Aplicaciones para el móvil con las que podrás escapar de los atascos

El teléfono móvil y el navegador se han convertido en herramientas fundamentales a la hora de realizar un viaje en coche, llegando a sustituir a los tradicionales mapas de carreteras. Pero la tecnología avanza rápidamente logrando que incluso podamos seguir las indicacines necesarias para evitar o salir de un atasco.

La propia Dirección General de Tráfico, DGT, dispone de su App oficial en la que podemos crear nuestras rutas más utilizadas para conocer las incidencias que existan en la carretera. También permite consultar la información de tráfico siempre que lo desees, acceder a las cámaras oficiales de tráfico y a la localización de radares. FAcilita el acceso directo al teléfono de urgencias 112, y dispone de un aviso sonoro de incidencias graves. Esta aplicación mantiene continuamente el uso del GPS, por lo que puede reducir considerablemente la duración de la batería de nuestro teléfono.

Desde hace muchos años TomTom ha sido uno de los navegadores más famosos. Ahora también a través de una aplicación que se puede descargar desde Google Play o app Store podemos acceder a TomTom Navegación GPS Traffic, con mapas sin conexión, información de tráfico en tiempo real y alertas de radares de tráfico. Ideal para los desplazamientos diarios o para la conducción por carreteras nuevas.

Una aplicación no muy conocida, pero que se ha especializado en facilitar la información y rutas de tráfico en las grandes ciudades es Here We Go. Resulta de gran utilidad para evitar los atascos en horas punta, tanto para vehículos aprticulares como en transporte público o bicicleta.

Más famosa es la aplicación ViaMichelin, que envía la información del tráfico a través del gps móvil y mapas, para informar en tiempo real y prevenir los atascos, y además también nos permite conocer en todo momento el límite de velocidad de la carretera por la que circulamos.

Una de las aplicaciones más completas es WAZE, la aplicación de tráfico y navegación basada en la comunidad más grande del mundo. Permite evitar las aglomeraciones de tráfico, atascos, y obtener la mejor ruta para llegar a nuestro destino. Son los usuarios quienes envían las alertas de policía, accidentes, peligros de la carretera o embotellamientos, todas compartidas en tiempo real por otros conductores. Además podemos saber el precio de la gasolina y evitar peajes.

No puede faltar entre las app más descargadas COYOTE, un navegador que avisa de atascos, accidentes, controles policiales, ofrece cobertura en Europa y tiene radares fijos y móviles. La aplicación Coyote informa de las condiciones del tráfico en tiempo real y propone automáticamente un nuevo itinerario más rápido en caso de atasco.