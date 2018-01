Los Mini, más británicos que nunca en 2018 Los 3 puertas, 5 puertas y cabrio extrenan nuevos detalles que acentúan su carácter deportivo y premium

ABC MOTOR

Mini acentúa el carácter avanzado y el atractivo de sus modelos en el segmento de la clase compacta con una óptica optimizada y con estilo y una técnica ampliamente desarrollada. Los cambios del Mini 3 puertas (consumo de combustible combinado: 6,0 – 3,8 l/100 km), el 5 puertas (consumo de combustible combinado: 6,2 – 3,8 l/100 km) y el Cabrio (consumo de combustible combinado: 6,3 – 4,2 l/100 km) abarcan notas de diseño frescas, novedades en el ámbito de la tecnología de propulsión, más posibilidades de personalización y una ampliación de los servicios digitales de Mini Connected.

La revalorización de la esencia del producto para el MINI original en el segmento premium de la clase compacta subraya la imagen elaborada y, al mismo tiempo, inconfundible del Mini en la generación actual de modelos, que ofrece la diversión al volante característica de la marca en el tráfico urbano con tres variantes de la carrocería. A esto contribuyen, entre otros aspectos, las nuevas combinaciones de motor y caja de cambios, un equipamiento de serie ampliado, el nuevo diseño de los faros y las luces traseras, colores adicionales para la carrocería así como la tecnología de interconexión más moderna que ofrece comodidad, información y entretenimiento.

Resumen de las novedades

Faros LED con función Matrix para luces de carretera.

Luces traseras LED de diseño Union-Jack.

Nuevo logotipo de Mini, nuevos colores para la carrocería, Piano Black Exterior.

Nuevas llantas de aleación ligera.

Ampliación de la oferta de equipamientos de cuero, superficies interiores y Colour Lines.

Personalización única con Mini Yours Customised.

Mejoras en los motores con eficiencia aumentada, mayor cilindrada y par para Mini One y Mini One First.

Caja de cambios Steptronic de 7 marchas con doble embrague, caja de cambios Steptronic de 8 marchas.

Volante multifunción, así como radio con pantalla a color de 6,5 pulgadas, interfaz USB y Bluetooth de serie.

Sistemas de radio y navegación opcionales con pantalla táctil.

Telefonía de carga inalámbrica.

Proyección del logotipo de Mini desde el retrovisor exterior en el lado del conductor.

Mini Connected y Mini Connected XL con nuevas funciones.

Llama de Emergencia Inteligente de Serie.

Mini ofrece desde el mes de marzo de 2017 un año de garantía de reparación extendida con un límite de 200.000kms con carácter adicional a los dos años de Garantía Comercial en todos los modelos de su gama.

Faros LED adaptativos con función Matrix

El diseño modificado de los característicos faros redondos crea un diseño aún más expresivo de la vista frontal típica de la marca para el nuevo Mini 3 puertas, el nuevo Mini 5 puertas y el nuevo Mini Cabrio. En los faros halógenos de serie una cubierta negra ofrece al vehículo una nota muy marcada. En los faros LED ahora equipamiento de serie desde la versión Cooper (excepto en Cabrio, desde Cooper S) como, la técnica de alta calidad se subraya con un diseño completamente nuevo de las fuentes de luz. La última generación de módulos LED para luces de cruce y de carretera presenta una mayor intensidad luminosa. La luz de conducción diurna LED así como el indicador de dirección de marcha se generan mediante un aro conductor de luz que circunda completamente el contorno de los faros.

Los faros LED adaptativos disponibles igualmente de forma opcional adaptan su intensidad luminosa automáticamente a la situación del tráfico. En la conducción urbana y con limitaciones de la visibilidad derivadas de las condiciones climatológicas, la conexión de la luz de giro difuminada puede intensificar la iluminación del área lateral de la calzada. Un aumento específico de autonomía de la luz de cruce ofrece una iluminación optimizada de la carretera cuando se conduce por la autopista.

Además, los faros LED adaptativos ofrecen ahora antideslumbramiento automático selectivo para las luces de carretera. La innovadora tecnología Matrix para las luces de carretera aumenta el alcance de la vista y previene el efecto deslumbrante para los demás usuarios de la vía pública. Para ello se encuentra dividida en cuatro segmentos de disposición horizontal que se pueden activar y desactivar de forma independiente entre sí a velocidades superiores a los 70 km/h. El control de los segmentos de las luces de carretera se orienta en la situación del tráfico. En el momento en el que la cámara frontal del Mini registra un vehículo en sentido contrario o precedente, el espacio de circulación en el que este se encuentra se ilumina ahora únicamente con la luz de cruce. Esto se consigue desactivando los segmentos de la función Matrix de las luces de carretera responsables de esta zona. Las zonas restantes de la calzada se siguen iluminando con luces de carretera.

