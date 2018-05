Así es Roseanne Barr, la comediante «fulminada» por un tuit racista

Nunca y nadie va a entender tan bien el uso indebido de las redes sociales como Roseanne Barr (65). La cadena ABC ha cancelado la popular serie de televisión «Roseanne», protagonizada por ella misma, tras una publicación que hacía Barr en su cuenta de Twitter contra Valerie Jarrett, la exconsejera de Barack Obama.

La comediante, partidaria del Presidente Donald Trump, arremete contra Jarrett por su origen iraní y su piel oscura. «Si los Hermanos Musulmanes y 'El planeta de los simios' tuvieran un hijo:vj», escribía la actriz en un tuit que ya ha eliminado de su perfil.

Por su parte, y pese al éxito que había cosechado el regreso de la serie, la cadena ha decidido cancelar la emisión de este programa. «La afirmación de Roseanne en Twitter es abominable, repugnante e incompatible con nuestros valores, y hemos decidido cancelar la serie», informaba Channing Dungey, presidenta del grupo Disney al que pertenece el canal.

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.