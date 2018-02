El reto de adaptar el legendario rugido de Harley-Davidson a su nueva moto eléctrica Aunque no tronará igual que las de combustión, la eléctrica de Harley, que llegará en 2019, también emitirá un sonido particular

Pop-pop---pop-pop---pop-pop. El característico sonido del motor V-Twin de dos cilindros en V ha acompañado a las Harley-Davidson prácticamente desde que, en 1903, tres jóvenes de Milwaukee, William S. Harley, Arthur Davidson y su hermano Walter Davidson, decidieran aprovechar el patio trasero de los Davidson para aventurarse en el incipiente mundo de las motocicletas.

Pero ciento quince años después los tiempos han cambiado. La compañía que fundaron se ha comprometido a comercializar una motocicleta eléctrica en 2019, basada en su proyecto LiveWire, que desarrolla desde hace más de cuatro años. Al carecer de motor de combustión, sin embargo, no podrá presumir del legendario rugido, tan característico que la marca intentó patentarlo en 1994.

«Harley-Davidson ha sido una marca muy innovadora, y esta moto va en esa linea», explica Víctor Romero, gerente del concesionario Makinostra en Madrid y uno de los primeros en probar LiveWire. «El auge de los motores eléctricos es imparable, y tienes que estar ahí, porque sino no hay futuro».

Con su moto eléctrica, Harley-Davidson pretende no solo prepararse para las cada vez más restrictivas normativas anticontaminación. También atraer a los jóvenes y a nuevos tipos de cliente, menos dispuesto a sufrir incomodidades y traqueteos. Y, de paso, reflotar su cuenta de resultados, de capa caída desde el inicio de la crisis económica, y que tampoco ha mejorado en 2017, cuando vendió 242.788 motocicletas, un 6,7% menos que en 2016.

«Adaptarse o morir, en esa línea va todo», explica Romero. «Si hay que tener motos eléctricas, Harley, que no es un fabricante de motores sino de motos, pues hara motos eléctricas. Y si tienen que ser de hidrogeno, seran de hidrogeno». La compañía, no obstante, no se olvidará de los modelos clásicos: «Los clientes mas tradicionales van a tener acceso a nuestras motros mas tradicionales. Se trata solo de posicionarse en un segmento difente».

Aún no se conocen detalles de la moto que llegará a los concesionarios, pero en 2014, cuando fue presentada como prototipo, la LiveWire prometía acelerar de 0 a 100 en 4 segundos, gracias a que los motores eléctricos ofrecen todo su rendimiento prácticamente desde el arranque. A cambio, su autonomía era de solo 88 kilómetros, algo que previsiblemente mejorará gracias a la nueva generación de baterías.

Aunque no tronará igual que las de combustión, la eléctrica de Harley también rugirá. «Es un sonido ronco, profundo, parecido al de un tren eléctrico de pasajeros. No tiene el típico sonido de turbina de secador de pelo», describe Romero, que recalca que seguirá siendo «cien por cien Harley-Davidson»: «Uno se sube encima y lo tiene claro».