La hija de Vicky Martín Berrocal y «El Cordobés» debuta como modelo en Nueva York

Con una chaquetilla de torero y mucho arte, Alba Díaz (18 años) debutó este fin de semana en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo: la Semana de la Moda de Nueva York. La hija de Manuel Díaz «El Cordobés» y Vicky Martín Berrocal modeló para el artista español Domingo Zapata.

Siguiendo los pasos de su querida madre, Díaz sorprendió a todos los asistentes con el arte que corre por sus venas para modelar. Pese a que fue su primera vez, la joven, estudiante de Negocios y Comunicación en el The College for Internacional Studies de Madrid, lució una sonrisa permanente y eso que los taconazos amarillos que llevaba no parecían muy cómodos. Los nervios tampoco pudieron con ella.

Puede que fuese por el cálido apoyo que recibió la joven por parte de su madre, que se encontraba en el «front row» de la presentación de la colección del diseñador, gran amigo de Vicky Martín Berrocal. Fue la propia Díaz la que quiso compartir la «increíble experiencia» con todos sus seguidores en las redes sociales.

Y es que a pesar de que sus padres han protegido su intimidad hasta que cumplió, el pasado diciembre, la mayoría de edad, parece que Díaz no quiere pasar desapercibida y no le importa hacerse notar.

No fue el único rostro conocido que desfiló en la pasarela. También lo hizo el actor Jordi Mollá y su compañera de profesión Kelly Rutherford, entre otros, que lucieron diseños de Zapata de corte neoexpresionista.