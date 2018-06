Kim Kardashian: «Me sorprende ganar un premio de moda cuando estoy casi siempre desnuda» La celebrity ha recibido este lunes un galardón del Consejo de diseñadores de moda americanos (CFDA)

ABC

Madrid Actualizado: 05/06/2018 12:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de su polémico encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, Kim Kardashian vuelve a copar titulares por otra controversia. Aunque en esta ocasión nada tiene que ver con política ni con la cuestión de las reformas penitenciarias, la celebrity ha ocasionado malestar en el sector de la moda.

A la mujer de Kanye West le han concedieron este lunes en Nueva York el galardón Premio Influencer de Moda CFDA de 2018, un premio que no los entendidos de la industria no acaban de entender. «Nunca me he despertado por la mañana y me he preguntado: ¿Qué estará haciendo Kim Kardashian hoy y cómo afectará a mi industria?», expresó la publicista de moda Kelly Cutrone en cuanto se enteró de que había sido elegida ella.

Han sido tantas las críticas que incluso los propios organizadores han tenido que justificarse por la elección, asegurando de que su objetivo es acercarse a un público más juvenil.

No solo ha creado polémica por el premio que ha recibido, sino también por el discurso que ofreció la celebrity. «Estoy un poco sorprendida de ganar un premio de moda cuando estoy desnuda la mayor parte del tiempo», dijo sin miramientos subida al escenario y ataviada con un modelo de dos piezas de Rick Owens. A los pocos segundos prosiguió ante la perplejidad de los asistentes: «Pero realmente es un gran honor, así que gracias a la CFDA por esto premio».

A la fiesta no faltaron grandes nombres del mundo de la moda, como Carolina Herrera (que ganó el premio en la categoría de los Fundadores), Donatella Versace (Premio Internacional), Naomi Campbell (Icono de Moda) o Raf Simons, que vuelve a llevarse el galardón como Diseñador del Año por su trabajo en Calvin Klein. La diseñadora Diane von Furstenberg se llevó el Premio Swarovski por el Cambio Positivo