Vicky Martín Berrocal: «Felipe de Marichalar tiene un punto canalla» La diseñadora habla sobre la amistad de su hija Alba con el primogénito de Doña Elena: «Van a la misma universidad», explica

Tras nueve años notando la ausencia de su padre -el ganadero José Luis Martín Berrocal falleció el 29 de diciembre de 2008-, esta Navidad se presenta algo más alegre para Vicky Martín Berrocal (44 años). Su hija Alba, fruto de su matrimonio con el diestro Manuel Díaz «El Cordobés» (49), alcanzará el próximo 12 de diciembre la mayoría de edad, lo que supone un buen motivo para celebrar. Madre e hija están muy unidas, hasta el punto de que comparten profesor de boxeo.

Precisamente sobre Alba habló Vicky durante la presentación de la nueva colección navideña de la firma Agatha. Allí aclaró la amistad de su hija con Felipe de Marichalar (19 años), primogénito de la Infanta Doña Elena (54). Tal aclaración venía a propósito de los rumores que saltaron días atrás sobre una supuesta relación sentimental entre ambos jóvenes. «Se conocen desde hace un año y, además, ahora van a la misma universidad, pero no son novios ni nada parecido», confirmó Martín Berrocal. Ambos estudian en CIS The College for International Studies, la universidad americana por la que también pasaron los hijos de Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, duque de Alba.

Las alarmas sobre una posible relación saltaron tras una noche en la que Felipe salió con Alba y otros compañeros de clase. En el grupo de amigos del sobrino del Rey Don Felipe también se encuentra Cayetana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera Ordóñez.

Días después, el pasado fin de semana, Martín Berrocal pudo conocer al hijo de Doña Elena durante las carreras de caballos que se celebran en el hipódromo de la Zarzuela. «No puedo hablar de él, porque solo le he visto una vez; me parece un chico normal, aunque me da la impresión de que tiene un punto canalla», aseguró con la misma naturalidad con la que comentó que no tendría inconveniente en vestir a la Infanta o a la Reina Letizia, ahora que tan bien le va como diseñadora de moda. «Hago ropa para todas las mujeres», dijo. Eso sí, no perdió la oportunidad de recordarle a Doña Letizia que «tendría que apostar más por creadores españoles» para los actos públicos.

Menos kilos, más boxeo

Con 23 kilos menos y la certeza de que el boxeo ha mejorado su calidad de vida, Vicky Martín Berrocal cree que en el año 2018 llegará un hombre a su vida. Desde que se divorciara de Manuel Díaz, a la diseñadora se le han conocido pocas relaciones. El empresario Israel Bayón, Lin Cortés, Álvaro Muñoz Escassi o Emiliano Suárez han sido algunos de sus compañeros de planes. Lleva mucho tiempo soltera y aunque defienda ese estado libre y relajado, en el fondo sabe que es una romántica.

Ahora prepara el camino a su hija Alba una vez que alcance la mayoría de edad y tenga interés mediático. «Le he contado cómo pueden cambiar algunas cosas», dice. Hasta la fecha, Alba sólo había sentido ese «acoso» de los paparazi en torno a sus padres, pero jamás en carne propia.