias al medio de comunicación favorito de los Trump, Twitter.

La convocatoria estaba cerrada a la prensa, pero varias imágenes del acto se han publicado en la red social. En ellas se puede ver a la pareja presidencial en primera fila, con Melania vestida totalmente de negro.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7