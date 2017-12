Mikayla Holmgren, la primera mujer con Síndrome de Down que compite en un certamen de Miss EE.UU. La modelo, de 22 años, estudia en la Universidad de Bethel y es también bailarina

Nunca antes ninguna persona con Síndrome de Down había llegado tan lejos en un concurso de belleza, pero Mikayla Holmgren (22 años) ha conseguido romper todas las barreras al competir en un concurso estatal de belleza de Miss Minesota, un certamen que forma parte de Miss USA y Miss Universo.

Es la primera mujer con esta enfermedad en participar en un certamen de este tipo, pero la joven no solo consiguió este reto, sino que además recibió dos premios, el galardón al Espíritu y el Premio del Director del concurso. Pese a todo lo que ha luchado, Holmgren jamás pensó que llegaría tan lejos: «Llegué de un concurso de belleza de necesidades especiales al concurso más grande del mundo».

I seriously could be an advertisement for @hairgodandrew #pageanthair #downsyndromebeauty #teammikayla #icouldgetusedtothislife Una publicación compartida de Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 8:10 PST

Su melena rubia y sus grandes ojos azules han ayudado a que esta joven modelo pueda alcanzar todo lo que se ha propuesto desde que comenzó participando en concursos para personas especiales. No se imaginó, cuando su madre la inscribió para este, que acabarían aceptándola: «Escribí diciendo que tenía Síndrome de Down y pensé que no la aceptarían, pero decidieron que formaría parte de él. No caí realmente en la cuenta de que formaba parte (el concurso) de Miss EE.UU. y Miss Universo, y me costó varias semanas darme cuenta de la grandeza de ello y del gran reto que era para ella», explicó su madre, Sandi Holmgen.

Lo cierto es que no es la primera vez que gana un concurso de belleza. Ya lo hizo en 2015 al ganar la corona de «Minnesota Miss Amazing». Por eso quizá, su madre pensó que necesitaba nuevos retos en su vida.

Además de los certámenes, Holmgren estudia en la Universidad de Bethel, en Minnesota, y es bailarina. Por si fuera poco, también es embajadora de la ONG Best Buddies, una organización sin ánimo de lucro que lucha por la integración social de las personas con discapacidad intelectual.