El precio del cordero subirá menos que en Navidades anteriores

Buenas noticias para los amantes del cordero. Estas Navidades no les resultará tan gravoso tenerlo en su menú, según afirman expertos del sector como Fernando Carmona Rus, dueño de Carne Selección, ubicado en el Polígono de Las Quemadas. Lleva toda una vida dedicada a la profesión y provee de la mejor carne a los chefs locales más exigentes, como Periko Ortega o Kisko García.

«El cordero (entendido como canal de cordero o cordero entero) ha subido entre el 8-10% para el mayorista. Pero, como es habitual, el despiece ha subido más. Las chuletillas y paletillas de lechal han incrementado su precio un 50%. Son las piezas más codiciadas todo el año. Mientras que, pierna, cuello y pecho prácticamente se mantiene al mismo precio».

Sin embargo, en el caso del recental, «las paletillas suben un 18% y las chuletas suben un 25%».

Como podemos observar «otros años la subida ha sido mayor y eso se debe a que la producción en 2017 ha sido buena».

Y es que a nivel nacional, el lechal es el preferido de los consumidores. Los números hablan: cada día se sacrifican entre 1.000 y 1200 lechales en un solo matadero. Sin embargo, en el caso de Córdoba «se come más recental. Aún así, el cordero no es la carne preferida de los cordobeses. Se come mucho más cerdo. El consumo en Córdoba anualmente representa el 7% de la producción a nivel nacional y en época navideña consumimos en torno al 25% de la producción.».

Pero, a la hora de comprar, ¿sabemos cuál es la diferencia entre el cordero lechal y recental?

El lechal ha de tener menos de 45 días en el momento del sacrificio. Mientras que el lechal debe tener entre 4 y 6 meses y pesar entre 8 y 12 kilos.

En cuanto a la forma de elaborarlo, el asado es la técnica que predomina entre los consumidores de cordero lechal y la brasa y la caldereta son más frecuentes para las piezas de recental.