Un aire muy británico: luces traseras de diseño Union-Jack.

Además de los faros LED o, en su caso, los faros LED adaptativos también las luces traseras poseen un nuevo diseño. Como clara alusión al origen británico de la marca, las luces de disposición vertical de la parte trasera del nuevo Mini 3 puertas, del nuevo Mini 5 puertas y del Mini Cabrio poseen ahora el diseño de la Union-Jack.

El llamativo diseño de la bandera Union-Jack se refleja en la estructura de las funciones de las luces. De este modo, los indicadores de dirección de marcha están colocados en horizontal y las luces de freno en vertical, mientras la luz trasera representa adicionalmente las líneas diagonales de la bandera británica. Para conseguir una intensidad luminosa especialmente armoniosa, todas las fuentes de luz que forman el gráfico Union-Jack son de LED.

Nuevo logotipo de Mini

El nuevo logotipo de Mini, que se encuentra en el capó, en la parte trasera, así como el volante, la pantalla del instrumento central y el mando a distancia por radiofrecuencia de todos los modelos, posee una imagen muy clara y auténtica. Como reinterpretación del logotipo anterior ahora posee un «diseño plano» bidimensional. De este modo el logotipo de Mini representa también la nueva imagen de la marca que mediante la concentración en lo esencial se centra en valores centrales como la diversión, un diseño inconfundible, la calidad premium y la emoción.

La oferta de pinturas para las carrocerías disponibles para el nuevo Mini 3 puertas, el nuevo Mini 5 puertas y el nuevo Mini Cabrio abarca tres nuevas variantes. Ahora también se encuentran los colores Emerald Grey metalizado, Starlight Blue metalizado y Solaris Orange metalizado.

Además, la lista de equipamientos opcionales ofrece una nueva posibilidad de personalización del diseño exterior. Con la opción Piano Black Exterior los marcos cromados de los faros, las luces traseras y la rejilla del radiador son sustituidos por un acabado de color negro brillante.

La selección de llantas de aleación ligera disponible opcionalmente también se ha ampliado. Las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas Roulette Spoke 2-tone y Propeller Spoke 2-tone están ahora disponibles para todas las variantes de la carrocería del nuevo Mini. Como novedad se han añadido además las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas de diseño Rail Spoke 2-tone.

Nuevos equipamientos de cuero, superficies interiores y Colour Lines. El estilo individual del interior del vehículo del nuevo Mini 3 puertas, el nuevo Mini 5 puertas y el nuevo Mini Cabrio lo pone la gran selección de superficies de asientos, superficies interiores y Colour Lines. Entre las novedades para el Mini 3 puertas y el Mini 5 puertas se cuentan el equipamiento de cuero Chester de color Malt Brown y el Colour Line disponible ahora también en Malt Brown.

Además, ahora también se ofrece la opción Mini Yours Interior Style Piano Black iluminada. Esta opción incluye junto a las superficies pintadas de color Piano Black en el área de las puertas y la consola central también una moldura decorativa retroiluminada para el tablero de instrumentos en el lado del acompañante de color Piano Black y adornado con un estilizado motivo Union-Jack. El color de la iluminación de fondo para las molduras decorativas posee también el ambiente luminoso del alumbrado ambiente seleccionado por el conductor, que forma parte del paquete Mini Excitement.

El programa Mini Yours Customised permite a la personalización característica de la marca llegar a un nivel inalcanzable hasta el momento. Abarca productos de reequipamiento cuyo diseño es realizado por el cliente y que a continuación se producen siguiendo exactamente estas indicaciones. En la oferta de Mini Yours Customised se incluyen los opcionales de las luces intermitentes adicionales conocidos como Side Scuttles, molduras decorativas para el interior del lado del acompañante, molduras protectoras de acceso LED y proyectores LED de la puerta.

Los productos Mini Yours Customised se pueden seleccionar, diseñar y solicitar en una tienda online diseñada para esto. En ella, los clientes podrán elegir entre diferentes colores, muestras, estructuras de superficies e iconos, además de poder introducir en el diseño textos de creación propia y su propia firma. La interacción creativa entre el fabricante y el cliente permite a los fans de Mini convertir su vehículo en una pieza única de diseño personal. La fabricación de los productos individuales se realiza con innovadores procesos de fabricación como procedimientos de impresión en tres dimensiones y el rotulado láser.

