La verdadera historia de Lord Snowdon, el hombre que hizo peligrar la rectitud de la Corona La relación amorosa entre Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita se convirtió en carne de cañón para la prensa británica

Rocío F. de Buján

@rfbujan Seguir Madrid 25/01/2018 01:51h Actualizado: 25/01/2018 01:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La segunda temporada de la exitosa serie de Netflix «The Crown» («La Corona») presenta a Antony Armstrong-Jones, interpretado por un Matthew Goode muy atractivo que encarna a la perfección la fluidez sexual y el descaro del fotógrafo. Un personaje que rompe con el protocolo real por su acentuada extravagancia, incluso después de su boda con la princesa Margarita y una vez que entró a formar parte del mundo «serio y anticuado» de la Reina Isabel.

Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita -Pinterest

La serie recrea, con un parecido sorprendente, el físico y la forma de actuar del fotógrafo desde que entró en la vida de la princesa Margarita y, como consecuencia, de la Familia Real Británica. No hay duda de que el artista, al que se le concedió el título de Lord Snowdon después de su matrimonio con la princesa rebelde, fue un rayo inesperado para una familia real convencional y arcaica.

La relación amorosa entre Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita se convirtió en carne de cañón para la prensa británica, acostumbrada a los escándalos de la hermana pequeña de la Reina. Tal y como refleja a la perfección la serie, el fotógrafo no era el candidato idóneo como futuro miembro de la Familia Real Británica, debido a su mala reputación como «Don Juan» entre modelos y actores, tanto mujeres como hombres.

Pero Margarita, interpretada de manera fabulosa por la actriz Vanessa Kirby, decidida a casarse con él, no estaba dispuesta a que su hermana y la Casa Real Británica se entrometiesen de nuevo en su relación, como ya hicieron con el capitán Peter Townsend, un amor que no fue recibido con buenos ojos por la Corona, debido a que él era un hombre divorciado, padre de dos hijas y mucho mayor que ella. Churchill se opuso al enlace con un divorciado y el arzobispo también. Isabel II, que quería enormemente a su hermana, buscó una fórmula para que se pudiese casar renunciando a sus derechos dinásticos, pero conservando su rol en la Familia Real, a lo que ella se negó. Finalmente la princesa Margarita renunció al que describía como «el amor de su vida»: «He tomado la decisión de no casarme con el capitán Peter Townsend, consciente de que la Iglesia enseña la indisolubilidad del matrimonio cristiano». Townsend, destrozado por ese desenlace, se autoexilió de Inglaterra tal como lo había hecho el duque de Windsor, y se fue a vivir a Bélgica.

Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita -Pinterest

¿Quién era realmente Antony Armstrong-Jones?

Antony Armstrong-Jones, más tarde conocido como Lord Snowdon, era un fotógrafo británico que se casó con la hermana de la reina, la princesa Margarita, en 1960. En «The Crown» se ve como el protagonista de esta historia realiza numerosos intentos inútiles por importar a su madre, que no le muestra ningún amor y se niega a dejarse impresionar por su exitosa carrera como fotógrafo. Este rechazo lo hiere enormemente y lo amarga para el resto de su vida.

Fue el segundo hijo del matrimonio entre abogado Ronald Armstrong-Jones y una mujer perteneciente a la alta sociedad británica, Anne Messel. Sus padres se divorciaron cuando el fotógrafo tenía tan solo cinco años, tras lo cual cada uno de los progenitores volvieron a casarse. Su madre se mudó a Irlanda, donde se casó con un conde y se convirtió en la condesa de Rosse, fruto de este matrimonio nacieron dos hijos más. Los años que vivió junto a su madre y su padrastro «fue tratado muy inferior con respecto a los hijos del conde», se puede leer en su obituario escrito en «The Guardian». «Fue una infancia sin amor y emocionalmente hambrienta».

Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita -Pinterest

Por otro lado, cuando era niño contrajo la polio mientras estaba de vacaciones en Gales, una enfermedad que afecta a la médula espinal causando debilidad muscular y parálisis. Fue enviado al centro médico «Liverpool Royal Infirmary» durante seis meses para someterse a un duro tratamiento de recuperación. Durante este tiempo, ni su padre ni su madre fueron a visitarlo al hospital, tan solo su hermana mayor, Susan. Esta enfermedad le dejó cojeando para el resto de su vida.

