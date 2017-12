Se tambalea el matrimonio de María Lapiedra tras conocerse su idilio con Gustavo González La colaboradora de televisión ha explicado que la relación con su marido no está en su mejor momento

No se ha hablado de otra cosa en el mundo del corazón esta semana. El colaborador de «Sálvame» Gustavo López se ha convertido en el protagonista de la crónica social tras anunciar en la revista «Diez minutos» su separación con Toñi, después de haberle sido infiel ocho años con María Lapiedra.

«Es cierto que me he separado. Conocí a mi pareja en selectividad; llevábamos más de 30 años juntos. Está siendo la etapa más complicada de mi vida», reconfirmaba el periodista en el plató de Telecinco. Entre lágrimas, González reconoció en el espacio su relación con Lapiedra: «Es complicado, sobre todo por mis hijos. Le he contado cosas. Vino María Lapiedra, contó lo que contó y se lo he reconocido a mi pareja. Para ella fue difícil recuperar lo que he perdido. Tengo tanto cariño a mi esposa, que juro que me gustaría que fuese feliz. No se merece el daño que le he hecho, es un pedazo de mujer».

Lapiedra ha llegado a confesar que González ha sido el amor de su vida y que le gustaría poder tener una conversación con él. Unas palabras no han sentado bien al actual marido de la colaboradora de «Cazamariposas», Mark Hamilton, con el que lleva casada desde el año 2014. Aunque su esposo ha querido hacer oídos sordos a todo lo que se está publicando en los medios de comunicación, Lapiedra ha reconocido que su matrimonio pende de un hilo como consecuencia del romance. «Me ha dicho que cuando se le pase el cabreo que tiene ya hablaremos, porque hasta ahora no hemos tratado el tema. Yo también necesito tiempo para tener esa conversación, está todo muy reciente. Hay que pensar las cosas. En este momento no dormimos en la misma cama, él está en otra habitación», confesó en su programa la actriz.

Pese a haber desvelado ella primero el romance que mantuvieron, Lapiedra se ha sentido muy dolida con González, que negó el idilio hasta que no pudo más, ayudado por sus compañeros de «Sálvame»: «Si tengo que llorar o estar mal lo haré en mi casa. No pienso darle el gusto a los colaboradores de 'Sálvame' de verme mal para que me vuelvan a ridiculizar. Si él llora, lo alaban, si lo hago yo, soy la putilla que lo hace para ir al 'Deluxe'».

Precisamente, esta misma noche María Lapiedra acudirá al programa «Sábado Deluxe» para contar su verdad sobre todo lo que ha pasado con Gustavo González y someterse al polígrafo de Conchita.