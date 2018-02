¿De qué vive una Miss España una vez finalizado su reinado? ABC se pone en contacto con algunas de las reinas de la belleza de nuestro país para conocer su rutina tras ceder la corona a su sucesora

Rocío F. de Buján

Inés Sainz (1997)

Inés Sainz fue Miss España con tan solo 22 años. Estudiante de Marketing y Comunicación, los primeros años desde su victoria en el concurso de belleza más famoso de España trabajó como modelo y en televisión. Una vez superada la cresta de popularidad, se centró en su profesión real y comenzó a trabajar en el gabinete de prensa de Elizabeth Arden y, posteriormente, en el área de comunicación de diferentes empresas. En 2009 creó su propia agencia de comunicación y relaciones públicas Back Up Comunicación y Prensa. «Trabajo con marcas de moda, de belleza y en el mundo del lujo», afirma Inés Sainz, de 42 años, en conversación telefónica con ABC. «Miss España al final es solo un año en tu vida. Tienes que pensar que tu carrera profesional es muy larga y que no puedes reducir todo a eso».

Sobre su año en el trono, Sainz solo tiene buenas palabras: «Lo recuerdo todo fantástico», asegura que durante los meses que duró la competición las candidatas acabaron siendo muy buenas amigas. «No hubo competición mala. Había muchos bulos que corrían por ahí», afirma en relación a los artículos publicados en su día en diarios sensacionalistas. «Nosotras nos lo tomamos como 15 días de campamento». Sainz se siente orgullosa de cómo ha evolucionado el certamen: «Ahora buscan chicas que no sean solo guapas por fuera, sino que tengan algún tipo de cualidad que, sobre todo en temas sociales». Sobre los cánones de belleza que se exige a las mujeres, la modelo es tajante: «Tenemos que abrir un poco la mente porque tanto la moda como la belleza es para todo tipo de mujer, no solo para las súper extra altas, delgadas y con una piel perfecta», y afirma que «cada una tenemos que estar orgullosas de nuestro físico sea el que sea y encontrar nuestro estilo y mostrar nuestra personalidad a través de las herramientas que te brinda la moda y la belleza pero no ser esclavas de las imágenes que nos intentan vender».

Durante unos años, la modelo copó decenas de titulares en la prensa del corazón por un romance que mantuvo con el exfutbolista Fernando Morientes, sin embargo una vez finalizada su relación poco a poco ha ido cayendo en el olvido. «El anonimato te permite tener una vida más tranquila y más libre», dice mientras asegura que «siempre se te queda el apellido, ‘ah sí, la miss’».

María Jesús Ruiz Garzón (2004)

Desde su paso por Miss España, María Jesús Ruiz Garzón, 35 años, ha compaginado su carrera sobre la pasarela y como imagen de varias marcas con su faceta televisiva. «Gracias al concurso pude dedicarme a lo que quería y lo que me gustaba», confiesa para ABC. «Ahora me dedico a la agencia de eventos que tenemos mi pareja y yo», asegura que a pesar de que el negocio le va muy bien, le gustaría volver a la televisión: «En un programa bonito, en algo que fuera blanco y elegante», dice en respecto a la carrera como presentadora que se ha forjado Eva González, Miss España una año antes que ella, en 2003, «la felicito porque yo creo que es el sueño de cualquier miss cuando se presenta».

Al igual que Inés Sainz, María Jesús recuerda el concurso y el posterior año que pasó como Miss España con mucho cariño: «Ese año fue muy especial y conocí mucha gente que me hicieron vivir cosas muy bonitas», aunque asegura con pena que los años y la distancia no perdonan: «Los tres años de contrato tienes más contacto con tus compañeras, luego cada una hace su vida». La modelo se muestra a favor de este tipo de concursos de belleza puesto que «es una plataforma para las chicas que no tienen posibilidades de presentarse a una agencia de modelos», asegura en relación a su propia experiencia: «Yo vengo de una familia humilde de Andújar y mis padres no me podían pagar un desplazamiento a otra ciudad, por lo que la única posibilidad que tenía para cumplir mi sueño de ser modelo era apuntándome a un concurso de belleza». Sin embargo, no todo es maravilloso en el mundo de la moda, «tiene que haber personas que les den la mano y les aconsejen porque son muy jóvenes y, como yo, no están preparadas y pueden equivocarse muchísimo».

Con respecto al movimiento feminista que cada vez tiene mayor peso en el mundo del espectáculo, María Jesús se muestra tajante: «Por supuesto estoy a favor de la igualdad pero no reivindico el hecho de tener una fecha específica», explica en relación al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. «Si quisiésemos igualdad no tendríamos que tener un día. Para mí la igualdad es tener una vida normal e igual porque los hombres no piden un día propio, ya lo dan por hecho».

Verónica Hidalgo (2005)

Alcanzó la corona con 23 años y desde ese momento su vida cambió radicalmente. Verónica Hidalgo, de 36 años, pasó de trabajar en un negocio familiar de fotografía a protagonizar portadas de revistas y desfilar en las pasarelas más importantes de nuestro país. «Siempre me había gustado. A los 14 años entré en una escuela de modelos, aunque es complicado lo compaginaba con mi trabajo», dice para ABC. «Nunca pensé que podría ganar Miss España, pero yo lo vi como un trampolín para hacer contactos y meterme más en el mundillo».

A pesar de que su reinado finalizó hace 13 años, Verónica no ha dejado de trabajar como modelo desde entonces: «El mundo de las modelos se acaba muy pronto porque la siguiente generación llega pisando fuerte, lo bueno en mi caso es que no solo soy modelo, tengo un nombre reconocido y eso ayuda mucho», asegura que a pesar de todo ha conseguido conservar su vida privada a un lado, no como ocurrió en el caso de Eva González, Miss España en 2003: «Lo de la fama me da un poco igual porque yo también la tengo y vivo muy tranquila. Por el volumen de trabajo me hubiese encantado y por lo demás no, prefiero seguir con mi vida privada», asegura en referencia a la mujer de Cayetano Rivera.

A la pregunta de cómo ha influido su condición de modelo a la hora de tener pareja, Verónica Hidalgo asegura que siempre intenta mantener los pies sobre la tierra: «Es bastante complicado porque una chica con fama todo el mundo la mira y eso puede dar inseguridad a un hombre, la verdad que les da un poco de miedo y un poco de respeto», aunque ahora mismo se encuentra soltera, la modelo no se arrepiente de nada: «Las parejas que he tenido las he elegido muy bien, he sabido llevarlo bien porque me lo llevaba a mis trabajos siempre que podía y disfrutábamos de los viajes siempre juntos».