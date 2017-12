Selena Gómez confirma su reconciliación con Justin Bieber La cantante explica en una entrevista los motivos que le han llevado a retomar su relación con el artista

MADRID 04/12/2017 10:51h Actualizado: 04/12/2017 10:52h

Después de semanas de incertidumbre en las que se ha podido ver a Justin Bieber y Selena Gómez en muy buena sintonía, la cantante ha confirmado por fin lo que todo el mundo ya conocía: vuelven a salir juntos.

Así lo ha explicado en la revista Billboard tras haber sido la protagonista de los premios Billboard Women in Music. La artista ha hablado claro sobre el amor que siente por el cantante canadiense: «Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes, quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca».

La que fuera una de las parejas más mediáticas y queridas ha regresado. El cantante canadiense ha apoyado mucho a su exnovia tras la operación de riñón a la que se sometió recientemente, lo que les podría haber acercado. Fue el pasado 25 de octubre cuando fueron vistos por vez primera. Ambos acuden a la misma iglesia y tras el servicio, unos amigos acudieron a la casa de la cantante, incluido Bieber. Recientemente, fueron pillados juntos en una cafetería en Westlake Village, California. Unos encuentros a los que en principio no se le dio mucha importancia, pero después de romper con The Weeknd adquierieron más relevancia.

La separación entre ambos supuso un duro varapalo para los miles de seguidores de ambos que, pese a las múltiples rupturas que tuvieron, les veían juntos de por vida. No es de extrañar, teniendo en cuenta que vivieron su historia de amor, como si de una película se tratase. De hecho, al propio Bieber le costó aceptar la separación definitiva en 2014. Dos años después todavía se lamentaba. El 20 de marzo de 2016 subió una fotografía a su cuenta de Instagram de ambos besándose.

Durante la entrevista, Gómez también quiso defenderse de todos aquellos que cuestionan su vida o sus relaciones sentimentales: «A veces solo quería defenderme a mí misma. Quiero gritar y decir: ¡No tenéis ni idea! ¡Yo puedo hacer esto y tomar estas decisiones! Recuerdo haber sentido que me definían no por mi trabajo si no por la persona con la que estaba. ¿Me gustaría que la gente se preocupara por lo que realmente importa? Sí, pero no puede controlar eso, y no quiero hacerlo».