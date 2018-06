Rosanna Zanetti: «La boda con David Bisbal no será la que soñaba de pequeña» La modelo, que se dará el «sí, quiero» con el cantante el próximo otoño, desvela algunos de los secretos del enlace

Aunque todavía no hay fecha prevista para el gran enlace de David Bisbal y Rosanna Zanetti, quedan pocos meses para que pasen por la vicaría -lo harán previsiblemente en otoño- y los nervios empiezan a florecer. De casi todos los preparativos se está escargando la modelo venezolana, que asegura que contratará a alguien para que la ayude. No quiere que le pase como a otras novias: «No voy a dejar que me abrume, porque he visto casos de mujeres que se trasforman y pueden llegar a ser todo muy caótico. Es un día para disfrutar», explica en una entrevista en un evento de Casa Corona que organiza conciertos y talleres en el jardín de la Fundación Ortega y Gasset, desde el 23 de mayo al 4 de agosto.

Almería es una de las opciones que más resuena para que se den el «sí, quiero». «A David le haría mucha ilusión que sea en su tierra y lo estamos valorando», dice. Está claro que el caso de que sea el lugar elegido para la ceremonia en la iglesia, no es algo que desvelarán para preservar su intimidad. Siempre han sido una pareja muy discreta y eso no va a cambiar ahora.

En su momento no vendieron el anuncio de su compromiso a ninguna revista del corazón -lo compartieron con todos a través de las redes sociales- ni tampoco cuando se convirtieron en pareja de hecho en el Ayuntamiento de Ajalvir. «En la boda no habrá exclusiva de por medio, pero llegado el momento compartiremos lo que tengamos que compartir, no todo, pero sí algo con la gente que quiere de corazón formar parte de nuestras vidas», asegura Zanetti con toda la sinceridad que la caracteriza.

Sueños de niña

Toda mujer sueña de niña cómo quiere que sea su boda. Normalmente, un enlace multitudinario con 500 invitados y vestida como una auténtica princesa. Es el caso de Zanetti, que siempre pensó que así sería la suya, pero las cosas cambian. «Esta boda con David Bisbal no era la que soñaba de pequeña la verdad. A medida que vas creciendo te cambian las prioridades. De repente te preguntas y piensas si quieres una boda grande, como una princesa, con 500 invitados y te das cuenta de que eso no es lo importante. Lo que quiero es mi familia, a los más cercanos y algo pequeño e íntimo», cuenta.

Buena sintonía

Desde que David Bisbal se enamoró perdidamente en la primevera de 2016 de Zanetti, de la que dijo que era «la versión de sí mismo en femenino», la venezolana ha encajado a la perfección en la vida del cantante, incluso con la otra mujer de su corazón: su hija, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada.

Zanetti y la pequeña mantienen una inmejorable relación, aunque le entristece que crezca tan rápido: «Está creciendo, ya no le gusta que la coja en brazos. El otro día la llevé al cole y me dijo 'vale, pero me bajas antes de llegar al cole que no quiero que mis compañeros me vean'». La buen relación también se extiende a la madre de Ella y expareja de Bisbal, aunque asegura que coinciden muy poco y que no irá a la boda: «Tenemos claro que queremos que sea muy íntima y familiar».