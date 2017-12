Estos son los 44 coches con «cinco estrellas» de seguridad EuroNcap Superan las pruebas más exigentes en seguridad para adultos, menores de edad, peatones y asistencias a la conducción

PATXI FERNÁNDEZ

@Delkete MADRID 28/12/2017 21:56h Actualizado: 28/12/2017 21:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La seguridad es una de las cualidades más valoradas en los vehículos actuales, que, en plena revolución tecnológica, cada vez cuentan con más elementos que contribuyen a mejorar su protección activa y pasiva.

Las marcas apuestan fuerte por conseguir las «cinco estrellas» de EuroNcap, para lo cual este organismo europeo no duda a la hora de sacrificar las unidades más recientes llegadas al mercado en sus famosos «crash-test». El sistema de valoración evoluciona constantemente a medida que la tecnología se moderniza. Esto significa que las evaluaciones se actualizan regularmente, se añaden nuevas pruebas al sistema y se ajustan los niveles de estrellas.

Es imposible que EuroNcap someta a ensayos todos los vehículos que se lanzan al mercado y tampoco resulta viable probar todas las variantes que ofrecen los fabricantes de cada vehículo. Para lograr ofrecer una gama de información lo más amplia posible todos los años se realiza una selección de los modelos más interesantes y populares y se valoran cuatro áreas: la protección de adultos, protección de la infancia, protección de los peatones y de las tecnologías «Safety Assist».

¿Cómo se realizan los ensayos?

EuroNcap necesita hasta 4 vehículos para las evaluaciones. Cuando un modelo sale a la venta este organismo suele adquirirlo directamente a través de uno o varios concesionarios, tal y como lo hacen los clientes particulares. Los vehículos se compran de manera anónima. La valoración de estrellas se determina a partir de una serie de ensayos. Estas pruebas representan, de forma sencilla, escenarios de accidentes reales que podrían causar lesiones o la muerte, tanto a los ocupantes de los coches como a otros usuarios de la carretera y peatones. Los siguientes son los 44 modelos que han logrado en 2017 las 5 estrellas EuroNcap con sus correspondientes puntaciones en seguridad para adultos, menores de edad, peatones y asistencias a la conducción.

Alfa Romeo Stelvio

Es el primer SUV de la firma. Con marcado carácter deportivo, destaca por su estilo y acabados de calidad.

El coche se llama Stelvio, en homenaje a la revirada carretera que atraviesa el famoso paso italiano y todo un principio de intenciones. Y es que, sí, es un todocamino, pero todo apunta a que de máxima efectividad sobre asfalto, a priori su hábitat natural.

Es bastante compacto, que no pequeño: 4,68 de largo y 1,65 de alto. De modo que entra en liza con modelos tipo Audi Q5 y Porsche Macan.

Desarrollado en Módena y fabricado en la modernizada planta de Cassino, de donde procede el Giulia, se sirve de materiales sofisticados como la fibra de carbono (en el eje de transmisión), para ahorrar peso. En idéntica línea, son de aluminio desde el motor a los frenos (carbocerámicos en el Quadrifoglio), pasando por las puertas, los pasos de rueda y los capós delantero y trasero. A todo ello, y de la mano del especialista Magneti Marelli, que también firma el alumbrado o la línea de escape, disfruta de un avanzado equipo de infoentretenimento 3D Nav, con pantalla de 8,8 pulgadas.

Alfa Romeo admite ya pedidos para el modelo Stelvio en su acabado más deportivo Quadrifoglio. Con un precio desde 104.000 euros, el nuevo modelo de Alfa Romeo es el «SUV más rápido del circuito», habiendo registrado el nuevo récord de su categoría en el mítico circuito de Nürburgring: 7 minutos, 51 segundos y 7 décimas.

El Stelvio Quadrifoglio se equipa con el motor 2.9 V6 Bi-Turbo gasolina de aluminio que se inspira en las tecnologías y en los conocimientos técnicos de Ferrari. Desarrolla 510 CV de potencia máxima a 6500 rpm y un par máximo de 600 Nm entre 2500 y 5000 rpm. Además, el motor se combina con el cambio automático de ocho velocidades con calibración específica, que permite cambiar de marcha en tan solo 150 milésimas de segundo en el modo de conducción Race.

Stelvio Quadrifoglio es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos con una velocidad máxima de 283 km/h, la más alta de su categoría.

Por primera vez el motor 2.9 V6 Bi-Turbo gasolina de 510 CV se combina con el sistema de tracción total Q4. En condiciones normales, este sistema transfiere el 100 % del par al eje trasero. Al acercarse al límite de adherencia de las ruedas, el sistema transfiere en tiempo real hasta un 50 % de par motor al eje delantero a través de una caja de transferencia.

Audi Q5

La segunda generación del Q5 está disponible con motores de 150 a 354 CV, con cambio S-Tronic y tracción «quattro».

A primera vista, el nuevo Audi Q5 no presenta novedades significativas para el común de los humanos, solo los especialisats son capaces de apreciar los cambios en la parrilla, la línea de cintura o el prominente paso de rueda. Quizás, lo más fácil de detectar es el detalle de que los espejos retrovisores están situados en esta nueva versión en las puertas delanteras. Las novedades de verdad están en el interior, especialmente en la carga tecnológica que toma de su hermano mayor, el Q7.

El nuevo modelo incluye la tracción quattro con tecnología ultra, motores con más bajos consumos y más potentes, además de la suspensión neumática adaptativa, sistemas de infoentretenimiento y asistencia a la conducción. La versión de acceso -con motor 2.0 TDI de 150 CV y con tracción delantera- es de 40.550 euros. El nuevo Q5 tiene cinco motorizaciones diferntes: cuatro TDI y un TFSI. El motor 2.0 TFSI y 252 CV, consume 6,8 litros cada 100 kilómetros, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 154 g/km; mientras que el motor 3.0 TDI consigue 286 CV.

En cuanto a la transmisión, ha sido rediseñada desde cero, lo cual también se aplica al cambio manual de seis velocidades, al S tronic de siete marchas y al tiptronic de ocho velocidades, que se ofrece asociado en exclusiva al motor 3.0 TDI. Por su parte, la nueva tracción quattro con tecnología ultra forma parte del equipamiento de serie en las versiones 2.0 TDI con 163 y 190 CV, así como para el 2.0 TFSI con 252 CV. Este sistema funciona de forma predictiva y desconecta el eje trasero cuando no es necesaria la tracción integral, volviendo a conectarlo de forma proactiva cuando se necesita.

El nuevo Q5 llega a los concesionarios con tres líneas de acabado -Advanced, Design y S line-. En la fabricación de han empleado materiales que aligeran en 90 kilos su versión anterior, algo que ayuda a reducir los consumos.

Entre el equipamiento de serie destacan los faros de xenón con pilotos traseros LED, portón trasero con apertura y cierre asistidos eléctricamente, MMI radio con pantalla de 7 pulgadas, además de ayudas a la conducción como el "Audi drive select", "Audi pre sense city" y "Audi connect Safety&Service", entre otros.

BMW Serie 5

Séptima generación del BMW Serie 5: la berlina de mayor éxito comercial del mundo. Silueta dinámica y deportiva, estética distintiva.Tiene 4,93 metros de largo. Con motores de 184 a 600 CV, y un consumo consumo desde sólo 3,8 l/100 km.

La nueva Serie 5 de BMW es la serie de BMW más aerodinámica, con una resistencia aerodinámica de hasta cx = 0.22 para berlinas.

La amplia oferta de sistemas de asistencia como paso adicional en dirección a la conducción autónoma ofrece asistencia de dirección y mantenimiento en el carril hasta 210 km/h. Otra nuevas funciones de asistencias son el asistente para cambio de carril y Intelligent Speed Assist, con aplicación del límite de velocidad en el control de la velocidad, asistente anticolisión, advertencia de tráfico cruzado, advertencia para prioridad de paso, así como el asistente para mantenimiento de carril con protección activa anticolisión lateral. Indicación de puntos de peligro mediante información de vehículos de BMW en red.

En el tema de conectividad con una amplia oferta de BMW ConnectedDrive, incluyendo BMW Connected a bordo. Servicios como On-Street Parking Information (OSPI) y ParkNow ayudan a buscar un espacio de estacionamiento. Sincronización de calendario, correos y datos de contacto mediante Microsoft Exchange.

La sexta generación del BMW M5 impresiona con sus datos técnicos. Con su potente propulsor V8 de 4,4 litros y 600 CV de potencia máxima, es capaz de acelerar de 0-100 km/h en menos de 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h limitada electrónicamente (opción M Driver´s Package: 305 km/h).

Gracias a la reducción de peso aplicada en suspensión y techo de carbono entre otros, el nuevo BMW M5, a pesar de contar con tracción M xDrive es más ligero que su predecesor. Además, puede contar con todos los sistemas inteligentes conocidos ya de la última generación del BMW Serie 5.

BMW Serie 6 GT

Con cinco puertas y 5,09 metros de longitud. Es el sustituto del Serie 5 Gran Turismo. Los motores van de 258 a 340 CV. BMW presenta la versión ampliamente mejorada de uno de los conceptos automovilísticos más innovadores de los últimos tiempos. El nuevo BMW Serie 6 Gran Turismo combina el confort de una berlina del segmento automovilístico superior con la expresión estética de un modelo cupé.

La gran funcionalidad de la carrocería y el confort dinámico y la comodidad del habitáculo, apropiados para viajar relajadamente, son cualidades que ya acuñaron el carácter del modelo anterior, fundador de esta especie de automóviles, y que pudo perfeccionarse con el nuevo BMW Serie 6 Gran Turismo. El decidido progreso en comparación con el BMW Serie 5 Gran Turismo queda reflejado en la elegancia deportiva, en diversos aspectos especialmente valiosos del equipamiento, en los innovadores sistemas de mando y de asistencia, así como en el aumento evidente del comportamiento dinámico y de la eficiencia.

El nuevo BMW Serie 6 Gran Turismo se caracteriza por sus proporciones dinámicamente alargadas; su longitud exterior es de 5.091 milímetros, es decir, 87 milímetros más que el modelo antecesor. El ancho no varió y sigue siendo de 1.902 milímetros; la altura, por su parte, es ahora de 1.538 milímetros, es decir, 21 milímetros menor. La parte frontal expresa potencia y tiene un aspecto mordaz. Las tapas de los faros se prolongan hasta casi toparse con la parrilla ovoide doble de gran tamaño, que tiene las formas típicas de la marca. Más que nada, los costados del coche ponen en evidencia la elegancia deportiva característica de BMW. Los rasgos típico son el capó alargado, la jaula del habitáculo desplazada hacia atrás, la gran distancia entre ejes de 3.070 milímetros, las puertas con ventanas sin marcos y las superficies acristaladas alargadas que se prolongan un buen trecho en la zaga. La línea del techo, tal como corresponde a un modelo cupé, se prolonga hasta la zaga, que es 64 milímetros más baja. Otro factor llamativo del diseño está determinado por la forma tridimensional de las luces posteriores.

Los motores disponibles para el nuevo BMW Serie 6 Gran Turismo están dotados de la tecnología Twin Power Turbo más moderna y se combinan de serie con una caja de cambios Steptronic de ocho marchas. El motor de gasolina de cuatro cilindros de 2.000 cc del nuevo BMW 630i Serie 6 Gran Turismo tiene una potencia máxima de 190 kW/258 CV y su par máximo es de 400 Nm. Con este motor, el coche para el crono en 6,3 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h. El consumo combinado es desde 6,6 a 6,2 litros a los 100 kilómetros, y el valor de las emisiones de CO 2 es desde 152 hasta 142 gramos por kilómetro.

Por su parte, el motor de gasolina de seis cilindros en línea de 3.000 cc tiene una potencia máxima de 250 kW/340 CV y su par máximo es de 450 Nm. Con él, el nuevo BMW 640i Gran Turismo y el nuevo BMW 640i xDrive Gran Turismo aceleran en 5,3 segundos de 0 a 100 km/h. El consumo combinado de combustible de ambos modelos es de 7,4 hasta 7,0 litros y, respectivamente, desde 8,2 hasta 7,7 litros a los 100 kilómetros. Los correspondientes valores de CO 2 oscilan entre 169 y 159 gramos y, respectivamente, entre 187 y 177 gramos por kilómetro.

El nuevo BMW 630d Gran Turismo para el crono en 6,1 segundos al acelerar de 0 a 100 km/h, mientras que el BMW 630d xDrive Gran Turismo logra hacerlo en 6,0 segundos. En el caso del BMW 630d Gran Turismo, los valores combinados de consumo y de emisiones son de 5,3 hasta 4,9 litros a los 100 kilómetros y de 139 hasta 129 gramos por kilómetro, mientras que los valores correspondientes para el BMW 630 xDrive Gran Turismo son de 5,9 hasta 5,5 litros a los 100 kilómetros y, respectivamente, de 154 hasta 144 gramos por kilómetro.

