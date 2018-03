Soraya Arnelas opina sobre el divorcio de Paula Echevarría y David Bustamante La cantante acudió a esta emblemática gala musical de Cadena 100 con un look que no dejó a nadie indiferente

La cantante Soraya Arnelas(34 años) protagonizó una de las actuaciones más esperadas de la 14ª edición de «La noche de Cadena 100», presentada por Javi Nieves y Mar Amate y celebrada en el Wizink Center de Madrid. La cantante acudió a esta emblemática gala musical, que destina todos los fondos recaudados a Manos Unidas, con un look que no dejó a nadie indiferente. Para esta gran ocasión eligió un vestido con falda de tul de transparencias y flores recibió, una creación de Kojak Studio, modista de El Cairo, y la completó con unos zapatos confeccionados en España del Grupo Pitillos.

El vestido recibió decenas de comentarios. Sin embargo la artista se dirigió a los «haters» que habían criticado su look tachándola de excéntrica: «Para la información de algunos! Con estos vestidos no se va a comprar el pan. Estos vestidos están hechos para ocasiones especiales, mágicas, como lo fue la noche de Cadena100. Por eso son especiales estos vestidos, porque no se pueden llevar todos los días... y mi profesión lo permite. Además, ahora que casi no salgo, después de ser mamá, aprovecho cualquier oportunidad para ponerme lo que más me gusta y lo que más ilusión me hace... este vestido es una joya que viajó desde Egipto para encontrarme .. es una Historia de amor ... FIN! (Ah! Y amo mi profesión, la respeto y la disfruto, creo que eso tb se nota, no?)».

Cuando pasó por la alfombra roja previa al concierto, la cantante extremeña respondió a los periodistas sobre su opinión acerca del divorcio de su compañero de «Operación Triunfo», David Bustamante, y la actriz Paula Echevarría. Soraya se limitó a declarar que cuando una pareja fracasa, «ambos se merecen tener felicidad» en el futuro.