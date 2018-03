Los rumores de relación entre Lewis Hamilton y Gigi Hadid cogen velocidad Esta no es la primera vez que se vincula a la modelo con el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha cambiado esta semana el Mercedes con el que compite por un coche y una compañía completamente diferentes.

El piloto británico es imagen junto con la modelo Gigi Hadid de la nueva promoción de Tommy Hilfiger. «Es un honor ser parte de la familia y no puedo esperar a que vean la campaña en la que hemos estado trabajando arduamente», aseguró el décimo deportista mejor pagado del mundo. «Lo que he conseguido en la vida ha sido gracias a la voluntad de tener éxito. Le debo todo a mi padre, él sacrificó cada poquito de su tiempo por mí. Me decía: 'Tienes el potencial para ser increíble. Te reto. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser grande'», explicó Hamilton ante los periodistas.

El actual campeón del mundo de F1, que comienza su nueva temporada en Australia el 23 de marzo después de completar las pruebas en Barcelona, se ha subido en un Mercedes AMG GT S junto a la modelo para grabar el nuevo spot de la conocida marca de moda. Al principio fue Hadid quien se puso al volante, alcanzando la velocidad de poco más de 190 kilómetro por hora y demostrando así que no se queda atrás a la hora de coger velocidad. Tras tomar con brusquedad la primera curva, la modelo se rinde: «Vale, creo que deberías conducir tú», dice rendida la maniquí sin ni siquiera imaginar la que se le avecina en cuestión de segundos.

Una vez que el piloto británico se puso al volante la cosa cambió, el coche aceleró alcanzando una velocidad inimaginable mientras Gigi desencajada por la velocidad del coche, agarra el brazo del piloto de Fórmula 1 entre gritos.

Tras esta curiosa experiencia comenzaron las especulaciones. Según aseguram el medio británico «The Mirror», tras la grabación del anuncio, la estrella de Victoria's Secret ha estado coqueteando con Hamilton, pocos días después de confirmar su separación de Zayn Malik. El tabloide afirma que la pareja ha estado intercambiando «mensajes coquetos y están empezando a acercarse», asegurando que «tienen una gran conexión».

Esta no es la primera vez que se vincula a Gigi con la leyenda de la F1, ya que se cree que comenzaron a coquetear tras su ruptura de Cody Simpson en 2015. Pero si los rumores son ciertos, supondría que esta nueva pareja podría tensar las cosas en el círculo de amistad de la modela. Recordemos que es especuló que Lewis había salido con la mejor amiga de la modelo, Kendall Jenner, así como con Winnie Harlow y Rihanna, sin olvidar las fotos que salieron a la luz del piloto y Bella Hadid disfrutando del sol en un yate en Mónaco.