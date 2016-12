Uno de los días más divertidos para tomar una copa por el centro es el día 24 de diciembre. Los amigos ─ya sin compañeros de oficina, clientes o proveedores─ aprovechan las últimas compras navideñas para quedar a tomar una cerveza al mediodía, antes de sumergirse en una cena familiar y en la maraña de regalos del día siguiente.

A veces esa cerveza ─Cruzcampo─ de Navidad se prolonga un poco más y es entonces cuando se inicia la búsqueda de los bares que permanecen abiertos para tomar la penúltima antes de volver a casa por Navidad. Estos son algunos bares y restaurantes del Casco Antiguo, que es por donde más se sale estos días.

Por supuesto no están todos los que son, pero sí son muy recomendables los que aparecen y de un extremo a otro del centro para que nadie se quede sin comenzar la Navidad en sus bares favoritos. Empezamos.

Abiertos el día 24 (hasta las 16.00 o 17.00h aproximadamente)

Abacería de San Lorenzo

Recupera la esencia de las abacerías de finales del siglo XIX y principios del XX. Así, al menos, es la idea con la que nace. Es un lugar de encuentro cultural, de enaltecimiento de la cocina de siempre, del «intimismo y calidez» que hacen sentir al cliente como en casa. Destacan sus chacinas ─especial atención a la morcilla de hígado─, sus quesos ─picón, payoyo y sudao─ o sus conservas ─mejillones y berberechos, entre otros. También son importantes su lomo a la sal, la caldereta de carrillada ibérica y su potaje de judiones. Y mención aparte merece señalar sus elaboraciones con huevo: revueltos, patatas con tomate y huevo o el pisto con huevo.

Dirección: C/ Teodosio, 53.

Teléfono: 954 38 00 67

Toda la información sobre Antigua Abacería de San Lorenzo

Becerrita

Cocina andaluza y sevillana, así es su oferta. La carta está compuesta por carnes, pescados y mariscos traídos todos los días directamente desde su punto de origen. De ahí a que su carta de mariscos, en particular, se renueve diariamente. Los platos son elaborados con recetas de la antigua cocina tradicional, aunque también se pueden degustar creaciones propias. Algunas de las recomendaciones son el buey de Kobe, las croquetas de cola de toro, o la presa ibérica de bellota con mostaza crujiente. Su bodega, a su vez, es de gran calidad. Así lo atestigua el Premio a la Mejor Carta de Vinos de Rioja en Andalucía.

Dirección: C/ Recaredo, 9.

Teléfono: 954412057

Toda la información sobre Becerrita

Bodeguita Dos de Mayo

Es, por así decirlo, una bodega mítica del barrio de San Lorenzo. Tan solo hay que preguntar a algún vecino que supere los 60 años para atestiguarlo. Su ubicación ha favorecido a este éxito, pues está cercana a la Iglesia del Gran Poder. Son famosos sus montaditos, que se pueden disfrutar al sol en plena plaza acompañados por una cerveza. También podemos encontrar otras propuestas de calidad, como son el bacalao, servido de diversas formas, además de otros pescados y mariscos.

Dirección: Plaza de la Gavidia, 2.

Teléfono: 954 90 86 47

Toda la información sobre Bodega Dos de Mayo

Casa Román

Tantos años lleva ya Casa Román en el barrio de Santa Cruz, que se ha convertido en uno de los bares más antiguos de Sevilla. En este establecimiento el rey es el jamón, bien sea servido en plato, con corte fino, con pan o con picos. También cuenta con tapas y raciones más populares y tradicionales de la zona, además de una cuidada selección de quesos y embutidos ibéricos de gran calidad. Igualmente destaca la presa ibérica de solomillo, los huevos fritos con patatas y jamón, el bacalao frito, las puntas de solomillo, los bastones de berenjena con salmorejo o las croquetas caseras de jamón, entre otros.

Dirección: Plaza de los Venerables, 1.

