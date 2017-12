Lotería de Navidad Las cuestiones que más preocupan sobre la Lotería: desde cobrar décimos rotos hasta pérdidas o robos Compartir un boleto entre varias personas también es una de las situaciones más habituales que no siempre termina bien

A medida que se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad, surgen dudas que no nos habíamos planteado hasta el momento. Durante estos meses, hemos comprado tantos décimos que no sería extraño que no sepamos dónde hemos dejado alguno de ellos. ¿Y si este resulta ser el premiado? ¿Cómo demostramos que lo teníamos? Pero más allá de la pérdida, muchos compradores se plantean otro tipo de cuestiones como la posibilidad de cobrar un décimo deteriorado o qué hacer si se comparte un número —algo muy habitual entre grupos de amigos y de compañeros de trabajo— y la persona que lo guarda no reparte el dinero entre los participantes.

Lo primero que hay que comprobar en cualquier caso, avisan desde la página web de Legalitas, es que se trate de un décimo auténtico. Para ello, se recomienda asegurarse de que el boleto tiene logo, código, y los elementos de verificación correspondientes. Además, es importante comprarlo en un lugar autorizado para la venta. Una vez adquirido, se recomienda guardarlo en un sitio seguro y donde no se pueda rompar. Si aun así se deteriora, Loterías y apuestas del Estado explican qué pasos hay que seguir: ir hasta un punto de venta de Loterías, rellenar un formulario que nos facilitarán y aportar el décimo dañado, que se enviará a Loterías para que acredite su autenticidad. En cuanto esto ocurra, se contactará con el comprador para que pase por la administración a cobrar el premio.

En cuanto a compartir décimos, desde Legalitas advierten de que en muchas ocasiones estas situaciones acaban en los Juzgados por falta de compromiso de alguno de los participantes. Por ello, aconsejan dejar plasmado el acuerdo, ya sea fotocopiando el décimo con los datos y firmas de cada uno de los participantes como en un correo electrónico o mensaje de Whatsapp, en el que además de una foto del boleto al que se juega aparezca también el importe aportado por cada uno y la aceptación de todas las partes. Del mismo modo, si alguna persona está tentada de quedarse con un décimo que ha compartido con otras debería saber que el Código Penal castiga con penas de prisión de entre seis meses y tres años y multas de seis a doce meses.

Por otra parte, si se trata de un robo o una pérdida, hay que distinguir dos situaciones: antes y después del sorteo de la Lotería de Navidad. Desde la web de Legalitas avisan de que es imprescindible presentar una denuncia ante la Guardia Civil, Policía Nacional o el Juzgado de Guardia antes del sorteo, aportando todas las pruebas posibles, tales como fotos del décimo o fotocopias en las que se vean los datos. También hay que notificarlo por escrito a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado.