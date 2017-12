Adriana Lima: «No volveré a quitarme la ropa por una causa vacía» La modelo publica un mensaje en sus redes sociales en el que carga contra la industria de la moda e insinúa que no volverá a desfilar para Victoria's Secret

Adriana Lima, una de las modelos mejor pagadas y más guapas del planeta, ha dejado al mundo un poco desconcertado con su última publicación en las redes sociales. Después de formar parte del selecto grupo de tops que desfilan cada año para el show de Victoria's Secret desde 1999, la brasileña acaba de anunciar que no volverá a quitarse la ropa por «una causa vacía» y que, por lo tanto, dejará de desfilar en lencería.

«Aunque he hecho muchas cosas de este tipo, algo cambió en mí cuando una amiga se me acercó para decirme que no estaba contenta con su cuerpo y me hizo pensar. Y en ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres probablemente se despierten todas las mañanas tratando de encajar en un estereotipo que la sociedad, los medios de comunicación y la moda imponen», comienza así la declaración de intenciones que publica en su cuenta de Instagram, a la vez que ella se levanta cada mañana pensando en si su aspecto es el adecuado para su trabajo.

Y prosigue: «No es una forma de vivir, ni física ni mentalmente saludable. Estoy cansada de las imposiciones,no deberíamos continuar viviendo en un mundo con valores superficiales.Es física y mentalmente insano como la sociedad nos impone como tenemos que ser, aparentar…Quiero cambiarlo, en nombre de mi abuela, de mi madre y de todas mis antecesoras que hayan estado presionadas e incomprendidas alguna vez. He decidido hacer este cambio… no volveré a quitarme la ropa por una causa vacía». Al parecer, según cuenta la propia modelo, recientemente ha recibido una oferta laboral para participar en un vídeo «sexy» y, tras pensarlo, no se sintió cómoda en hacerlo.

La brasileña ha reflexionado sobre la importancia que tiene construir unos valores diferentes a los hasta ahora extendidos en el mundo de las pasarelas. Una determinación que ha dejado boquiabiertos a todos, ya que este mismo mes desveló que todavía se mantendría en las pasarelas dos años más.

Esta decisión del ángel de Victoria's Secret más antiguo -ya que Alessandra Ambrossio abandonó a la marca recientemente para dedicarse a su familia- supone un duro varapalo para la firma, que recientemente ha recibido numerosas críticas por lo que representa. La pasada semana unas modelos de talla grande, conocidas como la «guerrilla de la lencería», colapsaban Times Square para reivindicar los cuerpos reales y demostrar que cualquier mujer puede ponerse en ropa interior.