BMW X3

A la venta desde 2018, es la tercera generación del modelo que inició a BMW en el segmento SUV. Desde 190 CV. El BMW X3, fundador del segmento medio de los Sport Activity Vehicles en el año 2003, llega a su tercera generación, después de haberse producido un total de más de un millón y medio de unidades. Su diseño claramente definido garantiza una presencia inconfundible y, a la vez, realza el carácter dinámico del vehículo y su típico carácter X.

El nuevo BMW X3 (consumo combinado de combustible: 8,3 – 4,7* l/100 km; emisiones combinadas de CO2: 193 – 124* g/km) amplía de manera consecuente su liderazgo en el segmento. Los dos motores diésel de nueva generación, más potentes y de menor consumo, logran acrecentar el dinamismo del vehículo y, a la vez, consiguen reducir las emisiones de gases nocivos. El diseño exterior y el habitáculo del nuevo BMW X3 han sido remodelados cuidadosamente, aumentándose el carácter práctico del vehículo mediante diversas soluciones en varios detalles, accediendo a las propuestas hechas por los clientes.

Cuando se lance al mercado el nuevo BMW X3 estarán disponibles cuatro motores diésel y tres motores de gasolina, que cubren un margen de potencia desde 110 kW/150 CV hasta 230 kW/313 CV. Los modernos motores con tecnología BMW TwinPower Turbo garantizan excelentes prestaciones y bajo consumo, y todos cumplen la norma de gases de escape EU6.

Además, la potencia del X3 xDrive20d (consumo urbano/interurbano/combinado: 5,8–5,4/5,1–4,8/5,4–5,0 l/100 km; emisiones combinadas de CO2: 141–131* g/km) aumenta de 135 kW/184 CV a 140 kW/190 CV, mientras que el consumo de la versión con caja automática disminuye en 0,7 por ciento en comparación con el modelo antecesor. De esta manera, el BMW X3 xDrive20d que estrena el nuevo motor turbodiésel de 2.000 cc, logra establecer un nuevo listón de referencia en su segmento. Lo mismo sucede con el nuevo motor de 110 kW/150 CV del BMW X3 sDrive 18d (consumo urbano/interurbano/combinado: 5,8–5,4/4,7–4,3/5,1–4,7 l/100 km; emisiones combinadas de CO2: 134–124 g/km) con tracción posterior convencional y caja de cambios manual de seis marchas. Y también el nuevo BMW X3 xDrive28i (consumo urbano/interurbano/combinado: 9,3–9,1/6,3–6,2/7,4–7,3 l/100 km; emisiones combinadas de CO2: 172–169 g/km) con 180 kW/245 CV y el BMW X3 xDrive35i (consumo urbano/interurbano/combinado: 10,7/6,9/8,3 l/100 km; emisiones combinadas de CO2: 193 g/km) con 225 kw/306 CV, son líderes en sus segmentos.

Citroën C3 Aircross

Citroën sustituye al C3 Picasso con este original SUV, con motores de bajo consumo que van desde los 82 a los 130 CV. Recién llegado al mercado, en el mes de octubre, el Nuevo Citroën C3 Aircross acumula ya más de 20.000 pedidos en Europa, 1.400 de ellos en España. Un excelente resultado comercial teniendo en cuenta, además, que el C3 Aircross todavía está en fase de lanzamiento en buena parte de los mercados clave.

El interior es amplio, con mayor altura hasta el techo que otros SUV compactos del mercado. Sorprende el espacio logrado a pesar de sus 4,15 metros de longitud gracias a los 2,60 metros de distancia entre los ejes de la rueda. Asientos cómodos, modularidad de las plazas traseras para dar respuesta a cualquier necesidad a la hora de transportar el equipaje gracias a la banqueta deslizante trasera en 2 partes independientes y posibilidad de plegar el asiento del pasajero para proporcionar una longitud de carga de 2,40 metros. El volumen del maletero es de 410 litros, que pueden extenderse hasta 520 litros con los asientos traseros plegados.

El Citroën C3 Aircross recoge los rasgos estéticos que definen los SUV, como la distancia al suelo sobre elevada (17,5 centímetros), la posición de conducción alta, las protecciones específicas delante y detrás y grandes ruedas y aletas ensanchadas, aportando una personalidad diferente. Una personalidad a la que contribuye la posibilidad de elegir entre 90 combinaciones posibles gracias a los 8 colores de carrocería, 4 de techo, 4 de los elementos adosados (retrovisores, barra de techo, faros delanteros, cortinilla pintada de la ventana trasera y centro de la rueda) y cuatro ambientes interiores con distintas tapicerías.

Bajo el capó puede montar una amplia gama de motorizaciones: cuatro de gasolina PureTech (de 82, 110 , 110 con cambio automático EAT6 y 130 CV) y dos diésel BlueHDi (de 100 y 120 CV )

El Nuevo SUV Compacto C3 Aircross, capaz de acoger en su interior hasta 5 pasajeros en sus 4,15 m de longitud, se impone en el capítulo de la seguridad al recibir el máximo de estrellas en las últimas pruebas 2017 realizadas por el organismo EuroNCAP. Esta puntuación de 5 estrellas es el resultado de una buena valoración en todas las categorías y demuestra el éxito del C3 Aircross en su concepción, tanto desde el punto de vista de la seguridad pasiva como de la seguridad de los peatones y de su alto nivel de tecnologías de ayuda a la conducción.

Honda civic

El coche de referencia de Honda llega a su décima generación manteniendo muy altos niveles de calidad. De 129 a 320 CV.

La décima generación del Honda Civic, completamente nueva, supone un significativo avance para Honda en el segmento C, ya que se ha visto beneficiada por el programa de investigación y desarrollo más exhaustivo que la Compañía ha llevado a cabo para un modelo en toda su historia.

El Civic es un modelo clave para Honda en Europa y es uno de los ejes de ventas y del legado de producción de la Compañía en esta región. Para los clientes europeos, el Civic es sinónimo de Honda, así que el equipo de desarrollo se propuso llevar a cabo una renovación dinámica de este emblemático modelo. Este proyecto precisaba nuevos planteamientos y enfoques en la fabricación de la carrocería, la aerodinámica del vehículo y el diseño del chasis.

Con una herencia de más 40 años, el Civic se mantiene fiel a su concepción original: «un coche para todos, un coche para el mundo». Por ello, el nuevo modelo combina un diseño distintivo, un estilo deportivo y una versatilidad funcional, todo ello con un enfoque renovado centrado en una dinámica de conducción gratificante.

El nuevo Civic se ha diseñado desde cero para cumplir el objetivo de ofrecer una conducción ágil y gratificante. Su carrocería ligera, a la vez que muy rígida —resultado de nuevas técnicas innovadoras de ingeniería y construcción— se une a un centro de gravedad más bajo y a un nuevo y avanzado sistema de suspensión para contribuir directamente a una experiencia dinámica divertida y estimulante.

El interior, completamente nuevo, tiene una distribución sencilla y despejada, y cuenta con nuevas tecnologías, un nivel de sofisticación extraordinario y materiales de gran calidad. Además, la posición del asiento es más baja, con lo que el conductor goza de una mayor sensación de conexión con el coche. La segunda generación del sistema de infoentretenimiento y conectividad de Honda —Connect — se integra con Apple CarPlay y Android Auto.

DS7 Crossback

Es un atractivo SUV compacto de la marca de lujo de PSA, con un exterior agradable y un interior muy exclusivo. La marca DS nació en 2014 con la ambición de recuperar para las carreteras de todo el mundo el lujo francés en su máxima expresión. Ahora, tres años después, ve la luz el DS7 Crossback, el primer DS de nueva generación. Un coche que, según los responsables de la marca gala, integrada en el grupo PSA, «responde exactamente a lo que significa DS».

Fabricado en Europa y China, se pondrá a la venta en todos los lugares donde esté presente la marca. La gama inicial de motores de gasolina turboalimentados, de 1,6 litros y 200 cv, se verá ampliada gracias a la instalación de dos motores eléctricos de 80 kW, uno en la parte delantera y otro en la parte posterior, que aumentarán la potencia de salida total hasta 300 cv.

Contará con una versión híbrida enchufable, DS 7 Crosback E-Tense 4x4, que llegará en 2019. Este modelo, que según el fabricante será la más rápida de su gama en acelerar de 0 a 100 km/h, alcanzará una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora y tendrá una autonomía en modo «cero emisiones» de hasta 50 kilómetros. Además, se podrá recargar en apenas cuatro horas con una toma de 16 A.

En el modo ZEV totalmente eléctrico, el coche funciona con tracción trasera y puede alcanzar velocidades de al menos 130 km/h sin generar emisiones perjudiciales. Una vez que se ha consumido la energía de emisiones cero, la función híbrida del vehículo toma el relevo. En esta fase, el DS 7 Crossback E-Tense funciona únicamente con tracción delantera –aprovechando la potencia generada por su motor de combustión y motor eléctrico delantero– o, si es necesario, la tracción a las cuatro ruedas, gracias al suministro de energía del motor trasero en condiciones exigentes o de baja adherencia. Cuando surja la necesidad, el conductor también se puede seleccionar el modo 4x4 de forma independiente.

La transmisión, automática, es la nueva caja de cambios de DS EAT8 (Efficient Automatic Transmission) con 8 velocidades. Según DS, el consumo de combustible es un 4% inferior en comparación con una caja de cambios EAT6, e incluso hasta un 7% al estar activado el modo ECO (que incluye Free Wheeling, un nuevo elemento inaugurado en el DS 7 Crossback). El cambio automático EAT8 también puede utilizarse junto con el ATC (Advanced Traction Control) para un mayor agarre en condiciones de piso resbaladizo.

Todos los DS 7 Crossback están equipados con ABS, Asistencia al frenado de urgencia con Distribución electrónica de la fuerza de frenado (también disponible en versiones con cambio automático), Electronic Stability programme (ESP), Asistencia al arranque en pendientes, Freno de emergencia automático, Sistema de control de la presión de neumáticos, Sistemas de advertencia de la atención del conductor y del abandono de carril, Control de velocidad automática con Limitador de velocidad e incluso Sistema de reconocimiento de señales de tráfico.

Ford Fiesta

La nueva generación de este utilitario llega con mejores acabados, sistemas de conectividad y ayuda a la conducción.

La nueva y completa gama Fiesta incluye el elegante Fiesta Titanium, el Fiesta ST-Line de inspiración Ford Performance, el Fiesta Vignale y el Fiesta Trend. El crossover Fiesta Active, primero de una serie de vehículos Active que se incorporarán a la gama Ford durante los próximos años, y el nuevo Fiesta ST de 200 CV también saldrán a la venta el año que viene.

El nuevo Fiesta es el compacto más avanzado tecnológicamente a la venta en Europa, con sofisticadas tecnologías de ayuda al conductor que incluyen un Detector de Peatones que, por primera vez, puede ayudar a prevenir colisiones en la oscuridad, así como el primer sistema Active Park Assist de Ford que acciona el freno para evitar colisiones a baja velocidad mientras se aparca en modo manos libres.

Los dispositivos de conectividad incluyen un sistema de sonido premium B&O Play, el sistema de comunicación y entretenimiento SYNC 3 de Ford y pantallas táctiles de inspiración Tablet de hasta 8 pulgadas. El nuevo Fiesta también ofrece un nuevo y elegante diseño exterior y un revolucionario diseño interior con más opciones de personalización que nunca, el primer techo de cristal panorámico practicable para Ford Fiesta y un carácter de conducción aún más atractivo.

Hyundai i30

Diseñado y producido en Europa, el modelo compacto destaca por su gran calidad, comportamiento y confort. Un vehículo que vestá disponible con carrocería de 5 puertas, familiar Crossowagon, un inédito i30 Coupé y hasta una versión de altos vuelos inscrita en la nueva corriente deportiva de Hyundai Motor, denominada N.

Fabricado en la República Checa y esencialmente desarrollado por el Centro de I+D y Diseño europeo que el fabricante de Corea posee en Rüsselsheim (Alemania), el nuevo i30 es un modelo de vocación variopinta, para públicos diversos, soportado por una nueva plataforma.

Exhibe un diseño totalmente diferente, más compacto y, si cabe, previsiblemente más atemporal. Entre otros, se caracteriza por una parrilla en forma de cascada (que llegará a otros Hyundai de nuevo cuño) y por unos rasgados y estrechos faros LED de triple proyector; también recibe pilotos traseros equipados con esa tecnología.

Dentro, el puesto de conducción, bien estudiado, está presidido por una pantalla central fija y táctil de 8 pulgadas (al parecer será opcional), muy al estilo de la que lleva el Mercedes Clase A. Desde ella se maneja la navegación, el sistema multimedia y la conectividad. En conjunto, el coche se aprecia mejor «vestido» que antes, con materiales agradables al alcance de la vista y la mano, como un nuevo volante multifunción de triple radio que puede ser calefactado, mandos y controles bien situados y de tacto suave.