Teléfono: 954228483

Toda la información sobre Casa Román

El Pintón

Es un bonito patio sevillano con una cuidada decoración en el que los cócteles y combinados son una opción que no se puede dejar escapar. Están preparados directamente en barra son el acompañante perfecto para degustar su carta. Ésta está dividida por tapas, arroz, pescados, carne y postre donde se combinan platos más vanguardistas y otros que aun siendo más tradicionales no defraudan a nadie.

Dirección: C/ Francos, 42.

Teléfono: 955 07 51 53

Toda la información sobre El Pintón

El Rinconcillo

Es la más antigua y, quizás, la mejor taberna de Sevilla según muchos clientes. En ella se puede degustar sus típicas espinacas con garbanzos, las conocidas pavías de bacalao y, como no, sus croquetas, que sirven para saber que estás como en casa. Y como siempre, un jamón serrano de primera con un corte exquisito. La oferta no acaba aquí, pues conviene no irse sin probar sus excelentes berberechos y coquinas o su arroz caldoso de marisco. Para finalizar hay que probar su delicioso flan casero y un poco de queso con cabello de ángel.

Dirección: C/ Gerona, 40.

Teléfono: 954 22 31 83

Toda la información sobre El Rinconcillo

EntreCárceles

El Grupo La Raza recupera la mítica taberna EntreCárceles, un lugar con historia, pues vuelve a la vida la que fuera la sala del Cuerpo de Guardia de la antigua Cárcel Real, donde se cuenta que Cervantes escribió parte de El Quijote. La abacería cuenta con cuatro plantas a disposición del público para degustar

las chacinas y quesos de la tierra, la ensaladilla, sus alcachofas fritas con jamón, las espinacas con garbanzos o el bacalao con tomate, entre otros.

Dirección: C/ Entre Cárceles, 1.

Teléfono: 954 23 20 24

Toda la información sobre EntreCárceles

Gorki

En 1992 nace Gorki en Málaga como tienda-delicatessen donde probar algunos de sus productos. Su éxito ha sido tal que ya hay siete establecimientos en Andalucía, cuatro en Madrid y uno más en Palma de Mallorca. También cuentan con su versión en Sevilla. Las tapas son originales, y destacan por la calidad de sus ingredientes. Puntas de espárragos con mayonesa, creppes de pollo al curry, lomo de salmón con salsa de eneldo, codillo asado en su jugo o la torta de Inés rosales con bacalao y tomate son algunas de sus propuestas.

Dirección: C/ Almirante Lobo, 2.

Toda la información sobre Gorki

Barbiana

Situado en un enclave espléndido este lugar ofrece las mejores calidades de la gastronomía de Sanlúcar de Barrameda. Dispone de una cocina principalmente marinera, de las costas de Cádiz y de Huelva, en la que sobresalen los sabores de la Andalucía más tradicional acompañado, como no, con la manzanilla en rama. En la carta reinan los guisos caseros, como las patatas con chocos o los fideos a la marinera. Le siguen de cerca el marisco y el pescado fresco, que recomiendan comer a la plancha o a la sal, porque la calidad no necesita esconderse entre salsas. Por si fuera poco, la oferta de carnes también es interesante. Y como no, la tortillita de camarones.

Dirección: C/ Albareda, 11.

Teléfono: 954 21 12 39

Toda la información sobre Barbiana

Los Corales

Este lugar recupera la esencia del conocido negocio con el mismo nombre que el fundador del Grupo La Raza, José Rodríguez Cala, abriera en 1932 entre la calle Sierpes y General Polavieja. En 2010, Grupo La Raza recupera la esencia pero con aires renovados en este local situado en la calle Álvarez Quintero. Posee una cocina de mercado con productos frescos y de calidad, con sugerencias gastronómicas semanales que se unen a la oferta culinaria de su carta de tapas y raciones. Destaca las melosas croquetas de jamón ibérico, su tradicional cola de toro, el solomillo de buey a la parrilla con salteado de verduras o el bacalao confitado con su clásica salsa de tomate casero.

