La ultraderecha alemana insulta al hijo mulato de Boris Becker No es la primera vez que Noah ha escuchado comentarios racistas en Alemania y seguramente ese es el motivo por el que finalmente se ha decidido por la residencia en EE.UU.

Rosalía Sánchez

Seguir Corresponsal en Berlín 04/01/2018 11:41h Actualizado: 04/01/2018 11:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Negrata». Ese es el adjetivo, que, junto a despectivos comentarios sobre su pelo y sobre su estilo ha levantado en Alemania una polémica político-rosa en torno a Noah, el hijo de Boris Becker. El diputado del partido populista anti extranjeros y anti Europa Alternativa para Alemania (AfD), Jens Maier, publicó un mensaje de tono racista en la red social Twitter en el que arremetía contra el hijo mulato del célebre tenista Boris Becker: «Al pequeño medio negrata parece que le han prestado muy poca atención, de lo contrario no se explicaría su comportamiento», escribió Maier el martes. El comentario fue posteriormente borrado, pero la indignación que había causado era ya mayúscula a esas alturas y Becker hijo ha anunciado la interposición de una demanda. «Me han encargado tomar inmediatamente todas las medidas jurídicas contra Jens Maier, diputado del Bundestag, debido a este tuit claramente racista», ha confirmado el abogado de la familia Becker, Christian-Oliver Moser.

Las palabras del político de AfD hacían referencia a una entrevista recientemente concedida por el joven, quien aseguraba que Berlín, en comparación con otras ciudades como París o Londres, era una «ciudad blanca» y denunciaba que le habían «atacado» por el color oscuro de su piel. Noah Becker, hijo del tenista alemán y de la diseñadora germano americana Barbara Feltus Becker, vive desde el divorcio de la pareja con su madre, la mayor parte del tiempo en EE.UU., al igual que su hermano Elías, de 17 años. Allí terminó el Bachillerato y desde Alemania se especuló con su vuelta para estudiar Económicas en una universidad germana, dado que la prensa rosa no se resigna a la pérdida de la familia, habitual en sus páginas, en beneficio del país de Donald Trump. Pero Noah, finalmente, colgó los libros. Ni regresó a Alemania con su padre, últimamente en una situación económica bastante delicada, ni se matriculó en la universidad norteamericana, sino que decidió enfocarse a su carrera como DJ, que alterna con escasos pero sonados desfiles como diseñador de moda.

Gtres

Bajo el pseudónimo «Knowa», ha producido algunos discos de música House y con cierta frecuencia pincha en clubes europeos. De vez en cuando, toda el bajo con la banda Bakery y mantiene su marca de ropa Fancy, con la que vende fundamentalmente camisetas.

No es la primera vez que Noah ha escuchado comentarios racistas en Alemania y seguramente ese es el motivo por el que finalmente se ha decidido por la residencia en EE.UU.. En 2013, ya hubo otra alborotada polémica después de que el televisivo cocinero Steffen Hensler criticase jocosamente en Instagram sus rastas, que comparaba con el personaje de Bob Esponja Tingeltangel-Bob. En aquella ocasión, su padre salió raudo en defensa del chico y publicó a su vez en las redes sociales que comentarios de ese tipo eran «absolutamente inaceptables». Ahora, a sus 23 años cumplidos, ha salido a defenderse él solito y lo ha hecho según el principio de las artes marciales: aprovechar el impulso del contrario para ganar fuerza propia. «Esos comentarios producen ira en mi interior y la ira es mi motor. Guardo ira en los muchos cajones, y esa ira me va empujando constantemente, impulsa mi creatividad», ha dicho. También ha aprovechado la ocasión para subrayar lo mucho que le molesta «el papel permanente de hijo de», aunque reconoce que tiene ciertas ventajas, y ha explicado en la revista Emotion cómo trata de canalizar esas emociones en su arte. «Este enojo es una energía creativa y me impulsa a soplar mis límites una y otra vez. Pinto y diseño tanto como odio», ha dicho.

Pero mientras en términos artísticos y rosas el asunto queda ahí, la vertiente política tiene todavía mayor recorrido. La directiva de AfD, consciente del daño que un ataque racista a un personaje tan popular, al que los alemanes han visto crecer y que lleva el apellido de un héroe nacional del deporte, se ha distanciado cuanto ha podido del twit ofensivo. «Ése no es mi estilo», ha dicho el copresidente del paritdo, Alexander Gauland, olvidando el episodio que él mismo protagonizó en 2016, cuando arremetió contra el internacional alemán de color, el futbolista nacido en Berlín de padreghanés y madre alemana Jerome Boateng, del que dijo que «la gente lo considera un buen futbolista, pero no quiere tener a Boateng como su vecino», en una entrevista con el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

El resto de los partidos ha defendido en tromba al hijo de Becker, aprovechando a su vez para poner en evidencia el perfil racista que AfD trata de ocultar en sus presentaciones políticas. El vicepresidente del Bundestag, el socialcristiano Hans-Peter Friedrich, ha declarado que «quien hace semejantes afirmaciones no debe sorprenderse después por las acusaciones de racismo». «Maier no es apto para un cargo público que debería, además de hablar con corrección, motivar a sus colegas y lectores a traspasar fronteras. Esto es con lo que tenemos que lidiar. Mi consejo es percatarnos del doble juego de Afd, que tiene caras amables como la de Weidel y llama a escena periódicamente a incendiarios que mantienen la llama», ha dicho la vicepresidenta del Bundestag Petra Pau. «Si tiene un mínimo de decencia, debería pedir disculpas públiamente y de forma inmediata», ha exigido por su parte el jefe del grupo parlamentario socialdemócrata Thomas Oppermann, mientras que la líder del grupo verde, Britta Hasselmann, ha declarado que «con la entrada de AfD en el parlamento alemán ha llegado también la agitación y el resentimiento racista, eso es completamente inaceptable y antidemocrático, debe ser motivo de seria preocupación para todos nosotros».