La marca anuncia una amplitud líder en el segmento (conforme a nuestras primeras apreciaciones parece similar a la del actual i30, en línea con la de competidores como el Peugeot 308 o el Kia cee’d). De igual modo, elementos como techo solar panorámico opcional, practicable en inclinación y deslizamiento, asientos delanteros climatizados, maletero de 395 litros (alcanza 1.301 con los asientos traseros plegados), 3 opciones de color interior, tapizados textil o de cuero…

Por motores, la nueva generación Hyundai i30 (más detalles accediendo aquí a la galería de imágenes del modelo) dispondrá de alternativas de gasolina y diésel de pequeña cilindrada. De los primeros destaca un nuevo 1.4 T-GDI de cuatro cilindros y 140 CV/242 Nm. Le acompañarán un 1.0 T-GDI turbo de 3 cilindros y 120 CV/170 Nm y el conocido aspirado (o sin turbo) 1.4 MPI, de 4 cilindros y 100 CV. Los de gasóleo, todos 1.6 turbo, rendirán 95, 110 y 136 CV/275 Nm. Con emisiones de CO2 desde 89 g/km, acoplarán cambios manual de 6 velocidades o automático de doble embrague y siete marchas, según casos.

Hyundai Kona

Es el primer SUV urbano de la marca. Muy personalizable, con un diseño original y motores de 115 a 177 CV. Tras el éxito del Tucson, elegido «Mejor Coche del Año ABC 2016», Hyundai aspira a convertirse en la firma de automóviles asiática líder en Europa. Y esperan lograrlo de nuevo con este SUV ubicado comercialmente en el segmento inmediatamente inferior, el de mayor crecimiento tanto en España como en el resto de Europa.

Un coche de apariencia muy atractiva, con un diseño audaz y vanguardista, con unos acabados «premium» en línea de lo que hemos visto recientemente en la última generación del modelo Hyundai i30. Además cuenta con los últimos avances en conectividad y en tecnologías de seguridad. El interior se caracteriza por unas superficies suaves en la parte superior del panel de instrumentos, mientras que los tonos oscuros de los diferentes componentes le otorgan un carácter carácter tecnológico y resistente. Todo esto se complementa con un habitáculo amplio y de gran visibilidad.

El Kona llega inicialmente con dos ofertas mecánicas en gasolina, con dos propulsores turbo alimentados. de baja cilindrada. El acceso a la gama es mediante el 1.0 T-GDI con cambio manual de 6 velocidades y 120 CV, con un consumo medio oficial de tan solo 5,3 l/100 km. En la práctica esta cifra se eleva hasta casi los seis litros, pero la respuesta del pequeño motor tricilíndrico es excelente en prácticamente todo tipo de situaciones. Ni siquiera el sonido denota que estamos ante una mecánica tan reducida.

El segundo motor, más potentes un gasolina 1.6 T-GDI con 177 CV, que viene asociado con la caja de cambios automática de doble embrague de 7 velocidades y tracción a las cuatro ruedas. Esta es precisamente una característica del modelo frente a sus principales competidores, ya que ofrece la posibilidad de disponer de tracción a las cuatro ruedas, pudiendo repartir hasta el 50% del par en eje trasero, y solventar así situaciones complicadas en nieve, grava o tierra, aportando mayor seguridad en superficie normales.

En el verano de 2018 Hyundai incluirá en su oferta mecánica la próxima generación del motor diésel de 1.6 litros, que estará disponible tanto con la caja de cambios manual de 6 velocidades como con la transmisión automática 7DCT, con la tracción total como opción.también con la tracción total como opción.

Jaguar E-Pace

Es la gran novedad de Jaguar para 2018. Un SUV compacto de 4,41 metroscon gran cantidad de detalles deportivos.

En su interior, materiales de gran calidad. Motores de 150 a 300 CV, contracción 4X2 o 4X4. El nuevo “cachorro” de Jaguar entra en la batalla del segmento de los todocaminos compactos–Land Rover Evoque, Audi Q5, BMW X3 y Mercedes GLC-, que es el de mayor crecimiento del mercado, aunque Ruiz señala que la previsión para el año que viene es "moderada", a causa de la decisión del Gobierno de hacer una moratoria en la nueva normativa de homologación de las emisiones y consumo, que supondrá que algunos modelos vean incrementado el pago en esta tasa de matriculación.

El E-Pace tiene capacidad para transportar a cinco personas y una longitud de 4,39 metros –similar a un Volkswagen Golf- , mientras que su distancia entre ejes se sitúa en 2,98 metros. La capacidad de carga del maletero es de 577 litros, a lo que se suman diferentes huecos portaobjetos repartidos por el habitáculo. Este vehículo mantiene la línea deportiva y robusta de diseño del F-Pace. Destaca la parrilla delantera por sus dimensiones. Además, dispone de llantas de aleación de hasta 21 pulgadas y de intermitentes dinámicos.

El equipamiento del E-Pace destaca por contar con elementos de última tecnología como el Active Driveline, que permite distribuir hasta el 100% del par del eje trasero a la rueda exterior al tomar las curvas y así mantener un mejor control del vehículo; además del Torque Vectoring para favorecer el mayor agarre y más precisión en la curva, con lo que se reduce el subviraje; el Adaptative Dynamics, que realiza un análidis 500 veces por segundo de la posición de las ruedas y el movimiento de la carrocería; y el All Surface Control para adaptarlo a las necesidades del conductor. Pensando en los ocupantes, el nuevo modelo de Jaguar tiene la posibilidad de contar con WiFi para hasta ocho dispositivos.

La oferta de motores del E-Pace está compuesta al completo por motores Ingenium. En diésel, los clientes podrán elegir entre versiones de 150, 180 y 240 caballos, mientras que en gasolina habrá propulsores de 250 y de 300 caballos.

El nuevo todocamino compacto de la firma automovilística británica se puede adquirir en el mercado español con un precio que parte desde los 37.450 euros, mientras que el tope de gama tiene un coste de 70.400 euros.

Jaguar F-Pace

Este SUV de tamaño mediano dispone de gran espacio para todos los ocupantes, con un maletero de 650 litros. Según los ingenieros y responsables de la marca el nuevo Jaguar llega con la mira puesta en el magnífico Porsche Macan y a tenor de lo sentido en las primeras pruebas se lo va a poner más que difícil, con un comportamiento ejemplar prácticamente en cualquier situación. Además, llega con alguna novedad como la llave Activity Key que nos permitirá cerrar el coche mediante esta pulsera resistente al agua dejando la llave original dentro del coche.

Exteriormente no tiene nada que objetar. Resulta tan elegante y distinguido como sus hermanos berlina con líneas limpias y modernas, y donde destaca un frontal poderoso con unas entradas de aire enormes y que recuerda en cierta medida al sugerente biplaza F-TYPE. También el lateral está muy bien definido con nervios a la altura de los tiradores que terminan sobre una trasera muy bien resuelta que da paso a un enorme maletero con 650 litros.

En el interior, una vez al volante, aunque siempre cuesta unos minutos acostumbrarse a la postura de los todo camino, todo está en su sitio y se nota la mano británica en la elección de los materiales y acabados. Tan solo desentonan y no tiene mucho sentido el que los mandos de los elevalunas estén situados sobre la puerta, que no estén como en todos los coches allí donde dejas la mano.

El nuevo Jaguar F-PACE está en los concesionarios españoles con cuatro mecánicas distintas: dos diésel de 180 o 300 caballos y otras dos de gasolina con 340 o 380 caballos y con cualquiera de ellas el disfrute al volante está asegurado. Tal vez la menos deportiva sea la que monta el pequeño diésel Ingenium de 180 caballos pero a cambio se obtienen unos consumos muy contenidos y si se opta por la opcional caja de cambios y la tracción integral 4x4 también opcional se disfrutará casi como en el resto.

Jeep Compass

Con un aspecto robusto pero elegante, destaca por su comportamiento tanto en carretera como «off-road». El nuevo Jeep Compass 2017 viene a competir en la categoría de SUV compactos, pero con un nombre ilustre en la historia de los todoterrenos como Jeep en su capo, lo que hace tener unas cualidades off-road superior a otros SUV o Crossover de otras marcas.

Es un modelo completamente nuevo que ocupa el lugar del anterior Compass, un vehículo que estuvo en venta desde 2007 hasta mediados de 2014. Un SUV con tecnología e innovación de última generación.

Con respecto a la habitabilidad. Mide 4,39 metros de longitud, por lo que se sitúa a medio camino entre un Jeep Renegade (4,25 m) y un Jeep Cherokee (4,62 m). Jeep cubre así un hueco en su catálogo.

Estéticamente, el nuevo Compass presenta un diseño muy evolutivo y con gran similitud con su hermano mayor, el Jeep Grand Cherokee y con la característica parrilla de 7 barras seña de identidad de Jeep. Es un producto más maduro, diseñado para agradar a un gran número de clientes y muestra robustez.

Su diseño tiene un gusto más europeo y sus acabados tienen mucha calidad de terminación. Cuenta con cuarto acabados: Sport, Longitude, Limited y Trailhawk.

En el interior los materiales son de alta calidad y tecnología punta. El tacto y los materiales dan un aire premium que la marca americana busca para este modelo.

Los elementos más importantes son el climatizador, faros LED, techo solar panorámico doble, navegador con pantalla de hasta 8,4 pulgadas, asistente al aparcamiento, alerta de cambio de carril, control adaptativo de velocidad, frenada automática de emergencia, aviso pre-colisión, llantas de aleación de 18, portón trasero eléctrico, etc.

En el interior, por su parte, una pantalla de información de 3,5 pulgadas se encuentra entre los marcadores del puesto de conducción, aunque puede ser reemplazado por una versión de 7 pulgadas.

Para Europa llega con cinco motorizaciones, dos de gasolina y tres diésel. Los gasolina son motores turboalimentados MultiAir de 1.4 litros de cilindrada con 140 o 170 CV. Con respecto al diesel son una turbodiésel MultiJet de 1.6 litros y 120 CV, y dos motorizaciones de 2.0 litros, con potencias de 140 y de 170 CV.

Kia Rio

El utilitario de la marca coreana ofrece 7 años de garantía, con buenas calidades y un diseño moderno. Un coche completamente nuevo que llega al segmento B con muchas posibilidades. Un coche que con el nuevo motor de tres cilindros de gasolina resulta hasta divertido de conducir.

Exteriormente el nuevo Rio ha sufrido un cambio espectacular y ahora su apariencia es de un coche con cierta clase, con categoría. Ya no es un utilitario cualquiera. Ahora tiene personalidad propia y con el aumento de tamaño ha ganado prestancia. Ha crecido 15mm en longitud y es algo más bajo -5mm menos que el anterior Rio- y gracias a unos voladizos más cortos y el aumento de longitud la batalla –el espacio interior ha aumentado también 10mm. Unas cifras que por sí solas no representan mucho pero que una vez dentro del coche si son apreciables. Además, ya permite incluso para viajes cortos acomodar a cinco adultos detrás sin excesivas apreturas. Y el maletero con 325 litros ya es más capaz.

El nuevo Kia Rio está disponible con cuatro motores aunque la estrella será un nuevo tricilíndrico de gasolina y 100 caballos con una respuesta muy agradable. Se trata de un pequeño motor de 1 litro T-GDI con turbo e inyección directa igual al que ya monta su hermano mayor el cee´d. Con él los consumos homologados se quedan entre los 4,3 y 4,5 litros cada 100 kilómetros dependiendo de las llantas.

El resto de mecánicas serán otro motor de gasolina atmosférico de 1.25 litros y 84 caballos que servirá para la ciudad y alrededores pero más allá se queda corto de potencia. Y en diésel dos opciones de potencia del mismo bloque de 1.4 litros, 70 ó 90 caballos. En cualquiera de ellos las emisiones de CO2 serán las más bajas en la gama Rio: 92 g/Km CO2 para el motor de 77CV y entre 96 y 98 g/Km en el de 90CV.

Las cajas de cambio son manuales de cinco velocidades para los gasolina y de seis para los diésel. Más adelante llegará el mismo motor de tres cilindros pero con 120 caballos y la posibilidad de una caja de cambios automática.

Kia Stonic

Se trata de un SUV compacto, con apariencia muy «campera» y personalizable combinando sus colores.

Aprovechando la nueva plataforma de su hermano el Kia Rio, el Stonic es una vuelta de tuerca más al segmento de los urbanos con aspiraciones. Un segmento en el que se encuentra en un momento álgido y que parece no tener fin y al que se están apuntando todos los fabricantes con opciones más o menos interesantes.