Dirección: C/ Álvarez Quintero, 10.

Teléfono: 954232024

Toda la información sobre Los Corales

No-Kitchen

Los comensales que acuden a este restaurante de la calle Amparo pueden tomar desde una ensalada de ventresca hasta un arenque a la pasión, pasando por otras propuestas igualmente sugerentes como pulpo a la gallega con puré de patata, brandada de bacalao, tiradito de atún, ceviche de corvina o tartar de buey a la boloñesa, entre otros. En No Kitchen, además, buscan la transparencia con el comensal, puesto que la cocina (o más bien donde preparan sus tapas) está a la vista de cualquiera, y es allí donde dan el toque maestro a cada una de sus recetas.

Dirección: C/ Amparo, 9.

Teléfono: 697 149 507

Toda la información sobre No-Kitchen

Ovejas Negras

Es uno de los lugares de moda de la capital hispalense. Al entrar nos encontramos con un agradable local con aire de bistrot en la puerta pero con decoración moderna imitando un plató de cine en blanco y negro. La carta es corta pero no deja indiferente. Destacan sus ensaladas variadas, como la Caprese ─excelente tomate fresco y mozzarella de búfala con un toque de albahaca─ o la carne de buey para compartir. No hay que irse sin probar su tataki de atún, el pepito de roast beef o los boquerones al limón. Si aún queda hueco para el postre, conviene degustar su goloso de chocolate.

Dirección: C/ Hernando Colón, 8.

Teléfono: 955 12 38 11

Toda la información sobre Ovejas Negras

Sal Gorda

Con un amplio surtido de tapas de autor, vinos y cervezas de gran calidad, Sal Gorda se ha convertido en poco tiempo en un «must» gastronómico de la capital hispalense. Destaca por su variedad de tapas fuera de carta en la que el chef da lo mejor de sí en cada plato, permitiendo a sus comensales deleitarse con nuevos sabores y texturas cada poco tiempo. Hay que probar el Ajoblanco con garrapiñá de sésamo y mojama y el foie con queso de cabra.

Dirección: C/ Alcaicería de la Loza, 23.

Teléfono: 955 38 59 72

Toda la información sobre Sal Gorda

Salsamento

Las Setas ha acogido interesantes propuestas de tapeo y refrigerio. Una de estas propuestas está con el bar Salsamento, que también homenajea a los antiguos ultramarinos con latas de conservas en los estantes y papel de estraza para la presentación de las tapas. El picoteo incluye buenas opciones para compartir como los chicharrones de Cádiz, las tablas de queso ─muy variadas─, chacinas y salazones. También cuentan con guisos caseros y montaditos ─como el de queso de cabra y cebolla caramelizada o el de lomo al whisky─ o especialidades originales como la pizza Salsamento, de queso, mermelada de tomate y canónigos sobre una torta de Inés Rosales.

Dirección: C/ Jerónimo Hernández, 19.

Teléfono: 653 95 26 28

Toda la información sobre Salsamento

Manolo Cateca

Con un amontillado Botaina sobre la caoba de su barra al llegar, el siguiente paso es pedir un guiso del día, mientras se tapea su atún con tomate. Fino Inocente, Palo Cortado de Lustau, Manzanilla Viruta, la Ina, Pavón o Tío Diego son también propuestas perfectas para regar unos originales chicharrones gaditanos o unos huevos a la flamenca.

Dirección: C/ Santa María de Gracia, 11.

Teléfono: 657 59 05 09

Toda la información sobre Manolo Cateca

Zelai

Zelai se ha convertido en uno de los pioneros de la gastrotapa de fusión en la ciudad. Su cocina mezcla influencias vascas y mediterráneas incluyendo propuestas tailandesas o reinterpretaciones de dicha cocina. Entre las tapas más emblemáticas destacan el tataki de atún rojo, el risotto de Idiazábal y la hamburguesa de buey con mayonesa de curry. Para el tiempo de frío se recomienda degustar sus guisos caseros, como los judiones con langostinos con foie o la crema de perdiz.

