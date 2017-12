Saúl Craviotto: «El maltrato a las mujeres es lo que más impotencia me genera» El ganador de «MasterChef Celebrity» se convierte en padre por segunda vez

Rocío F. de Buján

Madrid 20/12/2017

Se ha convertido en uno de los deportistas olímpicos más mediáticos de España tras conquistar un nuevo oro, para el que en lugar de palas se necesitaba delantal. Se alzó como ganador de la segunda edición de «MasterChef Celebrity», metiéndose al jurado y al público en el bolsillo con su actitud y talento. Parece dominar cualquier competición pero, pese al éxito, Saúl Craviotto (Lérida. 1984) no pierde la humildad: «Soy un chaval normal con los pies en el suelo», asegura el también Policía Nacional para ABC.

Desde que se convirtió en medallista olímpico, con cuatro preseas entre Pekín 2008 y Río 2016, Craviotto dejó de patrullar las calles para centrarse en «Participación Ciudadana», dedicada a dar charlas para concienciar a los jóvenes sobre posibles problemas como el bulliyng, las drogas, el alcohol o las redes sociales. «A raíz de las medallas olímpicas y, sobre todo, mi paso por el programa soy una cara conocida y eso puede ser peligroso porque todo el mundo sabe dónde vivo o quién es mi familia».

Cuando echa la vista atrás y recuerda su paso por el 091, a Craviotto se le muda el gesto: «He tenido que lidiar desde con peleas hasta con gente que se intenta suicidar, sin embargo lo que más me ha marcado es el maltrato a las mujeres. Es lo que más impotencia y rabia me genera».

Padre de dos niñas: Valentina (3) y Alejandra, que nació la semana pasada, Craviotto solo piensa en volver a su casa en Asturias: «Como es tan pequeñita no me puedo mover mucho, así que pasaremos unas Navidades tranquilas con la familia». Aunque no todas las victorias salen a cuenta, ni siquiera en vacaciones: «Ahora todos quieren que yo preparé la cena de Navidad», bromea.

Policía, piragüista olímpico, cocinero y ahora también modelo como imagen de Ketchup Heinz, Craviotto le resta importancia: «Me alegro de que las firmas consideren que mi imagen les puede favorecer, pero no me considero modelo ni nada por el estilo. Entiendo que son modas y hay que aprovechar la cresta», reconoce.Polifacético como pocos, este lunes presentó junto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco José Vázquez, una campaña informativa sobre cómo actuar ante ataques terroristas: «La idea era que mi visibilidad como policía sirviese para crear un mensaje cercano, entendible y sencillo que llegase a todos los hogares españoles».