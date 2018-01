La edición con más novedades de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Este miércoles comienza la 67ª edición de la pasarela madrileña

Este miércoles comienza la 67ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), la gran cita de la moda española, que en esta ocasión adelanta sus desfiles unas semanas respecto a las fechas habituales de los últimos años con el fin de no coincidir con otras pasareles internacionales y captar un mayor número de compradores y de prensa extranjera, según informaron sus organizadores.

Esta gran plataforma de la moda española se celebrará del 24 al 29 de enero y, como en septiembre pasado, en la jornada de hoy los desfiles y presentaciones tendrán como escenario distintos puntos de la ciudad, mientras que a partir de mañana y hasta el lunes 29 los desfiles transcurrirán en el pabellón 14.1 de Ifema-Feria de Madrid, completándose algunas jornadas con desfiles en otras localizaciones.

Esta nueva convocatoria del mayor referente del diseño español en el mundo acogerá durante seis jornadas la presentación de propuestas de los grandes nombres de la creación en España, tanto creadores consagrados como nuevos valores. Desde su inicio en febrero de 1985, la pasarela MBFWMadrid ha acogido los desfiles de más de 300 creadores españoles.

Como es habitual, el último día del programa de desfiles de MBFWMadrid se dedicará al diseño emergente de Samsung Ego, que en sus 12 años de trayectoria se ha consolidado como intermediario entre los jóvenes talentos, la industria de la moda, los medios y las empresas textiles. Además, durante la celebración de MBFWMadrid 15 jóvenes diseñadores exhibirán sus creaciones en el Showroom de Samsung Ego.

Esta 67 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week recupera a Pedro del Hierro, tras 15 años de ausencia. Durante los seis días de desfiles, junto a Del Hierro estarán nombres tan destacados de la moda española como María Escoté, Palomo Spain, Devota&Lomba, Olivia, Andres Sandra, Roberto Verino o Leandro Cano.

Además del pabellón 14.1 de Feria de Madrid, otras localizaciones elegidas para los desfiles serán la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lugar elegido por Pilar Dalbat para presentar su colección, o Matadero Madrid, donde Oteyza ofrecerá una 'performance'.

La creadora María Escoté abrirá el calendario de desfiles en Ifema con su colección «See now. Buy now» (ver ahora, comprar ahora) y el cierre del calendario de diseñadores consagrados correrá a cargo de Palomo Spain. Su presentación será en el escenario del Teatro Real de Madrid.

La apuesta por la sostenibilidad es un nuevo objetivo de la pasarela española, ya que la Mercedes-Benz Fashion Week ha firmado un convenio con Ecoembes, organización de reciclaje de envases. Habrá un showroom; en el que se mostrarán las colecciones los diseñadores Moisés Nieto, María Clé Leal y la firma de calzado Etxaburu que han realizado con tejidos elaborados a partir de materiales reciclados, principalmente botellas de plástico.