Cigarette Racing 515 Project One: alto rendimiento en la tierra... !y en el agua! Diseñado desde una hoja en blanco, utilizando las últimas tecnologías y metodologías, esta impresionante embarcación se ha inspirado en el esperado superdeportivo Mercedes-AMG Project ONE

Mercedes-AMG y Cigarette Racing se enorgullecen de celebrar once años de colaboración con el debut de la embarcación de altas prestaciones más impresionante e innovadora jamás construida por el icónico fabricante naval de Miami. Diseñado desde una hoja en blanco, utilizando las últimas tecnologías y metodologías, el Cigarette Racing 515 Project ONE se ha inspirado en el esperado superdeportivo Mercedes-AMG Project ONE.

El Cigarette Racing 515 Project ONE es la novena edición especial de esta asociación y tiene 51 pies y 5 pulgadas (15,67 m) de eslora y una amplia manga de 9 pies y 6 pulgadas (2,89 m), lo que permite que seis pasajeros se puedan sentar cómodamente. La nueva embarcación presenta un incremento del 30% de su superficie útil comparado con el actual Marauder de 50 pies (15,24 m) y aun así ofrece unas prestaciones similares y una impresionante velocidad máxima de 140 millas por hora (225 km/h), gracias a una estructura composite muy optimizada de fibra de carbono, Kevlar y fibra de vidrio.

Los característicos hombros acentuados «marca de la casa» de Cigarette, que se elevan en la parte posterior de la embarcación, también permiten integrar un gran solarium sobre la escotilla de fibra de carbono -a pesar de tener los altos motores debajo- para ofrecer el máximo confort y versatilidad cuando la embarcación está parada. Además, la cubierta de la embarcación está totalmente construida en fibra de carbono para reducir el peso total y bajar el centro de gravedad. La fibra de carbono también se emplea en el laminado estructural interior del casco, los tabiques delanteros, el revestimiento de la cabina, la escotilla del motor, los cuadros de mandos y las zonas de almacenamiento, con lo que se reduce significativamente el peso total.

«Durante 11 años, Cigarette Racing ha sido el socio de confianza que nos ha permitido extender de la tierra al agua nuestros principios básicos de rendimiento», declara Tobias Moers, Presidente del Consejo de Dirección de Mercedes-AMG GmbH. «Al trasladar directamente la tecnología de la Fórmula 1 de la pista a la calle, el Mercedes-AMG Project ONE es nuestro vehículo más ambicioso e impresionante hasta el momento. Es increíble ver nuestra visión, reinventada para el agua, de una forma tan impresionante y convincente».

El equipo Cigarette Racing ha trabajado en estrecha colaboración con Gorden Wagener, Director de Diseño en Daimler AG, para diseñar los elementos más emblemáticos de la embarcación. La distintiva pintura en negro mate y plateado y la insignia especial evocan instantemente al inconfundible Mercedes-AMG Project ONE. Esta atención al detalle se extiende hasta el interior de la cabina, con un uso extensivo de Dinamica y respaldos construidos en fibra de carbono vista.

«El Mercedes AMG Project ONE es el deportivo más atractivo y excitante que jamás hemos construido, y fue nuestra fuente de inspiración para el impresionante Cigarette Racing 515 Project ONE», asegura Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler AG. «Ambos personifican la exclusividad de altas prestaciones en su máxima expresión, y están destinados a convertirse en íconos del diseño». «Tanto Mercedes-AMG como Cigarette Racing llevan la competición en su ADN, lo que nos convierte en socios naturales para trabajar juntos y continuar superando los límites del diseño y de las altas prestaciones», declara Skip Braver, Director Ejecutivo de Cigarette Racing.

«Ya sea en la tierra o en el agua, nuestros exigentes clientes demandan lo mejor, por lo que estamos muy orgullosos de presentar el Cigarette Racing Team 515 Project ONE. Es, con mucho, nuestra embarcación de alto rendimiento más impresionante hasta la fecha y representa un triunfo de la ingeniería que refleja orgullosamente nuestro pedigrí de rendimiento incomparable».