Dirección: C/ Albareda, 22.

Teléfono: 954 22 99 92

Toda la información sobre Zelai

Restaurantes (sin barra de tapas) abiertos a mediodía el 24 de diciembre

Porta Rossa

La cocina italiana va más allá de los espaguetis y la pizza. En Porta Rossa lo saben bien y le dan la categoría que se merece. Embutidos, carnes, ensaladas y verduras, sin olvidar los postres, engrosan la carta de este restaurante sevillano. La pasta de hojaldre con espárragos y el straccetti (elaborado con carne), son algunos de los ejemplos de que aquí la gastronomía italiana se la toman en serio. Como platos estrella también se cuelan los raviolis rellenos de muselina de boletus, el crepe de bacalao con pimientos del piquillo, o el bistec a la florentina. De postre, el semifrío de nueces y turrón o el tiramisú, solo apto para los más golosos.

Dirección: C/ Arenal, 5.

Teléfono: 954 21 61 39

Toda la información sobre Porta Rossa

Tata Pila

Es un «bistrot» andaluz con un interiorismo imponente y con un sofisticada carta. Aquí los clásicos del bistrot francés se enriquecen con una base y producto 100 % andaluz. Empezando por sus vinos, que son españoles ─y andaluces─, aunque también cuentan con una cuidada selección de cavas y champagnes franceses. No olvides pedir la carta de cócteles, que es una opción para acompañar a las comidas e ideal para la sobremesa. Posee una cocina altamente creativa pero fundamentada en la tradición y realizada siempre con productos de gran calidad, como la cassoulet de mejillones con tomates cherry, perejil y Martini blanco o el solomillo de buey con salsa Perigueux y puré Aligot.

Dirección: C/ Julio César, 14.

Teléfono: 954 56 40 32

Toda la información sobre Tata Pila

La Raza

Aquí hacen uso de recetas antiguas, las de siempre, pero actualizándolas con nuevos ingredientes, con presentaciones renovadas y sobre todo, productos de primera calidad y de temporada. De entre las especialidades de la carta, conviene no perderse la tradicional cola de toro La Raza, con más de 60 años de historia, el carpaccio de pulpo con pepino y mahonesa de ajo amarillo, el entrecot de vaca de 45 días de maduración a la brasa con pimientos al carbón y patatas, o el solomillo de buey en su jugo con pastel de patatas y boletus a la crema, entre otros. De postre se debe probar el arroz con leche caramelizado con helado de leche merengada o la sopa fría de chocolate blanco con cremoso de limón, estofado de fresas y crumble de galleta caramelizada.

Dirección: Avda. Isabel La Católica, 2.

Teléfono: 954 23 20 24

Abiertos el día 24 (hasta las 18.00 o 19.00h aproximadamente)

D’Mercao

D’Mercao es un restaurante ubicado en una antigua casa sevillana totalmente reformada que mantiene la esencia hispalense. Apuestan por la fusión de una cocina tradicional con influencias japonesas. De entre sus propuestas, conviene probar el tartar de pez mantequilla con aderezo de miso, las huevas de masago y aguacate o los tacos de atún marinados sobre algas hijikis y esferas de ume boshi.

Dirección: C/ Conde de Barajas, 23.

Teléfono: 954 38 91 25

Toda la información sobre D’Mercao

La Flor de mi viña

Para empezar, unas tapas de plancha, o frías o chacinas. También los montaditos calientes en mollete de jamón y salmorejo o de carne mechada en salsa, palometa o bacalao. Para continuar, carne en salsa, punta de solomillo adobada, hígado en salsa, cola de toro, carrillada en caldereta, pollo al ajillo, solomillo al whisky, calamares a la riojana o atún encebollado. No acaba aquí su carta, pues el atún a la plancha, las huevas con mayonesa, los filetes de presa y su ensaladilla rusa con melva también son exquisitos.