Para lograrlo, Kia ha diseñado y creado un coche al gusto europeo -aunque fabricado en Corea solo se venderá en Europa- con unas líneas muy limpias, que no sencillas y donde la personalización tendrá mucho que decir. Porque el Stonic llega con nueve colores exteriores y cinco para el techo -esta opción bicolor no llegará hasta el mes de noviembre- que se podrán combinar como uno elija.

En cuanto al interior el nuevo Stonic resulta un coche sencillo pero con toques de diseño muy actual en el que se combinan materiales de plástico, algo duro, y colores con bastante acierto. Además, interiormente es un coche amplio para las medidas exteriores (4,14 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,52 metros de alto) con un estupendo maletero de 352 litros.

En España está disponible con tres motores, dos de gasolina y un diésel. Entre los primeros destaca el tres cilindros de 1 litro T-GDI (inyección directa de gasolina y turbocompresor) y 120 caballos que ya montan otros modelos de la marca y que da un consumo combinado de 5 litros cada 100 kilómetros. Además, habrá un atmosférico MPI (inyección multipunto) de 1,25 litros y 84 caballos (5,4l 100km) que para ciudad serán suficientes pero que probablemente se queden cortos una vez salgamos a carretera algo cargados. Y en diésel, el 1,6 litros CRDi y 110 caballos (4,2l 100km), con el nivel de emisiones más bajo de la gama que también montan ya otros modelos de la marca. En cuanto a las transmisiones, éstas serán manuales de serie de seis velocidades o cinco, pero el año que viene habrá una automática como opción para el motor de tres cilindros y 120 caballos.

Kia Stinger

Es una gran berlina deportiva de cinco puertas. No solo por su aspecto, ya que los motores van de los 200 a los 375 CV. Se ofrece con tracción total permanente o trasera. Ofrece gran espacio para los pasajeros.

Siguiendo la estela de otros modelos de la competencia el Stinger llega con tres volúmenes pero gracias a una caída muy pronunciada del techo a partir del segundo pilar las puertas traseras quedan bastante disimuladas y parece más un dos puertas muy grande que una berlina clásica.

Además, puede presumir de un diseño interior moderno y amplio y con unos acabados que rezuman buen gusto. Incluso al cerrar las puertas se nota y se siente que estamos ante un coche hecho con mimo. En él viajarán muy cómodos cuatro adultos pues aunque “bajito” la altura interior es más que suficiente y a pesar de que el maletero no es enorme -406 litros- hay espacio para al menos dos maletas grandes o varias bolsas de viaje porque está bien aprovechado.

El nuevo Stinger está disponible en España con tres potentes mecánicas, dos de gasolina y una diésel y todos con una nueva caja de cambios automática de ocho velocidades -por convertidor de par- de un tacto -en los kilómetros que hemos hecho- bastante agradable y precisa. Además, el motor diésel podrá elegirse con propulsión trasera o total y el gasolina más potente llegará con la tracción total de serie.

Asimismo las tres versiones cuentan con un sistema de control electrónico del vehículo Drive Mode Select con el que seleccionar hasta cinco programas de funcionamiento que modifican la velocidad del cambio, la respuesta del acelerador y la dureza de la dirección.

Empezando por el último se trata de un cuatro cilindros turbodiésel de 2,2 l, que genera 200 caballos y un Par de 440 Nm, con los que acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h. En este caso el consumo combinado es desde 5,6 litros cada 100 kilómetros.

En cuanto a los gasolina, el pequeño es un 2 litros con turbo que ofrece 255 caballos y un Par de 353Nm para alcanzar una velocidad máxima de 240km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6 segundos. En cuanto al consumo el combinado homologado para este motor es a partir de los 7,9 litros cada 100km.

Por último y como joya de la corona el motor más potente jamás realizado por la marca coreana es un V6 biturbo de 3,3 litros de cilindrada que genera 370 caballos y unos magníficos 510Nm de par. Con ellos acelera de 0 a 100 km/h en sólo 4,9 s, y alcanza una velocidad máxima de 270 km/h y un consumo homologado sin desde luego apretarle lo más mínimo a partir de los 10,6 litros.

Land Rover Discovery

En su quinta generación dispone de hasta tres filas de asientos. Destaca por su capacidad todo terreno. El nuevo Land Rover Discovery se presenta con una silueta que recuerda al original pero mucho más moderna y acorde con el aire de familia que todos los Land Rover ofrecen.

En el interior, con la capacidad real de llevar hasta siete pasajeros prácticamente con el mismo confort y totalmente conectados y unas maneras, una vez que abandonamos el campo -su hábitat natural- y salimos al asfalto, que no desentonan el conjunto. Es más, se puede incluso circular a bastante velocidad con un aplomo y una seguridad que las generaciones anteriores no tenían. Porque el coche frena bien, gracias a la suspensión neumática (opcional) se tiene en las curvas incluso cerradas con aplomo y los motores, con la cura de adelgazamiento del conjunto, pueden en el caso de los más potentes de sobra con el peso del coche y en el caso del más pequeño con discreción.

Los nuevos Discovery contarán con tres motores diésel y un único gasolina, todos ellos ya conocidos de otros modelos de la marca. Así el gasolina será el Si6 de 340 caballos y 450Nm de par que permiten al nuevo Discovery acelerar de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. Con él poco o nada se interpondrá. Es un motor que se estira con alegría y aunque un poco “gastón” –ha homologado 10,9 litros cada 100 kilómetros, a cambio resuelve cualquier duda con la potencia suficiente.

Por su parte los diésel empiezan con el motor Ingenium de 2.0 litros Td4 de cuatro cilindros y 180 caballos que ofrece un consumo combinado de 6,0 l/100km, una reducción del 22% con respecto a su predecesor equivalente. Por encima, otras dos propuestas diésel, un Ingenium Sd4 de doble turbo secuencial y cuatro cilindros que genera 240 CV y un par de 500 Nm. El consumo de este motor ha quedado homologado en unos exiguos 6,3 l/100km con una aceleración de 0 a 100km/h de tan sólo 8 segundos. Y por encima de todos un Td6 de seis cilindros con 258 CV y unos magníficos 600Nm de par. Probablemente el más capaz si queremos adentrarnos por terrenos agrestes y complicados.

Todos ellos llegan con una estupenda caja de cambios automática de ocho velocidades de origen ZF que es una delicia en modo Auto pero que nos permite en situaciones que así lo requieran actuar con las levas que lleva tras el volante y tracción 4x4.

Mazda CX5

Tras su actualización, con nuevo chasis, suspensión y motores, es un coche elegante, moderno y tecnológico.

La paleta de propulsores del nuevo Mazda CX-5 se compone de tres motores: el turbodiésel 2.2 l. Skyactiv-D y las unidades de gasolina de inyección directa 2.0 l. Skyactiv-G y 2.5 l. Skyactiv-G1+. Los tres cumplen la norma de emisiones Euro 6, y se combinan con versiones revisadas de la transmisión manual Skyactiv-MT y la automática Skyactiv Drive, con tracción delantera o con el sistema de tracción total i-ACTIV de última generación de Mazda.

Con respecto a la seguridad, el nuevo CX-5 incorpora, por ejemplo, una cámara de visión delantera que trabaja conjuntamente con el radar que ya montaba la generación anterior. Esta cámara ha ampliado de forma notable las posibilidades de la tecnología y el concepto de seguridad activa.

En cuanto al exterior, y tal y como explica la marca, el hilo conductor del desarrollo ha sido el concepto de «robustez refinada», con el que Mazda profundiza en la filosofía de diseño Kodo, «alma en movimiento». Sobresale la evolución del diseño de la sección delantera, más tridimensional y con faros LED.

Otra de las novedades es la incorporación de un portón trasero eléctrico de altura regulable, con mandos de apertura y cierre en el propio portón y el en panel del conductor. En el interior, y sin que se hayan modificado las dimensiones del habitáculo, el CX-5 incorpora una pantalla central de siete pulgadas, con proyección en la luna delantera en la versión más equipada. Las prestaciones, en resumen, de un todocamino «premium» a un precio competitivo.

Mercedes-Benz Clase C Cabrio

El descapotable, de cuatro palzas y techo de lona está disponible con motores de 184 a 510 CV de potencia. Una joya descapotable con una de las líneas más sugerentes del panorama. Un descapotable como los de antes, con una capota de tela que se puede abrir o cerrar en 20 segundos y hasta una velocidad de 50 kilómetros por hora.

En diésel dispone de dos opciones, un C 220d con 170 caballos y en opción la tracción integral 4Matic y un segundo C 250d con 204 caballos. El primero llegará de serie con una caja manual de seis velocidades y en opción la magnífica automática de doble embrague 9G-TRONIC que en el 250d es de serie. En cuanto a los gasolina la oferta es mayor con potencias que van desde los 156 caballos del C 180 hasta los 333CV del C 400 4Matic con entremedias el C 200 de 184CV, el C 250 con 211CV y el C 300 con 245 caballos. Los dos pequeños con caja manual de serie y opcionalmente y de serie en el resto la automática 9G TRONIC. Potencias más que suficientes para disfrutar de un descapotable.

Pero si queremos algo más que nos distinga del resto de mortales la división deportiva AMG ha preparados tres opciones aún más potentes y visualmente más poderosas con las que disfrutar de verdad. El primero es el AMG C 43 4Matic que llega con un motor de seis cilindros que genera 367 caballos, el segundo es el AMG C 63 con 476 caballos y ya un potente motor V8 biturbo que es una delicia oírlo a cielo abierto. Y por último una bestia -también lo son los dos anteriores- el AMG C63 S con el mismo V8 biturbo pero con la potencia elevada hasta los 510 caballos. Estos dos últimos ofrecen un par respectivamente de 650 y 700Nm y de serie la caja de cambios de 7 velocidades Speedshift MCT AMG, mientras que el “pequeño” llega con la automática 9G-TRONIC con transiciones más cortas y estupenda tracción integral AMG Performance 4MATIC.

Como no podía ser de otra manera los nuevos cabrio de la Clase C llegan con todo lo disponible tanto de serie como en opción en cuestión de seguridad o comodidad.

Así de serie llegan con el sistema de alerta por cansancio Attention Assist de sensibilidad ajustable, el Collision Prevention Assist Plus, qué, además, de advertirnos puede llegar a frenar el coche de forma autónoma al circular a una velocidad de hasta 200 km/h. Y como opción el Distronic Plus con servodirección inteligente y Stop&Go Pilot capaz de seguir al coche que nos precede con ligeros movimientos del volante o el detector activo de cambio de carril entre otros muchos.

Mercedes-Benz Clase X

Es el primer «pick up» de la marca. Disponible con carrocería de doble cabina, tiene un interior muy cuidado. El mercado de las «pick up»se anima en «la parte alta» del segmento, en la que Mercedes Benz ha debutado con su versión de un modelo de contrastada eficiencia, como es la Nissan Navara.

Al igual que el vehículo japonés, el de Mercedes se fabrica para todo el mundo en Barcelona, aunque en breve se iniciará también su producción en Argentina para el mercado sudamericano. De todas formas el Clase X se ha adaptado para el cliente de Mercedes, con un ancho de vías mayor (siete centímetros), un eje delantero exclusivo, un centro de gravedad más bajo (20 mm), nuevos parámetros de dirección, suspensión delantera con doble brazo oscilante, y suspensión trasdera multibrazo, en lugar de las tradicionales ballestas presentes en la mayor parte de las Pick-Up» del mercado.

También en el interior se nota el «toque mercedes», ya que desde el nivel básico de equipamiento el interior del vehículo da la talla.

El vehículo llega con el motor diésel 220 d de 163 CV y el 250 d de 190 CV. Está disponible con tracción trasera y opcional 4X4 (1.565 euros), con cambio manual o automático en opción (1.805 euros). A partir de mediados de 2018 estará disponible como modelo tope de gama un motor diésel V6 de 258 CV de potencia, que asume la cabeza en el segmento de las «pick-up» medianas. La tracción integral acoplable 4MATIC está disponible para los modelos diésel X 220 d 4MATIC y X 250 d, y permite mediante el giro de un mando acoplar y desacoplar la tracción a las ruedas delanteras, en función de las características del suelo. A partir de mediados de 2018, el pickup de Mercedes Benz estará disponible también con tracción integral permanente para el motor de 6 cilindros.

La gama se estructura en tres acabados: Pure, concebida para usuarios que desean un vehículo robusto y funcional; Progressive, que incorpora mayor estilo y más funciones de confort, y Power, que representa la línea de equipamiento de gama alta. en todos los casos se trata de un vehículo de doble cabina con capacidad para cinco pasajeros, y zona de carga abierta. El Clase X puede transportar una carga útil máxima de 1,1 toneladas. Suficiente, por ejemplo, para el transporte de 17 barriles de cerveza de 50 litros en la superficie de carga. La fuerza de tracción asciende a 3,5 toneladas, lo que le permite arrastrar un remolque con tres caballos o un yate de ocho metros.