Tony fue educado en el prestigioso colegio «Eton College», tras lo cual cursó sus estudios universitarios de arquitectura en Cambridge, donde tras suspender todas las asignaturas de segundo curso decidió abandonar la universidad y comenzar su carrera como fotógrafo de moda, diseño y teatro, gracias a que su madrastra tenía un amigo que conocía al fotógrafo de moda en la sociedad británica, Baron Nahum, quien le admitió como aprendiz en su estudio.

En «The Crown», Tony coincide por primera vez con la princesa Margarita mientras trabaja como fotógrafo en la boda de un amigo que ambos compartían. Sin embargo los informes no son claros sobre el momento en el que la pareja se conoció en la vida real, pero todo apunta a que fue cuando él la fotografió para su retrato oficial de cumpleaños en 1959. «Con la mayor cortesía, él retocó su ropa, sus joyas y su pose como si se tratase de una de las muchas modelos que pasaban por su estudio», explica la revista Vanity Fair en un extracto de la biografía de Lord Snowd. «Margarita, acostumbrada a la deferencia incuestionable con la que era tratada siempre, nunca había conocido a alguien como él».

El polémico retrato de la princesa Margarita realizo por Antony Armstrong-Jones -Pinterest

Venganza

Muchas personas aseguran que la princesa decidió casarse con el fotógrafo por venganza a su expareja, el capitán Townsend. Si bien no se puede saber la verdad de esto, un informe afirma que Margarita aceptó la propuesta de matrimonio por parte del fotógrafo tan solo un día después de que recibiese una carta de Townsend en la que le contaba que estaba comprometido con una belga de 19 años, Marie-Luce Jamagne.

El Palacio anunció el compromiso entre Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita el 26 de febrero de 1960. Fue el primer plebeyo en 450 años que se casó con un miembro de la realeza.

La boda de Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita -Pinterest

Matrimonio infeliz

La princesa Margarita y Antony Armstrong-Jones se casaron el 6 de mayo en Westminster Abbey. El Príncipe Felipe la acompañó por el pasillo en lugar de su difunto padre; los recién casados disfrutaron de en una luna de miel caribeña a bordo del «Royal Yacht Britannia». Tras lo cual se mudaron a los apartamentos en el Palacio de Kensington y poco después tuvieron a su hijo David, seguido de Sarah, tres años después. Sus primeros años juntos aparentaban como un matrimonio feliz, amoroso y apasionado. Sin embargo esta historia de amor no terminó bien y la pareja anunció su divorcio en 1978.

Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita junto a sus hijos -Pinterest

Lord Snowdon no estaba dispuesto a respetar el estilo de vida «aburrido» de la Familia Real y continuó su carrera como fotógrafo. A esto se le sumó que, según varios biógrafos de la princesa, «Tony en ocasiones era extremadamente cruel con su mujer al menospreciarla frente a sus amigos y dejar notas desagradables entre las páginas de los libros de Margarita». Aunque en el verano de 1959 estaban profundamente enamorados, el fotógrafo continuaba con su desenfrenado ritmo de vida: «Las chicas seguían yendo y viniendo al estudio, y aunque la actriz Jacqui Chan, su novia desde hacía mucho tiempo, era menos evidente, también mantenía una aventura amorosa con la bella actriz Gina Ward», aseguraban los medios británicos. «Los fines de semana a menudo iba a visitar a Jeremy y Camilla Fry, que se habían convertido en sus mejores amigos y con los que mantenía relaciones íntimas»

«The Daily Telegraph» publicó en 2008 una noticia que causó polémica: «No se sabe cuántos amantes, tanto mujeres como hombres, ha tenido Lord Snowdon. Se le ha visto en círculos gays, aunque una vez dijo: "No me enamoré de los niños, pero algunos hombres se enamoraron de mí"».

Una hija ilegítima

En la serie describen al personaje como un provocador que mantenía múltiples relaciones simultáneas y muy arrogante. En el momento en el que anunciaron el compromiso real, una de las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales durante su noviazgo con la princesa, Camilla, le dijo que estaba embarazada de él. La mujer dio a luz a una niña a la que llamó Polly Fry el 28 de mayo de 1960, tres semanas después de celebrarse la boda real.

Antony Armstrong-Jones y la princesa Margarita -Pinterest

Lord Snowdon se volvió a casar en 1978 poco después de que finalizara su divorcio con Margarita, pero él y su segunda esposa, Lucy Lindsay-Hogg, se separaron en el año 2000, cuando se supo que había engendrado un hijo fuera del matrimonio. Lord Snowdon murió en enero de 2017, a la edad de 86 años.