Dirección: C/ José de Velilla, 7.

Teléfono: 954 56 42 52

Toda la información sobre La Flor de mi viña

Las Teresas

Desde el barrio de Santa Cruz, Las Teresas ofrece una comida tradicional con una clara apuesta por la calidad. Es famoso por su excelente jamón ibérico de bellota, el queso de oveja y los embutidos ibéricos, así como por sus conocidas espinacas con garbanzos y bacalao con tomate. Su selección de tapas abarca gran parte de la gastronomía andaluza: desde aliños, pescados fritos, guisos y salazones, hasta gazpachos y sangrías. Mientras comemos, en sus paredes y a través de las fotos, paseamos por la historia cultural de la Sevilla contemporánea, la Semana Santa y la Feria de Abril.

Dirección: C/ Santa Teresa, 2.

Teléfono: 954 21 30 68

Toda la información sobre Las Teresas

Ignacio Vidal

Desde El Porvenir, Ignacio Vidal se ha ganado un merecido prestigio entre los amantes de la buena mesa. Un restaurante donde puedes degustar fantásticas tapas maridadas con una extensa carta de vinos. Su propuesta gastronómica destaca por el uso de productos frescos de temporada de una calidad excepcional, y un toque especial de la casa que logra resaltar los sabores de cada ingrediente. No podemos irnos sin probar la tapa más recomendada por todos sus clientes: el delicioso carpaccio de gambas con virutas de foie.

Dirección: C/ Progreso, 27.

Teléfono: 954 61 64 96

Toda la información sobre Ignacio Vidal

El Mercado del Barranco

Entre Triana y el centro de Sevilla, a orillas del Guadalquivir, en un punto neurálgico de la ciudad, ha emergido una oferta singular que aúna gastronomía, ocio y cultura: el Mercado Lonja del Barranco. Un original y cuidado espacio donde se aglutinan 20 puestos que destacan por su diseño, su puesta en escena, pero también por la calidad y diversidad de su cocina. Carnes y gastronomía vasca, pescados, mariscos frescos, salazones, pulpo, comida italiana, quesos exclusivos y de gran calidad, salmorejos en diversas variedades, verduras a la plancha, frutas y smoothies, croquetas y empanadillas, huevos y patatas de mil formas, ahumados y encurtidos, arroces, sushi, vinos exclusivos, cervezas, combinados y cócteles, pastelería y heladería de elaboración artesanal. Las opciones, como verá cualquier visitante, son múltiples.

Dirección: C/ Arjona, s/n.

Teléfono: 954 22 04 95

Toda la información sobre El Mercado del Barranco

Casa Robles

Fundada en 1954, Casa Robles es toda una referencia de la gastronomía andaluza. Este establecimiento en concreto se ubica a menos de 50 metros de la Catedral de Sevilla. En sus inicios fue una bodega que vendía mosto de cosecha propia. Y esas raíces de cocina tradicional aún perduran, con platos típicos de la cocina andaluza como el rabo de toro, distintas variedades de arroces caldosos, o el revuelto de morcilla y jabugo. En relación a su bodega, cuenta con centenares de referencias. Casi todas las D.O. son nacionales, aunque también ofrece algunos caldos internacionales.

Dirección: C/ Álvarez Quintero, 58.

