Seat, Volkswagen y Peugeot son las tres marcas que más venden en España Los modelos León, Ibiza, Qashqai y Golf son los coches preferidos durante los tres primeros meses del año. En total se registraron un total de 340.311 matriculaciones de turismos y todoterrenos en lo que va de 2018

Volkswagen, Renault y Peugeot son las tres masrcas que encabezan el listado de los más vendidos en el mes de marzo, según las cifras oficiales de ventas. En el acumulado durante el primer trimestre del año son SEAT con 28.312 unidades, seguida de Vokswagen con 26.332 y Peugeot con 24.571 quienes encabezan el «ranking».

Por modelos, entre enero y marzo de 2018 el coche más vendido en España es el Seat León, que acumula más de 9.571 unidades. La segunda posición es para el SEAT Ibiza, el Mejor coche del Año ABC, que suma ya 9.483 unidades. Y la tercera posición es para el SUV japonés Nissan Qashqai, con 8.554 unidades vendidas.

son Buenos datos en el primer trimestre del año para el sector de la automoción, ya que según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), se ha cerrado el mes de marzo con 128.175 turismos matriculados, cantidad que supone una subida del 2,1% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Anfac recuerda que marzo de este año, debido a la celebración de la Semana Santa, ha contado con dos días laborables menos que marzo de 2017, lo que se ha dejado notar especialmente en el canal de particulares, que ha descendido un 3,3%. En concreto, este canal registró en el mes 55.179 matriculaciones. En el acumulado de enero a marzo de 2018, las matriculaciones de este canal suben un 7,3%, alcanzando las 159.855 unidades.

Por su parte, el canal de empresas se mantiene muy activo, con 37.021 matriculaciones en marzo y una subida del 11,5% respecto a idéntico mes de 2017.

En el acumulado de matriculaciones entre enero y marzo de 2018, las empresas registraron 101.485 unidades, con un crecimiento del 17,5% si se compara con los tres primeros meses del pasado ejercicio.

Marcas y modelos más vendidos a 1 de abril de 2018 -ANFAC

En cuanto al mercado de alquiladores, éste alcanzó las 35.975 matriculaciones en el mes y ha subido un 1,8% respecto a marzo del año 2017. En el primer trimestre del año en curso, este canal ha obtenido 78.971 registros, cantidad que representa una subida del 8,9%.

Con estas cifras sobre la mesa, desde ANFAC Adolfo Randulfe, director de comunicación dela asociación, destaca que las matriculaciones de marzo se han visto influidas por la celebración de la Semana Santa, lo que ha restado dos días laborables en comparación con el mismo mes de 2017. Esta celebración influye especialmente en el canal de particulares, que ha descendido un 3,3% frente al signo positivo del resto de canales y al del mercado en general. Según Randulfe, si se observa el comportamiento de las matriculaciones en el primer trimestre de este año «el canal de particulares, aunque cierra con signo positivo, es el que porcentualmente menos crece frente al de empresas y alquiladores».

Según el director general de GANVAM, Tomás Herrera, la estacionalidad de la Semana Santa es lo que ha marcado las matriculaciones del mes pasado. De hecho, el canal de particulares ha registrado signo negativo porque ha habido dos días laborables menos que en marzo del año pasado, y a esto hay que sumarle la ralentización que sufre la actividad comercial durante los días previos a los festivos. Además, Herrera afirma que «las previsiones de mal tiempo han frenado las expectativas turísticas, lo que ha hecho que las alquiladoras también redujeran su ritmo de renovación de flota. Por tanto, estamos ante una situación puramente coyuntural que no tiene por qué alterar la buena marcha de las ventas de cara a los próximos meses ni las previsiones de 1,3 millones de unidades a cierre de 2018».

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, explica que el mes de marzo no ha sido «alegre» porque «como veníamos anunciando, en enero y en febrero se había notado un descenso en los pedidos, lo que se ha concretado ahora en cierto estancamiento en las matriculaciones en el canal de particulares». Marzo podría haber sido peor «si los concesionarios no hubieran automatriculado gran cantidad de unidades en los dos últimos días hábiles para alcanzar los ambiciosos objetivos propuestos desde las marcas, de ahí el crecimiento «artificial» del canal de empresas». Morales critica que este tipo de políticas comerciales no benefician al sector ya que «llevan al límite las finanzas de los concesionarios y eventualmente a la insatisfacción del cliente final. Además, esta presión está llenando el stock de los concesionarios de kilómetros 0 y de vehículos de demostración. Por ello, sería deseable que las marcas cambien su forma de actuar y pongan a sus concesionarios objetivos justos y en línea con la realidad del mercado. En cualquier caso, esperamos que este parón de marzo sea sólo una excepción y que las ventas recuperen su buen tono en abril».