Mini Countryman

Es el Mini para quienes necesitan más espacio para los pasajeros y más maletero. Con motores de 102 a 231 CV.

Un SUV compacto que ahora es 20 centímetros más largo, tiene 7,5 centímetros más de batalla (que se aprovechan en espacio para los pasajeros), y es 3 centímetros más alto. Con estas nuevas medidas el maletero llega ahora a los 450 litros, es decir, 100 litros más que el modelo al que sustituye.

Aunque para muchos el Mini es el de siempre, el de tres puertas, las versiones de 5 puertas, Clubman y Countryman tienen su público, que no es precisamente poco. En concreto, desde que el Countryman inició su comercialización en el año 2010 se han vendido en el mundo más de 540.000 unidades, de las que 18.900 circulan por las carreteras españolas.

En el interior, los materiales empleados ganan en calidad. Aquí el cambio es completo, ya que el salpicadero se ha diseñado de principio a fin. Mantiene, eso sí, el aspecto retro y característico de los rejojes redondos y la botonera tipo «avión», con una gran esfera central desde donde se controla el sistema multimedia y las diversas configuraciones del auto. También es nuevo el diseño de los paneles interiores de las puertas.

En materia de seguridad, incluye el aviso de colisión con función de frenado en ciudad de serie, que se puede ampliar para incluir el sistema Driving Assistant con control de crucero activo basado en cámaras, la advertencia de peatones con función de freno inicial, el asistente de luz de carretera y la detección de señales de tráfico.

También se ofrecen como opción el control de distancia de aparcamiento, la cámara para marcha atrás, el sistema asistente de aparcamiento y el Head-Up-Display.

En cuanto a los motores, esta nueva generación del Mini Countryman está disponible en dos mecánicas de gasolina de 136 y 192 CV, con motores de tres y cuatro cilindros, y en diésel de 150 y 190 CV, con tecnología Mini TwinPower Turbo.

Así, el Cooper Countryman adopta la mecánica de gasolina de 3 cilindros, con 136 CV; y el Cooper S Countryman apuesta por el más potente motor de 4 cilindros y 192 CV.

El diesel Cooper D Countryman dispone del motor de 4 cilindros, con 150 CV, y el Cooper SD Countryman equipa el propulsor diésel de 4 cilindros de 190 CV.

Los modelos podrán contar con cambio de marchas manual de 6 velocidades, automático Steptronic de 6 velocidades (para los modelos de 3 cilindros), o automático Steptronic de 8 velocidades, opcional en el Cooper D y de serie en el Countryman Cooper SD. Todos los motores pueden tener el sistema de tracción a las cuatro ruedas ALL4 (extra de unos 2.200 euros).

Mitsubishi Eclipse Cross

Cubre el hueco hasta ahora existente entre los ASX y Outlander. Su estética deportiva se deja notar también en su conducción. Con tracción delantera o 4X4. Disponible en gasolina de 163 CV, y diésel a partir de 2018.

Se trata de un vehículo que sigue la tendencia del mercado, pero también la de los fieles de la marca del diamante, que en 2016 optaron mayoritariamente (49%) por SUVs con tracción 4x4. Este es uno de los principales argumentos de venta de Mitsubishi, con una larga tradición de vehículos "todoterreno", lo que mantiene la fama de "coches duros" respecto a sus principales rivales.

El Eclipse Cross es un SUV diferente, con una estética más deportiva que se deja notar también en su conducción, pese a sus dimensiones. Durante la presentación internacional del modelo hemos podido recorrer autopistas y carreteras de montaña viradas entre Barcelona y Gerona, comprobando que el coche muestra ese "dinamismo", al tiempo que se conduce de forma suave y silenciosa, sin sobresaltos.

Por primera vez en un modelo de Mitsubishi Motors y todavía poco común en el segmento, el modelo estrena una "Touch Pad", una especie de ratón que permite un manejo más intuitivo de los elementos de control. Por ejemplo, el volumen de audio se puede ajustar con dos dedos, deslizando el controlador de la pantalla hacia arriba o hacia abajo. El Touchpad Controller puede operar funciones de audio como la radio y el iPod, así como Apple CarPlay.

Para el Eclipse Cross, Mitsubishi Motors ha desarrollado un nuevo motor de gasolina de 4 cilindros. Este motor será el primero en llegar al mercado español, entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Con una potencia de 163 CV, estará disponible en tracción delantera 2WD y total 4WD, cifrando un consumo medio de 6,6 l/100 km. Esta versión gasolina está disponible con cambio de marchas manual de seis velocidades, o con una nueva caja de cambios automática que incorpora un manejo manual denominado "Sport Mode". Con sus ocho velocidades, este modo proporciona relaciones más cortas que extraen el máximo potencial del motor. Esta caja utiliza un nuevo sistema de control de cambio "Step-up" para reducir la sensación de vacilación.

Hacia la mitad de 2018 el Eclipse Cross también estará disponible con una mecánica diésel con un motor 2.2, con cambio manual de 6 o automático de 8 velocidades. Se trata de un desarrollo del motor 4N14 actual de la marca para el Eclipse Cross. Además habrá una versión híbrida de gasolina, pero de momento la marca no ha desvelado detalles nio del tipo de hibridación ni de la fecha prevista para su llegada al mercado.

Nissan Micra

El Micra es un coche totalmente nuevo. Diseño y colores atrevidos con un equipamiento completo.

En cuanto al interior del nuevo Nissan Micra, los cambios respecto del anterior son tan evidentes que el que se llamen igual es una anécdota. Ahora si es un coche agradable y con gancho, con estilo. De serie llegará con acabados en dos tonos muy conseguidos que le dan un aire moderno y la calidad percibida de los materiales y ajustes evidencian el interés de la marca por crear un coche que sobresalga del resto. Aunque también tiene sus “peros” como el que los elevalunas traseros sean manuales y no puedan ser eléctricos o no haya tiradores sobre las puertas salvo en el caso del acompañante.

También sobresalen unos asientos -los delanteros- realmente cómodos y una postura de conducción muy lograda gracias entre otras cosas a que el volante se regula en altura y longitud y tenemos siempre una buena visión tanto hacia delante como hacia atrás. Entre otras cosas y para dar más espacio al conductor la banqueta de los asientos ha bajado unos 4mm sin perder visión.

El nuevo Micra va a sorprender por un equipamiento de seguridad más que aceptable pues de serie en todas las versiones y en todos los motores va a llegar con un sistema anti colisión frontal inteligente que mediante un radar detectará si vamos a chocar y aplicará los frenos hasta evitarlo. Además, del Aviso de cambio involuntario de carril, el reconocimiento de las señales de tráfico, el de ángulo muerto, o las luces automáticas largas cortas. Elementos de seguridad de coches claramente superiores –al menos en precio-.

El Micra de quinta generación se oferta con tres motores: dos tricilíndricos de gasolina y un diésel de cuatro cilindros. Los primeros serán un 1,0 litros aspirado y 73 caballos y el segundo un 0,9 litros con turbo de 90 caballos. Los mismos 90 caballos que el 1.5 diésel. Y en los tres casos asociados a una caja de cambios manual de cinco velocidades y buen tacto y recorrido.

Opel Crossland X

Fabricado en Zaragoza. en este SUV pequeño destaca su equipamiento de seguridad, como el sistema OnStar. Compacto y espacioso, con un aspecto moderno, carrocería bitono y un inconfundible estilo SUV, el segmento más de moda. Son las principales características del Crossland X.

Con una longitud total de 4,21 metros, el nuevo Crossland X es 16 centímetros más corto que un Astra mientras que al mismo tiempo es 10 centímetros más alto. Los ocupantes pueden por tanto disfrutar de una posición elevada de los asientos que da como resultado una excelente visibilidad. Los clientes que busquen una sensación incluso mayor de espacio, pueden elegir el techo panorámico de cristal.

Tanto el conductor como el acompañante delantero pueden disfrutar los asientos ergonómicos certificados por AGR (Aktion Gesunder Rücken). Por otro lado, el maletero de 410 litros de capacidad – sin plegar los asientos traseros- es el líder en su clase. Además, los pasajeros de la parte trasera tienen la posibilidad de ajustar su asiento longitudinalmente 150 milímetros, con lo que se aumenta el espacio para las piernas o la capacidad del maletero. Esto hace que el Crossland X sea aún más flexible.

El Crossland X también se puede solicitar con Cámara Panorámica de Visión Trasera. Esta cámara aumenta el ángulo de visión de la parte trasera del coche hasta los 180º, de forma que el conductor puede, por ejemplo, ver si otros usuarios de la vía se aproximan por cualquiera de los lados al dar marcha atrás. Incluso, la última generación de Asistente Avanzado de Aparcamiento facilita estas maniobras aún más. Reconoce los sitios de aparcamiento adecuados al vehículo y lo aparca o desaparca de forma automática. En ambos casos, el conductor sólo ha de manejar los pedales. Y, durante los meses de invierno, el volante y el parabrisas calefactable incrementan el confort y la seguridad.

Opel Insignia

La berlina de representación de Opel se ha actualizado, ganando dinamismo y carga tecnológica. Desde su llegada al mercado en el año 2008 el Opel Insignia ha ocupado los primeros puestos de ventas de su segmento. Sus principales valores eran el diseño atemporal, la reputación entre los clientes, una excelente relación entre tecnología y precio, y el novedoso servicio Opel On Star. Unos pilares sobre los que se sigue basando la segunda generación del modelo.

El nuevo Insignia es más ancho (8mm), más largo (57 mm) y más bajo (24 mm) que el modelo al que sustituye. Tiene también una mayor habitabilidad, apreciable sobre todo por los pasajeros de las plazas traseras, que disponen ahora de más espacio libre al techo y para las rodillas. Es un coche más ligero, entre 175 y 2oo kilos , según versión, y se monta sobre la nueva plataforma Epsilon 2 de Opel.

En el apartado mecánico, la principal novedad es el nuevo motor de gasolina 1.5 turbo de inyección directa. Un motor destinado a satisfacer las necesidades de los conductores de coches diésel que, siguiendo la actual tendencia de mercado, han decidido pasarse a la gasolina. Aunque el porcentaje de ambos combustibles para este modelo es en la actualidad del 95% a favor del diésel, en los pedidos del nuevo Insignia, según los responsables de la marca, los encargos de mecáncias de gasolina han aumentado ya hasta el 20%. La versión básica para el Insignia Grand Sport entrega 140 CV, con un consumo medio de 5,7 l/100 km. Este mismo motor 1.5 turbo está disponible también con una potencia de 165 CV, con un consumo medio de 5,7 l/100 km.

También en gasolina, el Insignia llega con un motor 2.0 litros Turbo, que entrega 260 CV. Esta variante de cuatro cilindros y 2.0 litros de cubicaje viene asociado a una caja de cambios automática de 8 velocidades completamente nueva, que está disponible en el resto de motores diésel, aunciando una reducción de hasta un 3,6% del consumo de combustible.

La gama de propulsores se completa con la nueva transmisión manual de seis velocidades para los motores diesel de 1.6 litros de aluminio con turbocompresor y potencias de 110 y 136 CV.

Además, Opel ofrecerá el Insignia Grand Sport con el popular motor diesel de 2.0 litros con 170 CV (consumo combinado de 5,2 l/100 km).

Opel Grandland X

Este SUV comparte plataforma con el Peugeot 3008. Con 4,47 metros de largo, dispone de amplias plazas y un maletero de 500 litros. Está equipado con motores gasolina y diésel de 120 a 180 CV de potencia.

La oferta mecánica del nuevo Grandland X va a ser de momento muy sencilla con un único motor diésel y otro de gasolina, aunque ya se ha anunciado -para el año que viene- que habrá un diésel de 180 caballos asociado a una nueva caja de cambios automática de ocho velocidades. Pero de momento llegará con un diésel de 1,6 litros CDTi con 120 caballos y 300Nm y un consumo de 4,3 litros cada 100 kilómetros en el ciclo combinado. Y en gasolina, un tres cilindros de 1,2 litros con turbo que genera 130 caballos y 230Nm con un consumo de 5,4 l cada 100km. Ambas opciones se pueden encargar con una práctica aunque algo anticuada caja de cambios automática -sin levas tras el volante- que apenas aumenta los consumos y a cambio nos deparará un placer de conducción mayor si nos movemos mucho por ciudad.

En cuanto al interior el nuevo Grandland X resulta muy amplio. La postura al volante es quizá demasiado de todo terreno, con las piernas dobladas casi en ángulo recto pero es cuestión de acostumbrarse. Otros SUV, que buscan más deportividad permiten llevar el asiento más bajo pero … como digo, en unos minutos te acostumbras.

Además, los asientos son cómodos y se pueden ajustar de manera manual para que nos acojan con comodidad. Y en cuanto al espacio de carga el maletero ofrece desde 514 litros con los cinco asientos ocupados y hasta 1.625 si los abatimos.