Teléfono: 954 21 31 50

Toda la información sobre Casa Robles

Los Rincones del Marqués

Aquí ofrecen un menú de Nochebuena y Navidad por 70 euros que son una tentación para los que quieran organizar su comida fuera de casa y a unos pasos del histórico barrio de Santa Cruz. Hay que llegar hasta el Palacio de Villapanés, una joya que brilla en todo su esplendor conservando su legado barroco y mudéjar. Este es el espectacular escenario que alberga el restaurante Los Rincones del Marqués, una propuesta digna de los paladares más exigentes. Cuentan con croquetas de cola de toro con salmorejo de hierbabuena y cigalas con lechuguitas y praliné de avellana. De carne tienen, entre otras propuestas, el lomo de ternera de Ávila con patatas violetas salteadas y crema de queso ahumado o el dúo de solomillos de ciervo y jabalí en dos cocciones con cremoso de boniato glaseado. De pescado, conviene probar los tacos de sashimi de atún ahumados al momento con ratatouille de verduras o la urta roja con cremoso de ajetes y yemas de espárragos.

Dirección: C/ Santiago, 31.

Teléfono: 954 59 20 63

Toda la información sobre Los Rincones del Marqués

Abiertos el día 25 de diciembre

Los Rincones del Marqués

El día 25 de diciembre ofrecen un menú de Navidad por 70 euros que son una tentación para los que quieran organizar su comida fuera de casa unos pasos del histórico barrio de Santa Cruz. Hay que llegar hasta el Palacio de Villapanés, una joya que brilla en todo su esplendor conservando su legado barroco y mudéjar. Este es el espectacular escenario que alberga el restaurante Los Rincones del Marqués, una propuesta digna de los paladares más exigentes. Cuentan con croquetas de cola de toro con salmorejo de hierbabuena y cigalas con lechuguitas y praliné de avellana. De carne tienen, entre otras propuestas, el lomo de ternera de Ávila con patatas violetas salteadas y crema de queso ahumado o el dúo de solomillos de ciervo y jabalí en dos cocciones con cremoso de boniato glaseado. De pescado, conviene probar los tacos de sashimi de atún ahumados al momento con ratatouille de verduras o la urta roja con cremoso de ajetes y yemas de espárragos.

Dirección: C/ Santiago, 31.

Teléfono: 954 59 20 63

Abiertos el día 25 de diciembre a media mañana

Albarama

Este lugar cuenta con una carta creativa y un producto de calidad a buen precio. Conviene degustar su arroz salteado con langostinos, las croquetas a la boloñesa con salsa de albahaca, así como la corvina con pesto de pistachos y mango acompañadas con un tagliatelli de sepias. Aquí no acaba su carta, pues entre otras tantas propuestas, destaca el hojaldre de pollo picantón, el relleno de ibéricos y, para el postre, su sabroso coulant de chocolate con dulce de leche.

Dirección: Plaza de San Francisco, 5.

Teléfono: 954 22 97 84

Toda la información sobre Albarama

Becerrita

El día de Navidad, Becerrita sólo abre a mediodía. Su oferta se basa en la cocina andaluza y sevillana. La carta está compuesta por carnes, pescados y excelentes mariscos traídos todos los días directamente desde su punto de origen. Por ese motivo la carta de mariscos se renueva a diario. Todos los platos son elaborados con recetas de la antigua cocina tradicional, aunque también se pueden degustar creaciones propias. Algunas de las recomendaciones son el buey de Kobe, las croquetas de cola de toro, o la presa ibérica de bellota con mostaza crujiente. Especial mención requiere su bodega, de gran calidad. Así lo atestigua el Premio a la Mejor Carta de Vinos de Rioja en Andalucía.

Dirección: C/ Recaredo, 9.

Teléfono: 954412057

Manolo León

Manolo León tiene dos grandes méritos: inventó una forma de salir a comer que no era ni de bar ni de restaurante, fomentando los platos al centro en un entorno cuidado cuando nadie lo hacía. Consecuencia de ello introdujo una amplia variedad de platos que después se popularizaron por la ciudad. De su carta destacan el carpaccio de aguacate y atún, el foie de pato con dulce de berenjena, la ensalada de pollo y escarola con presa ibérica o el bacalao con habas y cigalas.

Dirección: C/ Guadalquivir, 8.