Motor: más diversión y eficiencia con menor peso.

La detallada modificación de los motores que se oferta para el nuevo Mini 3 puertas, el nuevo Mini 5 puertas y el nuevo Mini Cabrio beneficia sobre todo a la diversión. Y proporciona a su vez una reducción de los valores de consumo y las emisiones de CO2 de hasta un 5% así como una optimización del comportamiento de emisiones con el que se cumplirán también las exigentes normativas sobre emisiones de gases. El desarrollo abarca desde el motor pasando por la tecnología Mini TwinPower Turbo, la electrónica del motor, la alimentación de aceite, el canalizador del aire y el sistema de refrigeración hasta los sistemas de escape. En este sentido también se ha reducido el peso de las unidades de accionamiento. Las cubiertas de motor están ahora realizadas de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) lo que las hace también más ligeras. En su fabricación se emplea material reciclado obtenido de restos de fibra de carbono derivados de la producción de vehículos BMW i.

Los motores de gasolina de 3 cilindros del Mini One First y el Mini One extraen su potencia ahora de una cilindrada de 1,5 litros. Esto está relacionado con un aumento del par máximo en 10 Nm, lo que significa que es de 160 y 190 Nm. Además, todos los motores de gasolina poseen inyección directa con una presión máxima aumentada de 200 a

350 bares y aletas de turbocompresor realizadas en material especialmente resistente al calor. La inyección directa por conducto común de los motores diésel garantiza una alimentación de combustible aún más precisa a las cámaras de combustión. Para ello se ha aumentado la presión de inyección máxima con los motores de tres cilindros del Mini One D y el Mini Cooper D a 2 200 y los cuatro cilindros del Mini Cooper SD a 2 500 bares. Además, el más potente de los tres motores diésel está ahora equipado con una turboalimentación de dos etapas.

Novedades: caja de cambios Steptronic de 7 marchas con doble embrague y caja de cambios Steptronic de 8 marchas.

De forma alternativa a la caja de cambios manual de 6 velocidades de serie, para los modelos Mini One, Mini Cooper, Mini Cooper S y

Mini Cooper D se oferta opcionalmente una caja de cambios Steptronic de 7 marchas con doble embrague. La nueva variante de cambio de marchas se caracteriza por un cambio de marcha especialmente rápido y permite procesos de aceleración extremadamente deportivos sin interrupción de la fuerza de tracción. El manejo se realiza con la ayuda de un selector de marcha electrónico renovado. Para el Mini Cooper S se encuentra disponible a su vez una caja de cambios Steptronic Sport de 7 marchas con doble embrague. Posee teclas basculantes en el volante que permiten una intervención manual espontánea en la selección de las marchas.

El Mini Cooper SD está ahora equipado de serie con una caja de cambios Steptronic de 8 marchas. Este sistema automático de ocho marchas único en el segmento de la clase compacta permite transmitir la potencia del motor diésel más potente de forma especialmente deportiva y armonizada a las ruedas delanteras. También la caja de cambios Steptronic de 8 marchas se maneja con un selector de marcha electrónico, opcionalmente se encuentra disponible una caja de cambios Steptronic Sport de 8 marchas con teclas basculantes.

Todas las cajas de cambio Steptronic ofertadas para el nuevo Mini 3 puertas, el nuevo Mini 5 puertas y el nuevo Mini Cabrio permiten el uso de la función de propulsión por inercia en los modos MID y GREEN así como la nueva generación de la función de arranque/parada automática. Su control puede ahora tener en cuenta también datos de navegación y de la cámara frontal. Con el equipamiento adecuado del vehículo se detectarán de este modo situaciones en las que no resulta conveniente desconectar el motor: por ejemplo, durante una parada breve antes de girar o entrar en una rotonda o cuando los vehículos precedentes vuelven a ponerse en marcha.

Gran variedad en el programa de motores.

