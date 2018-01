Victoria Beckham explica su ritual de belleza, valorado en 1.400 euros al día La empresaria consigue estar exactamente igual de radiante tanto en las fotos de la alfombra roja como las que les sacan los paparazzi en el aeropuerto después de un viaje agotador

ABC.ES

Madrid 05/01/2018 12:47h Actualizado: 05/01/2018 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Victoria Beckham tiene una piel perfecta por la que cualquier mujer mataría. Sin embargo, poder lograr ese cutis cuesta unos 1.400 euros al día, así lo dijo ella misma en una entrevista con la revista The Glos, en la que explicaba su rutina de belleza diaria. «Solía tener la piel bastante mal cuando era más joven y constantemente cubría manchas y cosas así. Afortunadamente ya no tengo que preocuparme demasiado por eso. Con el tiempo, aprendes lo que funciona para ti», dijo a la publicación. «He hecho tantas sesiones de fotos y alfombras rojas que he aprendido mucho sobre mi estilo de belleza al mirar las imágenes de mí misma».

Parece magia. Victoria Beckham consigue estar exactamente igual de radiante tanto en las fotos de la alfombra roja como las que les sacan los paparazzi en el aeropuerto después de un viaje agotador. Según aseguró durante la entrevista, para enfrentarse a los paparazzi en situaciones tan incómodas como un aeropuerto, la modelo aseguró que limpia a fondo su piel y se extiendo un activador de colágeno de células madre Skinesis de Sarah Chapman, valorado en unos 220 euros, «este producto hace que mi piel se sienta muy agradable, a pesar del aire acondicionador horroroso que ponen en los aviones. Tras esto usa su «Estée Lauder Morning Aura», de poco menos de 100 euros, que creó específicamente para lucir refrescada cuando se encuentra con los paparazzi después de un largo vuelo. Quizás esta sea una de las múltiples ventajas de tener tu propia línea de belleza.

Para explicarlo, la empresaria dividió su ritual en 4 apartados: maquillaje, protección de la piel, cuerpo y cabello.

I-Images

Maquillaje

El producto de maquillaje número uno de Victoria es «Estée Lauder Aura Gloss» (de unos 50 euros aproximadamente), que ella describe como protector labial, pero en realidad lo usa en todas partes. «Me lo extiendo por las mejillas, los párpados y el centro de mi nariz, y obviamente siempre en los labios porque hace que parezcan más gruesos», explica. «También me aplico un poco en la barbilla. A veces, si llevo puesto algo sin tirantes, uso un poco mezclado con mi crema hidratante y me lo extiendo por la clavícula. Puedes hacer de todo con él, tiene esa agradable sensación de que todo lo que toca lo convierte en oro».

Para días importantes indicó que usa una crema hidratante de Sarah Chapman, llamada «Skin Insurance SPF 30», valorada en unos 62 euros. Y para los días especiales utiliza «Burberry Fresh Glow Foundation» (60 euros), Cashmere Concealer (45 euros) y la fundación La Mer (125 euros).

Protección de la piel

En cuanto a su rutina diaria, comienza con las toallitas de maquillaje «Bioderma» (8.30 euros) que utiliza para quitarse el maquillaje de larga duración. Luego continua con una variedad de desmaquillantes y limpiadores faciales entre los que se incluye «Ultimate Cleanse» de Sarah Chapman y «Method Polish» de Lancer Skincare (62 euros), en referencia a este último, la empresaria asegura que es «el mejor exfoliante que ha probado porque estimula la piel de manera eficaz». Continúa su sesión de limpieza con la máscara de infusión de humedad «Sarah Chapman 3D» (70 euros), un rodillo de jade (75 euros) y la loción suave humectante de «La Mer» (215 euros) que, según asegura, le encanta porque «se absorve rápidamente».

Cuerpo

Sorprendentemente, Victoria Beckham no utiliza una colonia específica. En cuanto a la crema hidratante, la empresaria asegura que utiliza una asequible para todos los bolsillos: «Weleda Skin Food», que se puede adquirir por 12 euros y medio. «La fórmula es espesa y mantecosa», y añade «Cuando estoy bronceada lo mezclo con aceite de coco, el mismo que uso para cocinar, lo que me ayudará a mantener el color».

Cabello

La sencilla rutina de cuidado capilar de Victoria Beckham incluye un champú y un acondicionador de color de Orbie que, según ella, «huele increíble».