Teléfono: 95437 37 35

Toda la información sobre Manolo León

Casa Román

Muchos años lleva ya Casa Román en el barrio de Santa Cruz, tantos que es uno de los bares más antiguos de Sevilla. En este establecimiento el rey es el jamón, en el plato, con corte fino, con pan o con picos. Pero no sólo de pata negra se nutre este bar. Cuenta también con las tapas y raciones más populares y tradicionales de la zona, además de una cuidada selección de quesos y embutidos ibéricos de gran calidad. Es cierto que no son pocas las tapas que se preparan en cocina, pero en muchas de ellas el jamón es el verdadero protagonista. Destaca la presa ibérica de solomillo, los huevos fritos con patatas y jamón, el bacalao frito, las puntas de solomillo, los bastones de berenjena con salmorejo o las croquetas caseras de jamón, entre otros.

Dirección: Plaza de los Venerables, 1.

Teléfono: 95422 84 83

El 3 de Oro

Este lugar se puede definir como una fusión entre tradición y calidad donde, según explica su gerente, Ángel Vena, «ponemos siempre nuestro mayor cariño en platos elaborados con productos naturales de nuestra propia huerta. Siempre en una constante renovación respetando la base de nuestra gastronomía andaluza». No hay que dejar de probar los arroces de El 3 de Oro. Son especialistas. Asimismo, hay que pedir sus especialidades, entre las que destacan el rabo de Toro, los pescados de roca o los piononos de atún rojo.

Dirección: C/ Santa María la Blanca, 34.

Teléfono: 954 42 27 59

Toda la información sobre El 3 de Oro

El Pintón

En pleno centro de Sevilla y a pocos metros de la Giralda nos topamos con El Pintón. Hablamos de un patio sevillano en el que, aparte de comer, los cócteles y combinados son una opción que sin duda no se puede dejar pasar. Son preparados directamente en barra y se convierten en el acompañante perfecto para disfrutar de la variedad que este sitio incluye. Una carta dividida por tapas, arroz, pescados, carne y postre donde se combinan platos más vanguardistas y otros que aun siendo más tradicionales no defraudan a nadie, son la apuesta de este lugar.

Dirección: C/ Francos, 42.

Teléfono: 955 07 51 53

El Traga

Siguiendo la estela de la taberna de Vicente «El Traga», donde grandes personajes del mundo de los toros, el espectáculo y el cine se han dado cita desde los 50, este restaurante ofrece en la calle Águilas una nueva experiencia. De entrantes destaca el jamón de bellota, la ensaladilla de gamba roja o el micut de pato con turrón y brioche caliente, para pasar a platos más consistentes como la pluma ibérica, el buey Angus 100% o la hamburguesita de ternera con boletus e Idiazabal.

Dirección: C/ Águilas, 6.

Teléfono: 854 52 14 94

Toda la información sobre El Traga

EntreCárceles

El Grupo La Raza recupera la mítica taberna EntreCárceles, un lugar con historia, pues vuelve a la vida la que fuera la sala del Cuerpo de Guardia de la antigua Cárcel Real, donde se cuenta que Cervantes escribió parte de El Quijote. La abacería cuenta con cuatro plantas a disposición del público para degustar

las chacinas y quesos de la tierra, la ensaladilla, sus alcachofas fritas con jamón, las espinacas con garbanzos o el bacalao con tomate, entre otros.

Dirección: C/ Entre Cárceles, 1.

Teléfono: 954 23 20 24

Las Teresas

Situado en el barrio de Santa Cruz, Las Teresas ofrece una comida tradicional con una clara apuesta por la calidad. Es famoso por su excelente jamón ibérico de bellota, el queso de oveja y los embutidos ibéricos, así como por sus conocidas espinacas con garbanzos y bacalao con tomate. Su selección de tapas abarca gran parte de la gastronomía andaluza: desde aliños, pescados fritos, guisos y salazones, hasta gazpachos y sangrías. Mientras degustamos sus platos, en sus paredes y a través de las fotos paseamos por la historia cultural de la Sevilla contemporánea, la Semana Santa y la Feria de Abril.

