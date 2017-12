Ya van seis las mujeres que acusan a Dustin Hoffman de acoso sexual Su primera acusación salió a la luz el 1 de noviembre a raíz del terremoto provocado por el caso Weinstein

Su primera acusación salió a la luz el 1 de noviembre, a raíz del terremoto provocado por el caso Weinstein, y desde ese momento el reconocido actor de Hollywood Dustin Hoffman no ha dejado de sumar acusaciones de diferentes casos de abusos y agresiones sexuales.

Esta mañana se han conocido los testimonios de tres mujeres más que han acusado al intérprete ganador de un Oscar de conducta sexual inapropiada, elevando así a seis el número de personas que lo acusaron de décadas de impropiedades.

Según informó la revista Variety, dos de las nuevas incorporaciones aseguraron que Hoffman se propasó con ellas en el año 1987, mientras que la tercera mujer sufrió los acosos por parte del actor en 1980, cuando ella tenía 16 años, y pidió un masaje en los pies.

La publicación citada anteriormente contactó con el abogado de Hoffman, Mark Neubauer, quien habló en nombre de su representado asegurando que las acusaciones eran «falsedades difamatorias».

Recordemos que la primera mujer que se atrevió a dar el paso y acusar al actor fue la escritora Anna Graham Hunter, la cual alegó que en 1985, entonces ella tenía 17 años, el actor, ahora de 80 años, la buscó en el set de rodaje del telefilm «Muerte de un viajante» y le habló de forma «inapropiada» sobre sexo. «Me pidió que le diera un masaje en los pies en mi primer día en el set de rodaje; lo hice», escribió Hunter en el Hollywood Reporter. «Era abiertamente coqueta, me agarró el trasero, me habló sobre sexo y frente a mí. Una mañana fui a su camerino; él me miró y sonrió, tomándose su tiempo». Hunter continúa diciendo que le humilló públicamente -«Voy a tener un huevo duro... y un clítoris blanqueado»- ante otros compañeros que le rieron las bromas soeces. «Me fui sin decir palabra. Me encerré en el baño y lloré», recoge el diario británico «The Guardian».

Ante esta primera acusación, el actor actuó rápidamente pidiendo disculpas a través de un comunicado: «Tengo el mayor respeto por las mujeres y siento terriblemente que cualquier cosa que haya hecho le haya puesto en una situación incómoda. Lo siento. No refleja quién soy».