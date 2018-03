Sara Verdasco: «Me derrumbé al ver a mi hermano tan feliz en la boda» La hermana del tenista concedió este fin de semana una entrevista en la que cuenta cómo fue la boda entre su hermano y Ana Boyer, su relación con la familia Preysler y la dura recuperación de su accidente

Desde que Ana Boyer y Fernando Verdasco se dieran el «sí quiero» hace tres meses, poco se ha sabido de la pareja. Las únicas noticias que se han podido saber del reciente matrimonio han sido a través de sus familiares más cercanos.

Esta semana, Sara, la hermana del tenista, concedió este fin de semana una breve entrevista al programa «Socialité»: «La boda fue emocionalmente muy fuerte. En la iglesia ver a mi hermano, que estamos muy unidos, ver dar ese paso tan importante y ver lo feliz que estaba hizo que me derrumbase», asegura visiblemente emocionada.

Disputas familiares

Pocas semanas antes del enlace, varios medios nacionales hablaban de un posible enfrentamiento entre la familia Verdasco y la Preysler. El motivo, según lafirmaban, eran los preparativos de la boda. «No entiendo de dónde sacan esas historias, que para nada son ciertas. Según me han contado, unos reporteros acudieron a la clínica donde ha estado ingresado Antonio Carmona y cuando le vieron, le preguntaron por la boda de Ana y Fernando. Él dijo que no sabía nada, seguramente para no meter la pata por si contaba algo que no debía; y eso ahora lo interpretan como que hay enfrentamientos familiares. No es cierto. Ni siquiera la madre de Fernando está molesta. Además, quienes deciden todo lo relacionado con su boda son los propios novios. Esto ya no es como en mi época. Ahora ellos organizan todo y, como mucho, mi hija me consulta alguna cosa. Pero nada más», explicaba Isabel Preysler para este periódico.

Ana Boyer, Sara Verdasco y Juan Carmona durante un partido de Fernando Verdasco -Gtres

Así lo ha ratificado también la hermana de Fernando: «Las dos familias tenemos muy buena relación», asegurando que «Tamara Falcó es como se la ve: súper natural y divertida». Sobre su hermano y su cuñada, Sara solo tenía palabras de cariño hacia ellos: «Están encantados, contentos. Es una pareja que se les ve súper enamorada y que son súper felices juntos».

Accidente

Recordemos que la hermana del tenista sufrió un grave accidente en Miami, donde residen por el trabajo de su marido, Juan Carmona. «El brutal impacto le provocó a Sara un coágulo de sangre en la cabeza y una fractura de pelvis en cuatro partes, por lo que durante dos meses tendrá que permanecer en silla de ruedas», informó entonces la revista «¡Hola». Recuperada totalmente de las heridas físicas, Sara asegura que aún está acudiendo a una psicóloga para curar las heridas mentales: «El accidente ha sido como un antes y un después en mi vida. Una vez que superas lo físico entra en juego lo psicologo», explica recordando el trágico momento en el que ella y su marido iban paseando en bicicleta cuando fueron arrollados por un coche que se dio a la fuga. «Mi marido tambien lo ha pasado mal porque aunque él físicamente no sufrió nada grave, lo vio todo».