Santacana reniega de sus palabras El exmarido de Arantxa Sánchez Vicario niega haber dado una entrevista que publica este miércoles una conocida revista

Beatriz Cortázar

MADRID 28/02/2018 17:37h Actualizado: 28/02/2018 17:38h

Si Josep Santacana pensaba que iba a poder manejar su divorcio con Arantxa Sanchez Vicario, en lo que a medios de comunicacion se refiere, a estas alturas de su película ya se habrá dado cuenta que va a tener más problemas de los que hubiera deseado.

Después de presentar una demanda de divorcio y pedir hasta medidas urgentes para tener a sus hijos, lo que no imaginaba es que el Banco de Luxemburgo iba a denunciar al matrimonio por un delito de alzamiento de bienes, que ahí aun quieren recuperar los siete millones y medio de euros que deben tras el aval que esa entidad hizo para que la tenista ajustara sus deudas con la Hacienda española.

Ante la exigencia de Arantxa de que presentara todas las cuentas, ya que ella asegura no tener nada a su nombre, Santacana retiró la demanda de divorcio -ya da igual, porque ahora es público que ha gestionado el patrimonio de la tenista y tendrá que rendir cuentas sí o sí- a la vez que se enteraba que la revista «Hola» publicaba una entrevista suya donde, entre otras cosas, confirma que tiene novia desde hace año y medio y asegura que con su mujer no mantenía relaciones desde hace cinco, para sorpresa de los lectores que no se esperaban esas intimidades tan detalladas.

Fue el propio Santacana quien el martes por la tarde envió un burofax a la publicación asegurando que no había concedido ninguna entrevista, con el aviso de que tomaría medidas legales si así se anunciaba. Ayer la publicación contestaba con un comunicado asegurando que esa entrevista la habían comprado a una agencia de prensa con las fotos y el audio, y ahora falta saber si Santacana sabe con quien habla y con quien se desahoga de una manera tan íntima y detallada. Aunque sus ex amigos de Barcelona dicen que es un experto en engañar al personal (ha dejado más deudas que buenos recuerdos) da la sensación que esta vez se la han metido doblada. ¿Tal vez algún «amigo» con ganas de devolverle alguna faena?