El nuevo Opel Grandland X incorpora de serie la Radio IntelliLink R4.0 con Bluetooth, manos libres y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, si se opta por el sistema multimedia Navi 5.0 IntelliLink éste incluye pantallas táctil en color de hasta 8 pulgadas, navegador integrado y permite la integración perfecta de Apple CarPlay y Android Auto con smartphones compatibles, que se pueden cargar de forma inalámbrica.

También y como toda la gama Opel, el Grandland X, llega con el servicio de asistencia y conectividad personal OnStar que ofrece un potente punto de acceso Wi-Fi 4G/LTE con servicios como la Respuesta Automática en caso de Accidente. Además, los usuarios de OnStar también se benefician ahora de nuevas funciones como las reservas de hotel y la búsqueda de aparcamiento.

Porsche Cayenne

Esta es la tercera generación del modelo. Disponible en motores de 340 a 550 CV y desde 87.500 euros. La nueva generación, presentada en el museo Porsche en Stuttgart-Zuffenhausen en una espectacular gala con música, luz y coreografía, se ha rediseñado por completo. El chasis y el sistema de propulsión, así como el concepto de pantallas y controles, experimentan una profunda renovación para incrementar aún más el abanico entre deportividad y confort.

Este vehículo, que se vende en España desde el pasado 4 de diciembre, combinará en mayor grado las prestaciones típicas de Porsche con la excelente versatilidad para el uso diario. De partida contará con dos ofertas mecánicas en gasolina con dos nuevos motores de seis cilindros: uno de tres litros con turbo de 340 CV (40 CV más que el modelo precedente); y otro motor 2.9 V6 biturbo para el Cayenne S, que alcanza los 265 km/h y tiene una potencia de 440 CV (20 CV más que el motor actual). De serie cuenta con la nueva caja de cambios Tiptronic S de ocho velocidades, y los nuevos sistemas de chasis. Para el momento de su lanzamiento al mercado estará disponible con el Paquete Sport Chrono opcional, el nuevo Cayenne S acelera de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos.

Otra de las novedades es que por primera vez dispone de unos neumáticos diferenciados delante y detrás, además de un eje trasero direccional. Junto con estas características típicas de los coches deportivos, se ha mejorado su comportamiento en carretera con la tracción integral activa de serie, la suspensión neumática de tres cámaras y el Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), un sistema electrónico que compensa el balanceo de la carrocería.

A pesar de que el equipamiento de serie aumenta considerablemente, el peso del Cayenne se ha reducido en 65 kilos respecto a su antecesor y el coche está perfectamente preparado para su uso «off-road». La configuración por defecto es el programa Onroad (carretera). Después, hay otros cuatro modos para adaptarse a distintas situaciones fuera de la carretera: Gravel (Grava), Mud(Barro), Sand (Arena) o Rocks (Rocas). Estos modos han sido testeados en las condiciones más extremas, a más de 50 grados en las dunas de arena de Dubai (EAU) y en las polvorientas pendientes del Valle de la Muerte (Estados Unidos), o a 45 grados bajo cero en el hielo y la nieve de Alaska.

Renault Koleos

Con la misma línea de diseño que el Talisman, el Koleos está disponible con motores diésel de 130 a 175 CV.

El nuevo Renault Koleos llega tras el Talisman y el Espace como el tercer miembro en la zona alta de la gama y como la opción lujosa y más grande dentro de la familia SUV. Además, al contrario que otras propuestas de la competencia el Koleos no ofrecerá las siete plazas tan de moda y a cambio ofrece una segunda fila donde estirarse será casi una obligación por la cantidad de espacio disponible para las piernas. Porque la batalla del Koleos ha crecido hasta los 2,70 metros con un maletero asimismo enorme de 579 litros, que por cierto tiene apertura y cierre manos libre con solo pasar el pie por debajo del mismo.

Exteriormente el Koleos recoge las líneas de diseño estrenadas en sus últimos hermanos – Espace, Talisman y Mégane- con una firma lumínica en forma de “C” muy característica delante y con unas luces detrás que recorren toda la zona trasera, desde prácticamente los extremos hasta el centro. Además, y como SUV grande ofrece un aire más asentado en la carretera y un aspecto más campero que sus hermanos Captur y Kadjar.

El nuevo Koleos dispone de dos opciones mecánicas y ambas diésel, al menos, hasta que el mercado demande una motorización de gasolina. Estos serán un cDi de 130 caballos con tracción 4x2 y caja de cambios manual -desde 28.390 euros- y un cDi de 175CV también con caja manual de seis velocidades y tracción 4x4 -desde 32.948euros-. A partir de ahí a la versión más potente se le puede añadir una caja de cambios automática de variador continuo que han denominado X-Tronic y si queremos lo más de lo más, el acabado Initiale Paris que aúna este mismo cambio automático y la tracción 4x4.

El nuevo Koleos llegara desde el segundo equipamiento con el sistema multimedia R- LINK 2. Una suerte de tableta vertical igual a la de otros modelos de la marca con la que gestionar el sistema multimedia, la navegación, el teléfono, la radio, las ayudas al aparcamiento y a la conducción, etc.

Y además llega con la compatibilidad de Apple CarPlay y con Android Auto.

Range Rover Velar

Dispone de cinco plazas de generosas dimensiones y un maletero de 558 litros. Cuenta con tracción total de serie. La capacidad del Range Rover Velar y su eficiencia son perfectas para las jornadas deportivas en la naturaleza.

Bicicletas, esquís, equipos de escalada… nada se resiste a los 1.731 litros que alcanza su maletero con los asientos abatidos. Si es necesario utilizar ayuda extra, el Range Rover Velar dispone de un sistema avanzado de asistencia para el remolque, que permite controlar la dirección de este accesorio al desplazarse marcha atrás.

Los sistemas de control de descenso en pendientes y Terrain Response, que adecua automáticamente las configuraciones del motor, la caja de cambios, el diferencial central y el chasis para cada tipo de terreno, también son especialmente útiles para este tipo de usos. El dispositivo de baja tracción distribuye el par entre las ruedas al conducir por superficies deslizantes como hierba o nieve.

Llega con seis motores disponibles (3 gasolina y 3 diésel), desde la versión más eficiente, la diésel Ingenium 2.0 de 180 CV, hasta el potente motor de gasolina sobrealimentado V6 3.0 de 380 CV, que se combinan con una caja de cambios automática ZF de ocho velocidades. También está equipado con un sofisticado sistema de tracción a las cuatro ruedas y suspensión neumática (de serie para las versiones de seis cilindros).

Dispone de un completo conjunto de avanzados sistemas de seguridad, como el frenado de emergencia autónomo con detección de peatones, el detector de tráfico marcha atrás o el monitor del estado del conductor.

Los principales modelos de la gama, Velar y Velar R-Dynamic, están disponibles con especificaciones Standard, S, SE y HSE. En el caso de que desearan un acabado aún más distinguido, los clientes pueden optar por el Black Exterior Pack o el Luxury Exterior Pack. La versión más exclusiva del Velar será el First Edition, que estará disponible durante el primer año de comercialización del modelo. Más lujosa aún que la especificación HSE, esta versión solo está disponible con motores diésel y gasolina V6 3.0 e incluye de serie una amplia gama de características adicionales, como un interior totalmente revestido en piel a juego con los asientos Windsor en color Light Oyster o Ebony o un exclusivo sistema de sonido Meridian de 1.600 W.

Seat Arona

Es el SUV derivado del Ibiza, aunque es 8 centímetros más largo y 10 más alto, con un maletero de 400 litros. El Arona es un crossover urbano, una mezcla entre turismo y todoterreno de corte compacto, lo que le permite desenvolverse bien entre el tráfico urbano y aventurarse por pistas algo rotas y caminos en buen estado.

Aunque comparte plataforma con el Seat Ibiza (la nueva MQB A0 del Grupo Volkswagen para vehículos compactos) es más alto y tiene más aplomo, lo que le permite llegar a sitios donde su hermano pequeño no podría acercarse, si bien dista, como la mayoría de SUV, de las capacidades de un todoterreno.

Se ofrece con tres motores de gasolina, de 95, 115 y 150CV -este último, de cuatro cilindros y totalmente nuevo, cuenta con tecnología de desconexión activa de cilindros-, y dos diésel, de 95 y 115CV. Todos ellos, con inyección directa, turbocompresor, intercooler y start and stop, y gestionados mediante cambio manual de seis marchas o automático DSG de siete. A mediados de 2018 llegará la versión más ecológica, impulsada por un motor de GNC de 90CV.

En el interior, el espacio y los acabados son similares a los del Ibiza de la generación actual, aunque su posición de conducción, elevada, y la mayor altura del techo lo hacen parecer un vehículo más amplio y confortable. Al igual que el exterior, que puede ser personalizado con hasta 68 combinaciones cromáticas -con tres tonos distintos para el techo, gris, negro o naranja, y una vistosa moldura cromada en el montante C-, el interior es colorista, y se ofrece la posibilidad de customizarlo con bandas del color de la carrocería en la tapicería o el salpicadero.

En el habitáculo destaca también la pantalla de infoentretenimiento, de 8 pulgadas y muy buena calidad visual, así como la calidad del sistema de audio Beats de 300 watios. Además, a partir del año que viene se ofrecerá como opción el cuadro digital de alta resolución que ya ha estrenado el Volkswagen Polo, con enormes posibilidades de personalización para visualizar información tras el volante.

Seat Ibiza

El Mejor Coche del Año ABC 2018 destaca por su buena relación calidad-precio. Motores de 75 a 150 CV y desde 14.000 €.

Aunque el Seat Ibiza lleva en el mercado desde el año 1984, Es ahora cuando logra el premio al Mejor Coche del Año ABC, consolidando así una sólida trayectoria en el mercado automovilístico en el que siempre ha estado ocupando los primeros puestos en las listas de ventas. El modelo más importante de la marca española se ha renovado por completo conservando el espíritu joven, funcional, deportivo y confortable. Después de cuatro generaciones y más de 5,4 millones de unidades vendidas, el nuevo SEAT Ibiza llega cargado con la tecnología más avanzada, un espectacular dinamismo y un increíble aumento en confort y espacio interior.

Durante más de tres décadas, millones de conductores han tenido un Seat Ibiza, puede que como su «primer vehículo», con el que hicieron su primer viaje o iban a la universidad, o quizá hoy sigue siendo el coche de familia.

El nuevo Ibiza está disponible en cuatro niveles de acabado –Reference, Style, Xcellence y FR– y cuenta con una gran oferta de propulsores que comprende cuatro de gasolina –1.0 de 75, 95 y 115 CV y 1.5 de 150 CV– , tres en ciclo diésel –1.6 TDI de 80, 95 y 115 CV– y un motor de tecnología híbrida impulsado por Gas Natural Comprimido (GNC) y gasolina –1.0 TGI de 90 CV–.

El nuevo Seat Ibiza es el primer modelo fabricado con la nueva plataforma MQB A0 del Grupo Volkswagen, consiguiendo así un increíble dinamismo que lo diferencian entre sus rivales. Asimismo, en el acabado más deportivo FR, la suspensión es más firme y permite implementar una suspensión adaptativa opcional con dos posiciones a elegir –Normal y Sport–. Por si fuera poco, también dispone de cuatro modos de conducción a elegir –de serie en el FR y opcional con los acabado Style y Xcellence–.

El nuevo Ibiza cuenta además, con una completa lista de equipamiento, desde el acabado de acceso, destacando el asistente de frenada automática de emergencia con reconocimiento de peatones (Front Assist), asistente de arranque en pendientes y el control de presión de los neumáticos. Entre los elementos de serie más innovadores en su categoría, cabe mencionar también el control de velocidad de crucero, el detector de fatiga, sistema Kessy de apertura y arranque sin llave, faros Full LED, sistema Full Link –para vincular el ‘smartphone’ al Ibiza mediante Android Auto, Apple Car Play o Mirror Link–, o la pantalla táctil a color de la consola central de 20,3 cm (8’’).

A nivel opcional destaca el cargador inalámbrico para el teléfono con amplificador de señal GSM, el control de velocidad de crucero con radar de proximidad (ACC) y sistema Stop&Go –para las opciones con caja automática DSG–, el avanzado equipo de sonido BeatsAudio™, y el sistema de navegación, entre otros elementos.

Skoda Karoq

Este SUV compacto sustituye al Yeti. Sorprende por su habitabilidad y la gran calidad de acabados.

Fácilmente reconocible a primera vista como SUV de la tradicional marca checa, el concepto vanguardista del vehículo y su carrocería son ideales para una conducción versátil y divertida en carretera, así como en terreno desigual. Sicilia ha sido el espacio elegido por Skoda para que su nuevo todocamino recorra el asfalto.

El hermano menor del Kodiaq impresiona por su diseño exterior moderno. La línea tornado, que se extiende desde los faros hacia atrás, estructura visualmente la carrocería. Los pasos angulares de las ruedas están enmarcados por anchos revestimientos. Las líneas horizontales en la parte posterior destacan el ancho de la carrocería.

