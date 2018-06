Terelu Campos y Mariano Rajoy se convierte en vecinos El expresidente tendrá que volver a acostumbrarse a vivir en los poco más de treinta metros cuadrados de jardín y 280 metros cuadrados de chalet

ABC

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy junto su mujer Elvira Fernández Balboa «Viri» e hijos, Mariano y Juan, se han instalado de nuevo en su vivienda familiar situada en una urbanización de Aravaca (Madrid).

Hace siete años y medio, el ex líder del Partido Popular no pudo cumplir su sueño de permanecer en su domicilio familiar. Cuando en plena campaña electoral le preguntaron si sería el primer presidente que no ocuparía la residencia oficial del Palacio de la Moncloa, respondió con un lacónico y resignado: «Haré lo que me digan». Y así fue, su seguridad y la de su familia pesaron más en su decisión final que su íntimo deseo de no abandonar el calor del hogar.

La mudanza se limitó a sus enseres personales y nada más: «No se ha traído el mobiliario de su casa», aseguraron los encargados en su día, por lo que poco ha tardado en hacer de nuevo la mudanza a su verdadero hogar.

Esta semana ha regresado a su dúplex de dos plantas en una urbanización de las afueras de Madrid. Mariano Rajoy, que siempre ha asegurado que «me siento muy a gusto en mi casa», tendrá que volver a acostumbrarse a vivir en los poco más de treinta metros cuadrados de jardín y 280 metros cuadrados de chalet.

En la lujosa urbanización del distrito de Aravaca también vive otro personaje público del que se está hablando mucho ultimamente. Se trata de la hija menor de María Teresa Campos, Terelu, quien ha mostrado a través del reality que protagoniza junto a su familia, «Las Campos», el ático que posee.