Qué hace falta para que un coche se considere histórico

Hasta ahora un coche se podía matricular como vehículo histórico si tenía 25 años de antigüedad, pero desde este momento necesita tener varios años más, ya que la edad queda establecida en 30 años, igualando lo determinado por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA). De hecho, esta es la edad determinada en la mayoría de los países de la Unión Europea, refiriéndose a los años desde su fabricación o primera matriculación.

Muchos propietarios optan por clasificar su vehículo como histórico, puesto que conlleva varios beneficios económicos. Así, la póliza anual del seguro será más barata, aunque la parte negativa viene en el límite de kilómetros que podrá recorrer al año, según informan desde Multayuda.

Por otro lado, son muchos los municipios en los que si tienes un vehículo histórico no tendrás que pagar impuesto de circulación. Además, las ITV se pasan cada más tiempo y suelen ser más permisivas. Los coches históricos no están obligados a pasar la ITV anualmente; lo mínimo es que la pasen cada 2 años, pudiendo llegar hasta 4 dependiendo de la antigüedad del coche. En general, los coches históricos entre 25 y 35 años pasan la ITV cada 2 años. Entre 35 y 45 años la pasarían cada 3 años y los de más de 45 años sólo tendrían que pasarla cada 4 años. Además, la ITV para coches históricos puede tener exenciones: por ejemplo, algunos modelos pueden quedar exentos de la prueba de gases o no hay que comprobar las holguras o elementos de suspensión.

La matriculación de vehículos históricos debe solicitarse en la Jefatura de Tráfico de la provincia del domicilio del interesado.

Hay dos formas de obtener la catalogación de coche histórico. Si tu coche ya tienen matrícula española en vigor, al solicitar la documentación como vehículo histórico se te dará un nuevo permiso de circulación y una nueva matrícula de coche histórico (empiezan por una H, con cuatro números y tres letras), según detalla Autocasión.

Si tu coche no tiene una matrícula española en vigor, se podrá matricular como vehículo histórico. En este caso, también tendrá dos matrículas, una nueva normal -que será la que le corresponda como si se hubiese matriculado nuevo- y la de vehículo histórico.

Trámites para matriculkar vehículos históricos Solicitud en impreso oficial (descargar aquí). Tasa por el importe de 91,80€, excepto ciclomotores 25,06€. Identificación del interesado: Personas físicas: documento oficial que acredite la identidad y domicilio del titular (DNI, permiso de conducción español, tarjeta de residencia, pasaporte más Número de Identificación de Extranjeros o NIE). Personas jurídicas: tarjeta de identificación fiscal de la sociedad o CIF y acreditar la representación e identidad del que firme. Menores o incapacitados: datos y firma del padre, madre o tutor, su DNI y documento que acredite el concepto por el que actúen. Resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se cataloga al vehículo como "histórico". Documentación del vehículo: Tarjeta de inspección técnica expedida por una estación ITV de la provincia del domicilio del interesado, en la que se haga constar la matriculación como vehículo histórico, con hoja rosa y hoja azul. Cuatro fotografías en color del vehículo (ambos laterales, delantera y trasera). Permiso de circulación y tarjeta ITV (original y fotocopia), si el vehículo está en circulación. Documentación extranjera del vehículo (original y fotocopia), si el vehículo procede de otro país. Acreditación de la propiedad del vehículo en el caso de que no sea el mismo titular el que va a matricular y el que figura en la documentación original, a través de los siguientes posibles medios: Documento notarial: acta de notoriedad o de manifestaciones. Factura de compra: si se adquiere a un compraventa o a una persona jurídica. Si el vehículo procede de la UE o de tercer país y la factura es de compraventa español, se aportara el IAE o documento acreditativo de estar incluido en el censo de sujetos pasivos de IVA e efectos de operaciones intracomunitarias. Contrato de compraventa: si la venta es entre particulares. Certificado de transportes: si se trata de un autobús o un vehículo de transporte de mercancías con una MMA superior a 6 toneladas y una carga que exceda de 3,5 toneladas. Impuestos: Justificante del pago o exención del Impuesto de Circulación del Ayuntamiento en que tenga su domicilio el solicitante (original o fotocopia). Justificante de pago/ exención/ no sujeción del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, (modelo 567, 06 o 05 de la Agencia Estatal Tributaria, www.aeat.es), si el vehículo no ha estado matriculado antes en España. Justificante del pago o exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (si se presenta un contrato entre particulares o documento notarial). Documento Único Administrativo (DUA), expedido por la Aduana en el caso de que se trate de un vehículo importado procedente de terceros países. Este trámite puede ser realizado por un tercero, pero para ello será necesario presentar una autorización firmada por el titular en la que se haga constar la gratuidad, además de acreditar la identidad del solicitante o autorizado.