Para el nuevo Mini 3 puertas se puede elegir entre siete variantes de motor: Mini One First 3 puertas: 55 kW/75 CV, 0 – 100 km/h en 12,8 segundos, velocidad máxima: 175 km/h, consumo: 5,0 – 4,9 litros/100 km*, emisiones de CO2: 115 – 111 g/km*. Mini One 3 puertas: 75 kW/102 CV, 0 – 100 km/h en 10,1 segundos (10,2 segundos), velocidad máxima: 195 km/h (195 km/h), consumo: 5,0 – 4,9 litros/100 km (5,0 – 4,8 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 115 – 111 g/km (114 – 109 g/km)*. Mini Cooper 3 puertas: 100 kW/136 CV, 0 – 100 km/h en 7,9 segundos (7,8 segundos), velocidad máxima: 210 km/h (210 km/h), consumo: 5,2 – 5,0 litros/100 km (5,0 – 4,8 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 118 – 114 g/km (114 – 109 g/km)*. Mini Cooper S 3 puertas: 141 kW/192 CV, 0 – 100 km/h en 6,8 segundos (6,7 segundos), velocidad máxima: 235 km/h (235 km/h), consumo: 6,1 – 6,0 litros/100 km (5,3 – 5,2 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 139 – 138 g/km (120 – 119 g/km)*. Mini One D 3 puertas: 70 kW/95 CV, 0 – 100 km/h en 11,2 segundos, velocidad máxima: 190 km/h, consumo: 3,9 – 3,8 litros/100 km*, emisiones de CO2: 102 – 99 g/km*. Mini Cooper D 3 puertas: 85 kW/116 CV, 0 – 100 km/h en 9,2 segundos (9,3 segundos), velocidad máxima: 205 km/h (204 km/h), consumo: 3,9 – 3,9 litros/100 km (3,8 – 3,8 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 103 – 102 g/km (100 – 99 g/km)*. Mini Cooper SD 3 puertas: 125 kW/170 CV, 0 – 100 km/h en 7,2 segundos, velocidad máxima: 225 km/h (225 km/h), consumo: 4,2 – 4,2 litros/100 km*, emisiones de CO2: 111 – 110 g/km*.

También para los nuevos Mini 5 puertas se ofertan cuatro motores de gasolina y tres motores diésel: Mini One 5 puertas: 75 kW/102 CV, 0 – 100 km/h en 10,3 segundos (10,5 segundos), velocidad máxima: 192 km/h (192 km/h), consumo: 5,1 – 4,9 litros/100 km (5,0 – 4,8 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 116 – 112 g/km (115 – 110 g/km)*. Mini Cooper 5 puertas: 100 kW/136 CV, 0 – 100 km/h en 8,2 segundos (8,1 segundos), velocidad máxima: 207 km/h (207 km/h), consumo: 5,2 – 5,1 litros/100 km (5,0 – 4,8 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 120 – 116 g/km (115 – 110 g/km)*. Mini Cooper S 5 puertas: 141 kW/192 CV, 0 – 100 km/h en 6,9 segundos (6,8 segundos), velocidad máxima: 235 km/h (235 km/h), consumo: 6,3 – 6,2 litros/100 km (5,4 – 5,4 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 143 – 141 g/km (124 – 123 g/km)*. Mini One D 5 puertas: 70 kW/95 CV, 0 – 100 km/h en 11,6 segundos, velocidad máxima: 187 km/h, consumo: 3,9 – 3,8 litros/100 km*, emisiones de CO2: 103 – 101 g/km*. Mini Cooper D 5-puertas: 85 kW/116 CV, 0 – 100 km/h en 9,4 segundos (9,6 segundos), velocidad máxima: 203 km/h (202 km/h), consumo: 4,0 – 3,9 litros/100 km (4,0 – 3,9 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 104 – 103 g/km (104 – 103 g/km)*. Mini Cooper SD 5 puertas: 125 kW/170 CV, 0 – 100 km/h en 7,3 segundos, velocidad máxima: 223 km/h, consumo: 4,2 – 4,2 litros/100 km*, emisiones de CO2: 126 – 125 g/km*.

La colección de motores para el nuevo Mini Cabrio abarca tres motores de gasolina y dos motores diésel: Mini One Cabrio: 75 kW/102 CV, 0 – 100 km/h en 10,6 segundos, velocidad máxima: 190 km/h, consumo: 5,2 – 5,0 litros/100 km*, emisiones de CO2: 119 – 115 g/km*. Mini Cooper Cabrio: 100 kW/136 CV, 0 – 100 km/h en 8,8 segundos (8,7 segundos), velocidad máxima: 208 km/h (206 km/h), consumo: 5,4 – 5,2 litros/100 km (5,4 – 5,2 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 123 – 119 g/km (123 – 118 g/km)*. Mini Cooper S Cabrio: 141 kW/192 CV, 0 – 100 km/h en 7,2 segundos (7,1 segundos), velocidad máxima: 230 km/h (230 km/h), consumo: 6,4 – 6,3 litros/100 km (5,6 – 5,5 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 146 – 144 g/km (127 – 126 g/km)*. Mini Cooper D Cabrio: 85 kW/116 CV, 0 – 100 km/h en 9,9 segundos (9,9 segundos), velocidad máxima: 195 km/h (195 km/h), consumo: 4,3 – 4,2 litros/100 km (4,3 – 4,1 litros /100 km)*, emisiones de CO2: 112 – 111 g/km (113 – 109 g/km)*. Mini Cooper SD Cabrio: 125 kW/170 CV, 0 – 100 km/h en 7,7 segundos, velocidad máxima: 218 km/h, consumo: 4,4 – 4,3 litros/100 km*, emisiones de CO2: 115 – 114 g/km*.

