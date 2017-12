Cómo cargar correctamente el equipaje en el coche Sigue estas recomendaciones para repartir la carga de forma precisa y viajar de forma más cómoda y segura

Llegan el tan ansiado puente de diciembre y, con él, son numerosos los desplazamientos que se realizan en coche. Ya sean de corta, media o larga distancia, lo habitual es tener que cargar el coche con numerosas bolsas y maletas, sobre todo, si vamos a realizar el viaje en familia. Y para hacerlo de manera cómoda y segura se debe planificar bien la salida y el retorno sin perder de vista el estado del coche.

Además tenemos que seguir una serie de recomendaciones para no colocar el equipaje sin orden ni concierto ya que dichas bolsas y maletas mal distribuidas pueden influir en el comportamiento del coche. Consejos como los que nos ofrecen desde el RACE:

La primera regla es no cargar en exceso, algo que no creemos que sea un problema cuando viajamos en un puente o un fin de semana, ya que no hace falta llevar tantas cosas, pero siempre puede darse el caso de ir en un coche con todos los asientos ocupados y equipaje para cuatro o cinco personas.

En cualquier caso, los bultos o maletas más pesadas hay que situarlas en la parte baja y lo más adelantados posible para no afectar al centro de gravedad. Reparte bien los pesos y sujeta con cintas o redes los objetos sueltos para evitar que se vayan desplazando durante el viaje.

También es muy importante no llevar cosas sueltas dentro del habitáculo. Ten en cuenta que cualquier objeto que salga despedido lo hará con una fuerza 17 veces mayor que su peso, por eso es fundamental guardarlos en los diferentes espacios portaobjetos del coche.

Y, finalmente, con todos los asientos ocupados, el maletero lleno y el techo también con carga el consumo podría aumentar en un 25%. Si fuera tu caso, recuerda incrementar la presión de los neumáticos.