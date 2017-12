Venden la casa de Alexander McQueen en Londres El diseñador compró el apartamento dos años antes de su muerte, nunca llegó a vivir en ella

Todo lo que rodea la figura de Alexander McQueen es digno de ser contado. La trágica muerte del bad boy británico el 11 de febrero de 2010 en su domicilio de Londres, solo diez días después del fallecimiento de su madre, supuso un duro golpe para la industria de la moda, que había visto crecer a este diseñador revolucionario desde 1992. Si hace unos días la prensa se hacía eco de la subasta que tuvo lugar en Sotheby’s Nueva York, donde se vendieron todas las joyas que el mismo diseñó junto a su amigo Shaun Leane, ahora se ha vendido por más de dos millones de libras esterlinas la última casa que compró el Londres.

Dos años antes de su muerte, el diseñador invirtió 2 millones de euros en comprar varios pisos del número 17 de Dunraven Street, a pocos metros de Hyde Park, en el exclusivo barrio de barrio de Mayfair. McQueen nunca llegó a vivir en esta casa, ya que al poco tiempo su madre enfermó y pasó los siguientes dos años cuidándola.

Tras su muerte, un interiorista se encargó de reformar la casa y, para hacerle un homenaje, forró la vivienda con piezas de mármol y los colores que predominaban eran el blanco, el negro y los plateados y dorados. También se improvisó una pasarela y no había rincón en la casa donde no hubiera un retrato de McQueen. Pero de aquella reforma ya no queda nada. El apartamente se ha vendido esta semana a través de la inmobiliaria Dexters y, tal y como muestran las fotos, ya no queda nada de McQueen. Cuenta con un único dormitorio, y está situado a pocos metros de Hyde Park.