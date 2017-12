Trucos de experta para poner una mesa de Navidad espectacular

Es Navidad y hace falta un esfuerzo extra por engalanar la mesa para agasajar a nuestros invitados. La experta Mercedes Cabrera, asesora gastronómica de lugares tan emblemáticos como el Real Círculo de la Amistad nos abre las puertas de su hogar para darnos útiles y sencillas ideas pero que nos harán brillar con luz propia como anfitriones.

Para las Navidades de 2017, Mercedes se ha decantado por uno de los colores de moda, el dorado, que ha combinado magistralmente con tonos propios de bosques invernales como el verde seco, el rojo y el corinto. A la hora de montar la mesa, siempre hemos de elegir un elemento como tema principal o hilo conductor de la decoración. Ella ha optado por motivos florales de corte moderno que ha dispuesto rodeado de un toque vintage en forma de vinagreras antiguas.

Si escogemos un centro de mesa sobrio, podemos permitirnos una vajilla delicadamente suntuosa (en este caso, en dorado y tonos tierra). Una en dorado y rojo también hubiera quedado espectacular.

Elegir básicos de mesa sencillos es una garantía de acierto. Los manteles blancos o en tonos crudos son una inteligente inversión pues se prestan a cualquier combinación posible. Un delicado bordado o una vainica en los extremos es el toque de suntuosidad que aporta al conjunto.

Lo mismo ocurre con las copas de agua y vino. Las de decoración más básicas (apenas un sutil labrado) resultan siempre la más elegantes. Y recordad que en grande ocasiones como las Navidades es la ocasión perfecta para huir de las clásicas copas grande y altas, y optar por esas «joyitas» familiares ciertamente especiales y vintage. En estas reuniones hay cabida para las copas de pie bajo, tan de moda a principio del siglo XX en las elegantes cortes europeas.

El punto de color podemos ponerlo con los vasos. Es un momento estupendo para utilizar esos vasos pintados a mano que hay en cualquier hogar y que sobre la mesa pueden servir para beber o albergar una delicada vela. Y es que en cualquier mesa navideña que se precie no puede faltar la luz de las velas, que confieren calidez al ambiente.

Otro clásico de estas fechas, es sacar la cubertería de plata. Y no, no penséis que plata no casa con dorado. Pues con un fondo de mesa neutro, la combinación funciona a las mil maravillas. ¡No hay más que ver este ejemplo!

Y como buena experta en decoración floral y amante de los detalles, Mercedes Cabrera es una firme defensora de las mesitas auxiliares, que resultan de lo más útil para colocar vajilla de repuesto, ensaladeras, el vino o las paneras, así como los postres.

Aquí podemos jugar con elementos como libros antiguos, que servirán de soporte, o bomboneras llenas de flores secas, frutos o especias que perfumen el ambiente. En esta mesita tampoco deben faltar las velas sobre aristocráticos calendarios, así como un centro de flores (en tonos típicamente navideños) o varios pascueros metidos en una cesta de mimbre. ¡Felices Fiestas!