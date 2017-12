Comprobar Lotería de Navidad 2017: averigua si tu décimo ha sido premiado ABC.es pone a tu disposición un sencillo comprobador de números para la Lotería de Navidad. Con él podrás averiguar si la diosa Fortuna te ha acompañado este 22 de diciembre

Un año más, la Lotería de Navidad ha repartido miles de billetes entre los españoles. Con todo, si no has ganado ninguno de los grandes premios que han cantado este 22 de diciembre los niños de San Ildefonso, es probable que quieras saber si te ha tocado algún «pellizco». Y es que, al margen de los grandes galardones (el Gordo, el segundo premio, el tercero...) hay muchos otros premios esperando como las terminaciones o los reintegros. No pierdas la esperanza porque es probable que la diosa Fortuna te haya sonreído:

Lo único que tienes que hacer es introducir el número de tu décimo y la cantidad que has jugado para conocer si la fortuna te ha sonreído en el sorteo de Lotería de Navidad de este 22 de diciembre. Si todavía no sabes si tu décimo ha sido premiado, puedes comprobar tu número de la Lotería de Navidad en ABC.

En concreto, el Gordo de la Lotería de Navidad ha estado repartido: Lugo, Málaga, Huesca, Jaen, Lérida (Sort), Madrid, Cantabria, Cádiz, Las Palmas, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

En esta edición del Sorteo, la Lotería de Navidad ha entregado 2.300 millones en premios. Lo que representa un 70% del dinero. El 30% restante irá destinado a gastos de gestión, administración y Tesoro Público.

Al margen del Gordo, que está premiado con 400.000 euros el décimo: el segundo premio reparte 1.250.000 euros a la serie; el tercero, 500.000; los dos cuartos, 200.000 y, finalmente, los ocho quintos han dejado 300.000 euros cada uno. Como premio de consolación quedan las pedreas, aproximaciones y el resto de «pequeños regalos» que pocos jugadores tienen en cuenta en la Lotería de Navidad.

Cada año ABC.es facilita a sus lectores un comprobador de décimos en el que descubrir rápidamente si has tenido suerte. Este año el Gordo no ha asomado la cabeza hasta las 11.54 cuando ha salido el 71.198.

Ya sabes solo tienes que teclear el número o números de tus décimos y el dinero que jugaste en cada uno de ellos. Hay un montón de premios de Lotería de Navidad y, aunque no todos son grandes, ¡a quién no le viene bien un extra a las puertas de la Navidad! Quién sabe, a lo mejor te llevas una sorpresa agradable al comprobar tu número. ¡Mucha suerte!