Dirección: C/ Santa Teresa, 2.

Teléfono: 954 21 30 68

Los Corales

El día de Navidad, Los Corales solo abren al mediodía. Este lugar recupera la esencia del conocido negocio con el mismo nombre que el fundador del Grupo La Raza, José Rodríguez Cala, abriera en 1932 entre la calle Sierpes y General Polavieja. En 2010, Grupo La Raza recupera la esencia pero con aires renovados en este local situado en la calle Álvarez Quintero. Posee una cocina de mercado con productos frescos y de calidad, con sugerencias gastronómicas semanales que se unen a la oferta culinaria de su carta de tapas y raciones. Destaca las melosas croquetas de jamón ibérico, su tradicional cola de toro, el solomillo de buey a la parrilla con salteado de verduras o el bacalao confitado con su clásica salsa de tomate casero.

Dirección: C/ Álvarez Quintero, 10.

Teléfono: 954232024

Modesto

Modesto lleva en el negocio más de 40 años. Abrió en el 71 y no se ha movido del sitio. Su carta cuenta con platos como los calamares del campo, santo y seña junto a las coquinas. El jamón es espectacular según sus clientes al igual que sus anchoas, sus huevos rotos con patatas, sus gambas blancas, sus ostras, sus tortillitas de camarones, sus salmonetes, su corvina a la marinera o el rape en salsa de cangrejo, entre otros. De carnes destaca la presa ibérica o el solomillo de buey. De postre conviene no marcharse sin probar la poleá de la abuela.

Dirección: C/ Cano y Cueto, 5.

Teléfono: 954 41 68 11

Toda la información sobre Modesto

Ignacio Vidal

Desde El Porvenir, Ignacio Vidal se ha ganado un merecido prestigio entre los amantes de la buena mesa. Un restaurante donde puedes degustar fantásticas tapas maridadas con una extensa carta de vinos. Su propuesta gastronómica destaca por el uso de productos frescos de temporada de una calidad excepcional, y un toque especial de la casa que logra resaltar los sabores de cada ingrediente. No podemos irnos de aquí sin probar la tapa más recomendada por todos sus clientes: el delicioso carpaccio de gambas con virutas de foie.

Dirección: C/ Progreso, 27.

Teléfono: 954 61 64 96

Tragaldabas

Es la apuesta personal y el sueño gastronómico del popular y televisivo chef Enrique Sánchez. En Tragaldabas podemos hacer un viaje gastronómico por Andalucía a través de su despensa y seleccionada bodega, disfrutando de una cocina andaluza casera, fresca y de temporada, en la que la carta cambia y se renueva a diario. A pesar de no llevar mucho tiempo abierto, ya tienen fama su ensaladilla o las melosas croquetas de jamón ibérico. Cuentan con pescados frescos del día, arroces marineros, carnes tiernas y jugosas e incluso postres 100% artesanos.

Dirección: C/ Méndez Núñez, 16.

Teléfono: 954 02 28 70

Toda la información sobre Tragaldabas

Perro Viejo

El día de Navidad, Perro Viejo abrirá sus puertas a las 8 de la tarde. Se trata de un agradable local con aire de bistrot en la puerta pero con decoración moderna imitando un plató de cine en blanco y negro. La carta es corta, destacando sus ensaladas variadas, como la Caprese ─excelente tomate fresco y mozzarella de búfala con un toque de albahaca. También destaca la carne de buey para compartir, el tataki de atún, el pepito de roast beef o los boquerones al limón. De postre conviene no irse sin probar su goloso de chocolate.

Dirección: C/ Hernando Colón, 8.

Teléfono: 955 12 38 11

Toda la información sobre Perro Viejo