El Skoda Karoq incorpora una amplia gama de sistemas de asistencia que suelen encontrarse en vehículos de segmentos superiores y sitúa la comodidad y la seguridad activa por encima de todo. Los sistemas proporcionan protección a los peatones y mantienen el SUV compacto a una distancia segura del vehículo que lo precede.

Hacen más fácil cambiar de carril o mantenerse en ellos, estacionar y estar al corriente de las señales de tráfico. Además de su sólida carrocería, el alto nivel de seguridad pasiva se garantiza con un completo equipamiento que ofrece sistemas de retención que incluyen hasta nueve airbags.

Ofrece tecnología de propulsión y chasis de vanguardia, y se presenta como un modelo polivalente con cualidades off-road. Se ofrecen cuatro motores con una potencia de entre 115 y 150 CV. Todas las unidades son propulsores turboalimentados de inyección directa y cuentan con la tecnología Stop-Start y de recuperación de energía de la frenada. Son extremadamente eficientes y cumplen la normativa de emisiones Euro 6. Todos los propulsores se pueden combinar con cajas de cambio manuales de seis marchas o DGS de 7. El nuevo 1.5 TSI ofrece Tecnología Activa de Cilindros.

Skoda Kodiaq

Puede disponer de 5 o 7 asientos con una gran capacidad de maletero, hasta 650 litros. La oferta mecánica abarca motores de gasolina y diésel de 125 a 190 CV, con opción de tracción total y cambio de marchas DSG.

Skoda ofrece para este todocamino cinco propulsores, dos TDI y tres TSI, que van desde los 1.4 a los 2.0 litros, mientras que la potencia oscila entre los 125 y los 190 CV. En función del motor se ofrece la caja manual de 6 marchas o la DSG de 6 o 7. La nueva transmisión de doble embrague y 7 marchas se estrena en Skoda y es una variante diseñada para motores potentes con un par de hasta 600 Nm. En el exterior, la marca ha transferido su nuevo lenguaje de diseño al segmento de los SUV con un aspecto que refleja el carácter versátil del vehículo, con contornos deportivos y robustez "que lo hacen fácilmente reconocible". "Todas las líneas del Kodiaq, son limpias, claras y precisas", ha destacado el fabricante.

Con unas medidas de 4,697 metros de largo, 1,882 metros de ancho, 1,676 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,791 metros, el Kodiaq se sitúa en la zona alta del segmento de los compactos. Skoda ha puesto de relieve que una característica destacable del Kodiaq es la amplitud de su interior, de manera que, siendo sólo 38 milímetros más largo que el Octavia, ofrece un espacio interior mayor que el de la media de los SUV. Así, gracias a las dimensiones exteriores, tiene una longitud interior de 1.793 milímetros, el espacio delantero a media altura es de 1.527 milímetros y el trasero es de 1.510.

Respecto a los sistemas de asistencia al conductor, una innovación en la gama es el Asistente de Remolque "Tow Assist", que, cuando el coche está arrastrando un remolque, se hace cargo de la dirección durante la marcha atrás lenta. El sistema Area View también se estrena en la marca. Con esta función las cámaras situadas delante y detrás y en los arcos de las ventanas utilizan lentes de ángulo amplio y permiten ver el área que rodea el coche mostrándolo en el monitor. El Front Assist, que incluye el Freno de Emergencia en Ciudad, se equipa de serie. El Kodiaq también puede incorporar, entre otras funciones, el Lane Assist, el Detector de Ángulo Muerto y el Traffic Alert, que ayudan al piloto a mantenerse en el carril utilizando el radar trasero.

Subaru Impreza

Lleva la nueva plataforma global de Subaru. Ofrece una gran mejora en comportamiento dinámico y calidad.

El modelo compacto empleará dos motores bóxer, el 2.0 litros de 4 cilindros con inyección directa de combustible y 156 caballos y un 1.6 litros también de 4 cilindros y 114 caballos.

la tracción Symmetrical All-Wheel Drive y el sistema de seguridad preventiva EyeSight serán totalmente de serie, y la transmisión Lineartronic que ha sido aligerada y mejorada, ofrecerá una respuesta más rápida, mejorando la aceleración y dinamismo del nuevo modelo.

Subaru XV

Con un precio desde 21.900 euros, es un ejemplo de los pilares de la marca: seguridad, diversión y robustez.

Este nuevo modelo 2018, del que ya se pueden hacer los primeros pedidos y que saldrá a la venta a finales de este mes de diciembre, es perfecto para personas con un estilo de vida activo que «no dudan en recomendarlo por su fiabilidad, altura y tamaño compacto». Porque el nuevo XV responde al concepto «Fun Adventure», destinado a personas que se sienten jóvenes sin importar su edad, que disfrutan de este estilo de vida y que desean ir a lugares nuevos y probar cosas nuevas.

Con un precio de salida desde 21.900 euros (campañas y descuentos incluidos) y con tres años de garantía o 100.000 kilómetros, este esperado SUV compacto muestra la seguridad por la que tanto la marca japonesa lleva luchando por conseguir desde 1965. Equipado de serie en todas sus versiones con la legendaria tracción integral permanente simétrica y con una altura libre al suelo de 22 centímetros, el XV se ha convertido en estos cinco años en el modelo de mayor éxito comercial de Subaru en España, con más de 3.200 unidades vendidas.

Además, el XV incluye la tercera generación del novedoso y aclamado sistema de seguridad preventiva EyeSight como parte del equipamiento de serie. Un sistema que ha obtenido las mejores calificaciones en todos los test de choque a nivel mundial y cuyo fin es limitar significativamente el riesgo de sufrir un accidente derivado de situaciones específicas a través de la aplicación de sus funciones principales: el sistema de frenada precolisión que funciona hasta 50km/h, el control de crucero adaptativo de 0 a 180/km/h, el control precolisión del acelerador y la advertencia de desvío y salida de carril.

El Subaru XV cuenta con dos motores en sus modelos, ambos de gasolina de cuatro ciclindros y configuración bóxer longitudinal: un 1.6 y un 2.0 con 114 y 156 CV, respectivamente. Su gran apuesta corre por estas dos motorizaciones con cambio automático -ya que el «70% de sus ventas son de coches a gasolina-, aunque hasta el verano de 2018 seguirá a la venta el XV diésel de 2017, para que ese «uno de cada cinco» que quiera apostar por este tipo de combustible, pueda hacerlo desde 25.275 euros (campañas incluidas).

Ambos motores, además de pesar 12 kilos menos que los que montaba el anterior XV, cuenta con la ventaja de un menor nivel de ruido y vibraciones. Incluso destacan por su funcionamiento suave y refinado, así como por la agradable respuesta en todo el rango de revoluciones. Es más, Subaru ha puesto especial énfasis en ofrecer dos motores muy elásticos, con una excepcional capacidad de recuperación desde bajo y medio régimen. El 2.0 ha sido revisado en un 80 por ciento de sus componentes y ahora cuenta con inyección directa de combustible.

Toyota Yaris

El pequeño Toyota solo está disponible con motores de gasolina e híbrido de 70 a 212 CV. Es un coche urbano que permite hacer rutas en carretera con bastante tranquilidad. Disponible desde unos 11.000 euros.

La introducción de la nueva gama Yaris, notablemente renovada, pretende dar más impulso al éxito del pequeño utilitario, que ha seguido aumentando su cuota en el segmento B en Europa occidental desde el lanzamiento de la tercera generación en 2011, con un incremento de más del 6,5% y unas ventas superiores a las 208.000 unidades en 2016.

Este resultado proporciona una sólida plataforma sobre la que reforzar las cualidades consolidadas de Yaris y ampliar su atractivo entre unos clientes cada vez más exigentes en un mercado muy competitivo. El diseño, la calidad, el rendimiento y la seguridad son consideraciones clave a la hora de la compra y, por ello, han centrado la atención del programa de mejora de Toyota.

El sistema híbrido sigue siendo un argumento de venta único para Yaris, representando ya más del 40% de las ventas de Yaris en Europa. Este modelo tiene un fuerte espíritu europeo, ya que se fabrica en la fábrica de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) de Valenciennes desde 2001. La producción superó los tres millones de unidades en 2016 y ahora los vehículos no solo se distribuyen por toda Europa, sino que se exportan a todo el mundo, incluida África, Norteamérica y Oriente Medio.

El diseño es una de las principales consideraciones para los clientes del segmento B. El equipo del Centro Europeo de Diseño ED2 de Toyota se ha centrado en dotar el Yaris de una imagen más activa y dinámica, y al mismo tiempo transmitir una orientación más refinada. Para conseguirlo, tanto el frontal como la parte posterior del vehículo cuentan con una nueva arquitectura de diseño que presenta una cualidad tridimensional más potente, un mayor énfasis en las líneas horizontales, para expresar más amplitud, y un bajo centro de gravedad. El resultado es una forma más dinámica y emocional que amplifica las cualidades de los principios de diseño de Toyota, Keen Look (Imagen potente) y Under Priority (Prioridad inferior).

Los cambios en el interior del Yaris se han centrado en que la imagen y el ambiente del habitáculo siguieran siendo frescos y modernos, con la introducción de nuevas tapicerías, colores y acabados, y la mejora de la instrumentación y los controles para asegurar una ergonomía y un rendimiento del sistema HMI -- interfaz hombre-máquina -- excelentes.

El nuevo Yaris marca la introducción de un nuevo motor de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros que sustituye la unidad actual de 1.33 litros, desarrollada en previsión de la futura norma de emisiones Euro 6c y los requisitos del estándar de homologación de emisiones en conducción real ―Real Driving Emission (RDE)―. La nueva unidad se fabrica en Toyota Motor Industries Poland (TMIP) como parte de un programa de inversión para la producción de Toyota Motor Europe (TME) por un valor de 150 millones de euros.

El motor pertenece a la familia ESTEC ―Economy with Superior Thermal Efficient Combustion―, e incorpora nuevas características técnicas que ofrecen un mejor rendimiento y una conducción más agradable, al mismo tiempo que consiguen una reducción del consumo de combustible de hasta el 12%², aplicando los parámetros actuales NEDC -- New European Driving Cycle -- .

En el nuevo Yaris, el motor de 1.496 cm3 con aspiración natural desarrolla una potencia máxima de 82 kW / 111 CV DIN y un par máximo de 136 Nm a 4.400 rpm. Su gran respuesta garantiza una conducción cómoda tanto entre el tráfico urbano como por carretera. En comparación con la unidad de 1.33 litros, la aceleración de 0 a 100 km/h es 0,8 segundos más rápida -- 11,0 frente a 11,8 segundos -- , mientras que a velocidades de adelantamiento en 5ª marcha la mejora es superior a un segundo, ya que acelera de 80 a 120 km/h en 17,6 segundos, en comparación con los 18,8 de la variante 1.33 anterior.

Volkswagen Arteon

Una gran berlina deportiva de cinco puertas. El portón trasero da acceso a un maletero de 563 litros.

El nuevo Arteon se ha desarrollado en base a la nueva plataforma modular transversal (MQB). Transversal significa que los motores se han montado de forma transversal, lo que genera un espacio mayor. Entre los dos ejes del Arteon se extiende una gran batalla de 2.841 mm. Los voladizos de la carrocería del modelo fastback (con una longitud de 4.862 mm) son respectivamente cortos y concisos. La anchura del Arteon es de 1.871 mm y su altura de 1.427 mm. La interacción de estas medidas crea unas proporciones dinámicas que otorgan una ventaja visual a los diseñadores de Volkswagen.

Dentro de la gama de modelos de Volkswagen, el Arteon se posiciona por encima del Passat, que se ofrece en todo el mundo en diferentes versiones. Por encima del Arteon se sitúa el Phideon, modelo desarrollado especialmente para China. El nuevo Gran Turismo de Volkswagen se produce en la planta alemana de Emden. Este lugar de producción dispone de un puerto transatlántico y se adapta perfectamente a un automóvil como el Arteon, que se comercializará en casi todos los países del mundo para los que este segmento sea relevante.

El Arteon reinterpreta el tema ‘‘Gran Turismo’’ mediante una combinación de diseño vanguardista, carisma deportivo, alta versatilidad y una amplia oferta de espacio. Dos de las ventajas que sobrepasan los límites del segmento son un excelente espacio libre para las piernas en la parte trasera y un volumen del maletero desde 563 hasta 1.557 litros. En el aspecto puramente técnico, el nuevo Volkswagen ofrece seis motores altamente eficientes con potencias desde *110 kW/150 CV hasta 1 206 kW/280 CV, tracción delantera/total, y elementos de indicación y manejo digitales. Algunos de ellos el Volkswagen Digital Cockpit (cuadro de mandos digital configurable), la pantalla de visualización frontal ‘‘Head-up Display’’ y el nuevo sistema de infotainment ‘‘Discover Pro’’ con una pantalla de cristal de 9,2 pulgadas y control gestual.

