Sicab, la cita con los famosos de pura raza

«Estamos encantados con el éxito de SICAB. Cada año supera al anterior en resultados y ya es la cita por excelencia de la feria del caballo», asegura Juan Espadas, alcalde de Sevilla, momentos antes de que se celebre la cena de gala en el Museo de Carruajes. Esa noche el alcalde se codea con todos los invitados de este Salón ya que una hora antes la Asociacion Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) había galardonado a una serie de personalidades con el trofeo Pura Raza Española. El ex seleccionador nacional del fútbol, Vicente del Bosque, UNICEF, el periodista Ángel Expósito, Joaquín López-Sáez; el chef con dos estrellas Michelín y tres soles Repsol, Ángel León, la deportista y Campeona de España de handbike en Contrarreloj y en Ruta y Campeona de España de Triatlón, Eva del Moral, el rejoneador Diego Ventura y el actor cubano Mario Cimarro. En esta edición los embajadores de honor fueron la modelo Teresa Baca, la cantante Remedios Amaya, Olivia de Borbón von Hardenberg-Fürstenberg; y Esther Doña Morales, Marquesa de Griñón.

La cena tuvo momentos cumbre como el duo que se marcaron a los postres y sin levantarse de la mesa María Jiménez y Remedios Amaya o el baile de lo más entregado entre los marqueses de Griñón que ayer daban un almuerzo a un grupo de amigos en Malpica. Muy elegante llegó la marquesa con una levita de terciopelo de la firma T.ba que acaba de abrir tienda en Madrid y tiene relación con el conde de Teba. «Tiene un estilo muy country que me encanta y va muy bien para la vida que hago», me aseguró Doña.

Estilazo es el que luce la italiana Antonia dell 'Atte con diseños de Armani que combina como solo ella sabe. Como tantos otros, está horrorizada con lo que está pasando en Cataluña «Vivo entre Barcelona, Milán y el sur de Italia. No entiendo lo que ha ocurrido. Elegí instalarme en Barcelona para huir de la presión mediática. Cuando el pasado 3 de octubre regresé y vi la enorme manifestación que había en contra del independentismo me encontré muchas caras conocidas. No se puede poner en peligro un pueblo que hoy está enfrentando entre si y todo sin saber qué se hace ni qué apoyos tenían. Barcelona esta sufriendo, el turismo tiene miedo...Yo vivo en Cataluña que es España», asegura. Antonia está en un momento de su vida que dice es «como estar retirada». Insiste en que «he perdonado a todos» pero también aclara que «pude cometer errores pero nunca hice daño. Cuando estuve enferma decidí que lo mejor era perdonar una vez me reconocieron que me habían hecho mucho daño». Antonia se refiere a los problemas que tuvo con Lequio y Obregón con los que hoy está en paz.

Tambien feliz es como llego Gloria Camila Ortega con su novio Kiko. La hija de Ortega Cano fue la sensación de la noche con su vestido de lentejuelas ajustado y un escote que daba gloria. Hizo muy buena amistad con Enrique Solís que llego con su madre Carmen Tello, sin duda una de las mujeres mas queridas y defensoras de su Sevilla natal. Hoy acudirá al funeral por la duquesa de Alba y a la inauguración del monumento que le han dedicado con fondos conseguidos a través de una cuestación popular.