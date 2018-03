¿Están nuestras carreteras adecuadas para soportar los millones de desplazamientos de Semana Santa? Desde la Fundación CEA, denuncian el mal estado de conservación en el que se encuentran algunas de nuestras infraestructuras viarias, por ser uno de los factores que intervienen en los accidentes de tráfico

ABC MOTOR

@abc_motot Madrid Actualizado: 28/03/2018 14:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las causas que motivan un accidente son muy variadas, de modo que no siempre tienen como responsable una acción incorrecta del conductor. De hecho, circular por carreteras en mal estado provoca, además de accidentes de tráfico, mayor gasto de combustible y desgaste de neumáticos, así como problemas mecánicos para el coche. Es más, el problema de la falta de mantenimiento de las vías, que afecta directamente a los automovilistas y a la seguridad vial, supone un sobrecoste anual para los conductores españoles de cerca de 2.000 millones de euros.

El mal estado de una carretera por una pintura desgastada, la mala iluminación, un asfalto deteriorado, una señal que no se ve o que produce confusión en el conductor no solo afecta a la seguridad vial por aumentar el riesgo a sufrir percances, por ejemplo un pinchazo. De manera indirecta, también puede derivar en un accidente de tráfico. Estas situaciones aumentan la probabilidad de que el conductor cometa un error, no porque haya hecho algo mal, sino porque falla la información que tiene que recibir para tomar decisiones correctas.

Debido a esto, la Fundación CEA, que entre sus acciones cuenta con una plataforma de denuncias en la que los ciudadanos pueden denunciar el mal estado de una carretera, la falta de señalización o una señalización confusa, entre otros; hace balance del resultado a lo largo del 2017. Y es que durante el pasado año ha presentado un total de 104 escritos denunciando ante el organismo y/o institución oportuna, el mal estado de una infraestructura, algunos casos se debieron a la falta de señalización, señalización confusa, ausencia de semáforos, entre otras causas.

De todas las demandas presentadas, el 29,55% se resolvieron de forma favorable. El organismo y/o institución afectada solucionó de forma adecuada, el problema planteado en la demanda presentada. Y las Comunidades autónomas con más denuncias son la Comunidad de Madrid y Castilla y León frente a la Comunidad de Aragón, Cantabria y País Vasco que cuentan con un número de incidencias muy bajo. El 57,69% de las denuncias recibidas estaban relacionadas con incidencias en vías interurbanas, mientras que el 42,31% restante incidían en deficiencias en vías urbanas.