A pesar de ofrecer un concepto progresivo, el Arteon es un automóvil con un precio muy atractivo. El Gran Turismo podrá adquirirse en una versión de entrada de alta calidad y dos versiones de equipamiento exclusivas: ‘‘Elegance’’ y ‘‘R-Line’’. El nombre define la esencia: la configuración de serie del Arteon Elegance se centra principalmente en la elegancia, mientras que la configuración del Arteon R-Line se centra aún más a la deportividad - habitual en los modelos Volkswagen R-Line. El modelo fastback puede personalizarse ampliamente en base a estas tres líneas de equipamiento. Algunos de los detalles de equipamiento opcionales son un techo corredizo panorámico, un climatizador de tres zonas ‘‘Air Care Climatronic’’ con sensor de calidad del aire y un filtro antialergénico, asientos delanteros con función de masaje, volante con calefacción y equipamientos de cuero napa bicolor.

El nuevo Arteon arranca con una gama de seis motores turbo de inyección directa. Todos los motores son de cuatro cilindros. Los motores de gasolina (TSI) y diésel (TDI) desarrollan potencias idénticas en los dos primeros niveles de rendimiento respectivamente: *110 kW/150 CV y *140 kW/190 CV. Los TSI y TDI más potentes entregan 1 206 kW/280 CV y 2 176 kW/240 CV respectivamente. El motor de gasolina de entrada es completamente nuevo: el TSI Evo es especialmente eficiente gracias a detalles como la gestión de cilindros activa (ACT).

Todos los motores pueden combinarse con un cambio de doble embrague (DSG) (TSI de *110 kW en Alemania sólo con cambio manual). El cambio DSG se ofrece de serie para los TSI a partir de *140 kW. En el caso del TDI se ofrece de serie para la versión 2 176 kW. Los TSI y TDI más potentes disponen del sistema de tracción total 4MOTION. Todos los demás modelos disponen de tracción delantera.

Volkswagen Polo

La sexta generación del Polo se fabrica en Pamplona. Destaca por su gran calidad y carga tecnológica. Con más de 14 millones de unidades vendidas hasta la fecha, el Polo, que se fabrica en la planta de Volkswagen en Navarra, es uno de los coches compactos de más éxito del mundo.

Sumando todas sus distintas versiones, se han vendido más de 16 millones de unidades del Polo en todo el mundo. La sexta generación tiene un diseño exterior completamente nuevo, que convierte al coche - disponible solo en versión de cuatro puertas - en un modelo más deportivo y adulto. Al mismo tiempo, el nuevo Polo es más grande que su predecesor en todas sus dimensiones. Consecuentemente, ofrece más espacio para el conductor y para los pasajeros, además de un volumen de maletero significativamente mayor, habiendo pasado de 280 a 351 litros.

Con el estreno del nuevo Polo, Volkswagen ha presentado uno de los coches compactos más avanzados del mundo. Esto se refleja en algunas de sus características más punteras, como la multitud de sistemas de asistencia al conductor que incorpora, elementos que anteriormente estaban reservados para la clase Golf y Passat. Además, los niveles de acabado de serie Edition, Advance y Sport y el modelo deportivo alto de gama, el Polo GTI1 (que entrega una potencia de 200 CV), añaden una mayor variedad. Incluso la versión básica del nuevo Polo, la Edition, tiene equipamientos de serie como las luces diurnas de tipo LED con funciones de alumbrado Coming Home y Leaving Home, un limitador de velocidad y el sistema de monitorización de área Front Assist con Freno de Emergencia en Ciudad y Monitorización de Peatones. El Polo Edition estará disponible en Alemania a partir de €12,9751.

Una opción que vuelve a figurar en la oferta es el control de crucero adaptativo ACC (que ahora puede activarse a velocidades de hasta 210 km/h). Las nuevas opciones disponibles para el Polo incluyen el sistema de cambio de carril y el asistente de Ángulo Muerto "Blind Spot Detection" asistente de salida de aparcamiento, o el sistema de Park Assist semiautónomo para entrar y salir de plazas de aparcamiento con función de frenada al maniobrar. Esta última ofrece protección automática contra cualquier choque durante las maniobras de estacionamiento. El sistema opcional de bloqueo y arranque de motor Keyless Access, que también es nuevo, puede usarse para abrir y arrancar el nuevo Polo sin necesidad de llave.

Además, el Polo es el primer Volkswagen y el primer modelo del Grupo que tiene disponible la nueva generación del Digital Cockpit. La funcionalidad y facilidad de uso de los nuevos instrumentos digitales es algo completamente inédito para un coche de este segmento. Al mismo tiempo, el Polo se beneficia de la última generación de sistemas de infoentretenimiento, con pantallas de entre 6,5 y 8,0 pulgadas, dispositivos de cristal tan sofisticados como un smartphone de alta gama, que proporcionan al interior un aspecto técnico y limpio.

Una amplia gama de colores nuevos y frescos (están disponibles un total de 14 colores exteriores) y doce llantas (de 14 a 18 pulgadas, algunas de ellas con colores que aportan contraste), multitud de opciones para el salpicadero y once diseños diferentes para los asientos hacen que el Polo sea más colorido e individual. Otras opciones de personalización incluyen los faros delanteros full LED, faros traseros de tipo LED, el sistema Air Care Climatronic con sensor de sol y humedad, además de filtro de alérgenos, la recarga sin cable para los smartphones (que incluye, opcionalmente, la conexión con la antena inductiva), sistema propulsor Sport Select con amortiguadores ajustables y uno de los mayores techos panorámicos de su categoría.

Las distintas opciones de potencia disponibles en el momento de su salida al mercado son de los 65 CV1 a los 115 CV. Por primera vez, el Polo estará disponible con un motor de gas natural, el nuevamente desarrollado 1.0 TGI, con una entrega de 90 CV1. Además, el vehículo podrá equiparse con cuatro motores de gasolina y dos motores diesel, todos ellos equipados de serie con sistema Start-Stop y modo de recuperación de la energía de frenado. Los motores con una entrega superior a los 70 kW1 pueden combinarse con una caja de cambios de doble embrague (DSG).

Volkswagen T-Roc

Calidad, motores eficientes y un gran espacio interior garantizan el éxito de la versión SUV del Golf.

Con su nueva propuesta, el T-Roc, Volkswagen apunta directamente a la diana del segmento que más crece en Europa. Lo hace con un vehículo compacto, colorista y tecnológico, capaz de desenvolverse bien en la ciudad y, al mismo tiempo, ofrecer una posición de conducción más elevada que un turismo y unas capacidades suficientes para poder aventurarse fuera de la carretera.

El T-Roc se posiciona entre el Tiguan y el futuro SUV derivado del Polo, el T-Cross, que llegará en 2018. Utiliza la plataforma MQB, lo que garantiza unas dimensiones contenidas. Destaca también el bajo centro de gravedad de la carrocería en comparación con otros SUV, lo que garantiza un comportamiento dinámico estable.

En el exterior, destaca su aspecto vanguardista y la rotundidad de sus líneas, así como su pintura bicolor, con once tonos distintos para la carrocería y dos para el techo. Pese a sus dimensiones contenidas, el interior es amplio, y puede presumir del maletero más grande del segmento, con 445 litros.

El colorido también se extiende al interior, gracias al marco customiado de la consola central, en la que también destaca una pantalla de infoentretenimiento de entre 6,5 y 8 pulgadas -según el nivel de acabado: Advance, Advance Style o Sport-. Además, el T-Roc ofrecerá como opción el VW Digital Cockpit, un cuadro personalizable de 11 pulgadas similar al estrenado por el Polo, en el que se pueden personalizar el odómetro, el velocímetro, el cuentarrevoluciones y las indicaciones del GPS.

El T-Roc llegará al mercado español en noviembre con una gama de propulsores compuesta por dos motores turbo de gasolina (115 y 190CV) y uno diésel (150CV). En pocos meses se lanzarán otros dos motores TDI y otro TSI, todos ellos de inyección directa. Las versiones de 115CV se ofrecen con tracción delantera y caja de cambios manual, mientras que en combinación con el motor TDI de 150CV existe la posibilidad de seleccionar tracción delantera o tracción total con cambio DSG de 7 velocidades. Este propulsor incluye gestión de cilindros activa, basada en la desconexión automática de dos cilindros para reducir los consumos. Además, todas las opciones con tracción total incorporan el sistema Active Control con selección del perfil de conducción, que permite alternar entre cuatro modalidades: «Street» (urbano), «Snow» (nieve), «off-road» (caminos) y «off-road manual» (caminos con ajuste manual de las opciones).

El precio parte de 23.500 euros para el más básico de los motores gasolina, e incluye como equipamiento Front Assist con frenada de emergencia en ciudad y sistema de detección de peatones, freno anti colisiones múltiples, asistente de aviso de cambio de carril y App Connect.

Volvo S-90 y V-90

El S90 sobresale por su tecnología, con una pantalla táctil del tamaño de una tablet y materiales de lujo.

El S90 sobresale por su calma y tranquilidad, su tecnología intuitiva y su excepcional rendimiento. En el interior destacan auténticas joyas, como son los controles o la llamativa pantalla táctil del tamaño de una tablet, los cuales te ponen al control de la conducción sin apenas esfuerzo. Los materiales de lujo se combinan con una artesanía exigente, de diseño limpio, y que son exclusivamente suecos. Cada viaje en el S90 es una recompensa en sí mismo.

Continuando la orgullosa herencia del Volvo familiar, el V90 es el nuevo icono del siglo XXI.

Combina el estilo y la ingenuidad con la pureza de la forma, sus funcionalidades hacen que tu vida sea más fácil. En el interior, una cabina minimalista cuenta con auténticas joyas, como son los mandos o la pantalla táctil del tamaño de una tablet, que ponen la última tecnología a tu alcance.

Un espacio elegante que apoya tu bienestar. Gran espacio y lujo para la versión familiar clásica de Volvo, dotada de lo último en tecnología y seguridad.

Volvo XC 60

Su gama de motores va de 190 a 408 CV. Cuenta con numerosos elementos de ayuda a la conducción y seguridad.

La gama de motores para el modelo XC60 está compuesta por tres mecánicas diésel (D3 de 150 caballos, D4 de 190 CV y D5 de 235 CV), tres de gasolina (T4 de 190 CV, T5 de 254 CV y T6 de 320 CV) y una híbrida con 407 CV. Todos los motores tienen sistema de parada y arranque automático, tracción total y caja de cambios automática, excepto los motores D3 y T4, que se comercializan con cambio manual y tracción delantera.

En cuanto a diseño interior, los asientos delanteros son ajustables eléctronicamente y están tapizados en cuero, al igual que el volante multifunción y la palanca de cambios. Los asientos delanteros incorporan apoyo lumbar eléctrico y el sistema de protección contra lesiones por latigazo cervical (WHIPS ™) y, dentro del paquete de opciones, se puede incorporar calefacción en las dos filas de asientos y masaje en el puesto del conductor. El salpicadero del Volvo XC60 incorpora un cuadro de instrumentos con una pantalla de 12”, salidas de aire con borde cromado, climatizador e incrustaciones en madera, que son visibles también en los paneles de las puertas. En la oferta de equipamiento opcional existen levas de cambio de macha en el volante, climatizador de cuatro zonas y portón trasero eléctrico. Opcionalmente, puede tener un techo panorámico con apertura eléctrica.

Ente los sistemas de ayuda a la conducción que Volvo incorpora de serie en el nuevo Volvo XC60, se encuentra el control de descenso de pendientes (Hill Descent Control) y el sistema de aparcamiento trasero (Park Assist Rear), que mide la plaza de aparcamiento tanto en línea como en batería y toma el control de la dirección para estacionar. También incluye el sistema de reconocimiento de señales de tráfico (RSI – Road Sign Information) que registra, memoriza e informa de una señal de tráfico a través del cuadro de instrumentos, el sistema de control de presión de los neumáticos (Indirect Tyre Pressure Monitoring System) y el sistema inteligente de información para el conductor (IDIS), que detecta la actividad del conductor y es capaz de retrasar la entrada de mensajes de texto y llamadas cuando las circunstancias de conducción no son adecuadas y puede haber riesgo de accidente.

Como opción, se puede incorporar cámara de visión trasera y el sistema de navegación Sensus, con visualización y acceso desde la pantalla táctil vertical ubicada en el salpicadero, el sistema de audio Bowers & Wilkins y el sistema Volvo On Call, que conecta el vehículo con el teléfono móvil y ofrece un servicio de carretera y de asistencia de emergencia. Entre otras funciones del sistema On Call también está el control a distancia del climatizador, localización del vehículo por ubicación, envío de destinos al sistema de navegación, bloquear o desbloquear las puertas, etc.