Nuevo volante con teclas multifunción

El volante de tres radios de serie de nuevo diseño del Mini 3 puertas, Mini 5 puertas y Mini Cabrio posee ahora teclas multifunción. En el panel de mando izquierdo se puede activar el dispositivo Speed Limit para ajustar una velocidad máxima, a la derecha se controlan las funciones de comunicación y audio. Opcionalmente se ofertan un volante deportivo de cuero (de serie junto con el control de crucero a partir de la versión ONE), un volante deportivo de cuero Mini Yours y un volante de cuero John Cooper Works.

El equipamiento de serie se completa además con un sistema de audio con pantalla a color de 6,5 pulgadas en el instrumento central y la integración del teléfono móvil vía Bluetooth. Junto con la radio

Mini Visual Boost opcional así como con el sistema de navegación, la pantalla de control ofrece una función de pantalla táctil.

Nuevas opciones: telefonía de carga inalámbrica, proyección del logotipo de Mini.

Entre los innovadores equipamientos opcionales del nuevo Mini 3 puertas, el nuevo Mini 5 puertas y el nuevo Mini Cabrio se encuentra la opción de telefonía de carga inalámbrica. Una bandeja integrada en el reposabrazos central permite la carga inalámbrica de teléfonos móviles adecuados. En el equipamiento se incluye además un segundo interfaz USB en la zona delantera de la consola central.

Entre los componentes del paquete Mini Excitement se encuentra ahora la proyección del logotipo de Mini en el lado del conductor. El nuevo logotipo de Mini se proyecta al abrir y cerrar el vehículo desde una fuente de luz en el retrovisor exterior en el suelo en la zona de entrada de la puerta donde se podrá ver durante 20 segundos o de forma permanente si la puerta permanece abierta.

Además, con las nuevas funciones de Mini Connected, Mini ofrece una variedad de servicios digitales única en el segmento de la clase compacta a nivel premium. En la oferta aparece como novedad la información del tráfico la actualización automática de mapas de navegación y el portal de Internet del vehículo Mini Online con noticias, información meteorológica y resumen de los precios del combustible (disponible a finales de 2018). Opcionalmente se oferta además la preparación

Apple CarPlay.

Los nuevos servicios se encuentran recogidos en tres paquetes donde elegir. La opción Connected Media abarca ofertas digitales de información y entretenimiento que se pueden emplear junto con la radio Mini Visual Boost. Con el equipamiento Connected Navigation el sistema de navegación de Mini se convierte en una central de información inteligente interconectada. El paquete Connected Navigation Plus engloba todas las funciones de Mini Connected XL.

El asistente de movilidad personal Mini Connected permite ahora a los conductores del nuevo Mini 3 puertas, el nuevo Mini 5 puertas y el nuevo Mini Cabrio integrar su vehículo y la planificación de su movilidad sin fisuras en la vida diaria digital. La aplicación Mini Connected permite la integración con puntos de contacto digitales como el smartphone o el reloj inteligente. Mini Connected puede, por ejemplo, emplear las notas introducidas en el calendario y los datos de contacto del smartphone para planificar una ruta y determinar el momento de salida ideal en función de los datos sobre el tráfico en tiempo real. La función Send to Car permite la transmisión de la planificación de itinerarios en el sistema de navegación del Mini. Los servicios remotos permiten al conductor visualizar en su terminal digital no solo la posición actual del vehículo e información sobre la reserva de combustible y otros detalles del estado del vehículo.

El localizador de Bluetooth, Find Mate, también se encuentra por primera vez entre los servicios utilizables en el nuevo Mini 3 puertas, el nuevo Mini 5 puertas y el nuevo Mini Cabrio. Incluye lo que se conoce como etiquetas con función de localización inalámbrica que se pueden fijar en los objetos y utensilios de viaje como bolsas, maletas, llaveros o mochilas. Su posición puede determinarse no solo con el monitor de a bordo sino también con el smartphone en la aplicación Mini Connected. Así el localizador de Bluetooth evita que olvidemos o perdamos objetos personales.