Shakira, cansada de los rumores: «Gracias por ayudarme a superar estos meses difíciles»

El sábado fue un día muy especial para Sakira que reanudó su gira «El Dorado World Tour» con un primer concierto en Hamburgo (Alemania). Recordemos que hace tan solo un mes, la artista tuvo que cancelar su gira por problemas en las cuerdas vocales.

Una situación que llevó a la cantante a la tristeza absoluta, ya que llevaba tiempo sin subirse a los escenarios y le hacía mucho ilusión. «Estoy viviendo los momentos más duros de mi carrera. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación», explicaba Shakira entonces a través de sus redes sociales. Se suponía que esta situación sería temporal y su recuperación sería prácticamente inminente, pero nada más lejos de la realidad. Una inesperada hemorragia en la cuerda vocal derecha tumbó de un plumazo todo su trabajo. De hecho, la cantante visitó a algún especialista para someterse a una operación, pero ante el miedo de que le cambiase la voz, Shakira decidió declinar la operación.

Sin embargo, parece que de nuevo la vida le vuelve a sonreír a la cantante que tras su primer y multitudinario concierto, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que agradecía a su público su fidelidad: «Lo hicimos!! He sentido como si actuase por primera vez!!!», escribía Shakira en su Twitter acompañado de un vídeo en el que derrochaba alegría.

We did it!!!! It felt like performing for the first time!!! Shak pic.twitter.com/kpO5Q77bGT