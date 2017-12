Así fue el tenso encuentro entre Rocío Carrasco y Antonio David en los juzgados El ex guardia civil ha solicitado que su exmujer le pague la mitad de los estudios de los dos hijos que comparten

Pese a casi dos décadas separados, Rocío Carrasco y Antonio David aún continúan con peleas constantes. Llevan años entrando y saliendo de los juzgados por disputas por sus hijos, Rocío (21 años) y David (18). El paso del tiempo no ha hecho que las tensiones entre ambos se relajen. Y es que la relación entre ambos nunca ha sido buena.

El pasado 20 de diciembre se vieron las caras de nuevo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas. Según han contado en «El programa de Ana Rosa», el ex guardia civil solicitó una modificación de medidas cuando su hijo pequeño se fue a vivir con él, en septiembre de 2016, en la que solicitaba que la hija de la fallecida Rocío Jurado se hiciera cargo de la mitad de los gastos de los estudios de sus hijos.

«Esa misma mañana, Antonio David presentó nueva documentación, sin embargo, no pudo justificar prácticamente ningún documento ante la juez», contó la periodista Paloma García Pelayo durante el programa, asegurando que solo fueron admitidas dos facturas que no llegaban a los 300 euros. «Todo un fracaso. Estuvieron siete horas en el juzgado. No se saludaron, ni se miraron», añadió.

«Cada uno estaba con su abogado, ni se miraron. Rocío no se quitó la gorra en ningún momento y hablaba por teléfono muy bajito. Antonio David parecía más entero pero estaba muy serio», ecogen en la revista «Lecturas». No es extraño que el ex guardia civil haya decidido hacer esta petición. Su mala situación financiera le ha obligado a llegar hasta tal punto. «La hija vive con David desde 2012 y su hijo desde 2016. El padre pide que pague la mitad de los estudios porque él se ocupa de la manutención», añaden.

También se comentó que la juez actuó con especial dureza contra el ex guardia civil, por lo que no esperan que haya buenas noticias para él. Por si fueran pocas las malas noticias para Antonio David todavía le queda un juicio pendiente por presunto maltrato psicológico a su exmujer.