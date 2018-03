Aitana, Ana Guerra, Alfred, Myriam, Agoney, Cepeda y Roi, embajadores del nuevo Citroën C3 Aircross Los siete artistas del momento comparten su espíritu fresco y creativo con el nuevo SUV Compacto de la marca, un modelo «Made in Spain» con carácter, personalizable y conectado

Los protagonistas del momento son los nuevos embajadores y «brand lovers» del nuevo SUV Compacto Citroën C3 Aircross. Aitana, Ana Guerra, Alfred, Myriam, Agoney, Cepeda y Roi se unen así al movimiento #InspiredByYou de Citroën, que representa el espíritu «people minded» de la marca, una alianza presentada hoy en Madrid con la participación de los artistas. Se trata un proyecto que une de forma natural a Citroën con los siete cantantes que son, sin duda, un fenómeno social que ha revolucionado el panorama musical de nuestro país, conquistando a todos con su carisma, personalidad y enorme talento.

Durante la presentación se ha podido ver a los jóvenes artistas entusiasmados con la idea de mostrar su lado más creativo, personalizando su SUV Compacto C3 Aircross, que será su compañero en uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. Esta alianza responde, además, a la apuesta por la música y por los jóvenes talentos de la nueva Citroën en los últimos años, a través de diversas iniciativas que han servido de plataforma a artistas emergentes. Una marca en la que la música está muy presente en todos y cada uno de los nuevos lanzamientos que han tenido su propio hit inspirado en los valores de cada uno de los vehículos.

En palabras de Antoine Burguière, director de Marketing y Comunicación de Citroën para España y Portugal «es un verdadero privilegio para nuestra marca tener como embajadorxs del Nuevo SUV Compacto Citroën C3 Aircross a lxs protagonistas del fenómeno musical del momento, al que les une el espíritu creativo, fresco y rompedor de este modelo "Made in Spain" con carácter, personalizable y con tecnologías que les permitirán estar totalmente conectados».

Asimismo, durante la presentación, Concha Caja, directora de Comunicación de la marca ha explicado que «los siete artistas comparten nuestro espíritu "Be Different, Feel Good"», afirmando que «desde Citroën no tenemos ninguna duda de que son los perfectos "brand lovers" para nuestro SUV Compacto C3 Aircross».

Amplias posibilidades de personalización

El nuevo Citroën C3 Aircross es un SUV compacto cuyos modelos están inspirados por las personas y guiados desde su concepción por su manera de vivir el automóvil y su deseo de un universo automovilístico optimista y compartido. La imagen única del nuevo SUV Compacto C3 Aircross y sus generosos volúmenes le aportan una actitud llena de fuerza, originalidad y frescura. Un carácter enérgico reforzado por amplias posibilidades de personalización, con hasta 85 combinaciones en el exterior y 5 ambientes interiores.

Además, en línea con los tiempos actuales, este modelo incorpora tecnologías que le permiten estar siempre conectado, algo que, sin duda, es fundamental para estos jóvenes artistas. Desde su pantalla táctil, auténtico centro de mandos, se puede acceder a funciones como el Mirror Screen (con Apple CarPlay y Android Auto), que permite duplicar el contenido multimedia y las aplicaciones del Smartphone, con toda seguridad. También dispone de navegación conectada 3D con reconocimiento de voz Citroën ConnectNav, que ofrece las informaciones sobre el tráfico en tiempo real, la localización y los precios de las estaciones de servicio y de los parkings, etc. Pero aún más, el Smartphone se puede recargar en el coche, sin cables.

Todo ello con el confort y la seguridad que aportan 12 ayudas a la conducción que, entre otras cosas, facilitan la maniobra de aparcamiento, ayudan a salir en pendiente, avisan de la presencia de un coche en el ángulo muerto, permiten acceder a él con sólo llevar la llave en el bolsillo, o muestran las informaciones de conducción sobre una lámina transparente por delante del parabrisas para mantener siempre la mirada puesta en la carretera.

El C3 Aircross muestra sus cualidades SUV y su optimismo, entre otras cosas a través del Grip Control con control de descenso (Hill Assit Descent), que invita a salir de las carreteras asfaltadas. El Nuevo SUV Compacto Citroën C3 Aircross ofrece #MasPosibilidades.