La salud y eso

Edurne Uriarte

20/12/2017

Tan poca es mi fe en los juegos de azar que tengo unos cuantos décimos de lotería por primera vez en años, y, por supuesto, no espero que toquen. Por lo que tengo muy interiorizado el discurso de la salud. Lo importante es la salud, diré el viernes por la tarde, como unos cuantos millones de españoles. Estoy con la mayoría en esto, porque no tenemos más remedio, y, además, me lo creo. Hasta lo avala la ciencia. Un estudio demostró que el estado de felicidad o de desdicha vuelve a donde solía una vez que se ha pasado el primer efecto de un premio de lotería.

Una vez hecho este apunte preventivo sobre el previsible resultado de mis décimos, estoy deseando saber en qué consiste ese efecto de euforia que produce un premio de lotería, por muy pasajera que sea la felicidad. Y aún más el efecto de tranquilidad que te dan unos cientos de miles de euros en la cuenta y que debe de ser bastante duradero, diga lo que diga la ciencia. Para seguir trabajando como ahora, pero por una razón y no por dos, porque me gusta y me da la gana. Tengo también dos o tres caprichos que no puedo confesar, no vaya a ser que le dé excusas al podemita Espinar y compañía para llamarme pija, como lo han hecho con Arrimadas, y porque sí, sin que se haya ido de compras a gastar la lotería.