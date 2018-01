Qué hacer si somos testigos de un accidente de tráfico Es obligatorio auxiliar a las víctimas de un accidente y, avisar a las autoridades, puede ser fundamental para salvar la vida de los accidentados

Para nadie es un secreto que sufrir un accidente de tráfico es un evento traumático, pero no solo para quien lo sufre, sino también para quien lo ve. Con los nervios y la confusión del momento, pocas personas saben cómo reaccionar adecuadamente. Pero es necesario saber que en el artículo 195 del Código Penal se establece que quien no socorra a una persona que se halle en peligro, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio o de terceros, será castigado con una pena de una multa de tres a 12 meses. Y en el caso de que quien cause la lesión no auxilie a la víctima, la pena será de prisión por 6 a 18 meses.

Por lo tanto, es obligatorio auxiliar a las víctimas de un accidente, pero nunca hagas nada que no sepas hacer y que pueda ser contraproducente, a pesar de la buena intención. Para conocer los pasos a seguir en estos casos, desde Seguros Catalana Occidente nos los indican conforme a los criterios preestablecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Medidas en relación a la seguridad de la circulación

Si se está conduciendo, se debe parar el vehículo fuera de la calzada si es posible, estacionarlo conforme a las normas (freno de mano y motor apagado) y acudir al auxilio de las posibles víctimas. También se deberán encender las luces de emergencia y poner los dispositivos de preseñalización 50 metros antes del punto donde se ha producido el accidente. De igual manera, se tendrán que encender las luces de posición si es de noche o si las condiciones meteorológicas obligan a ello.

Medidas en relación a las víctimas

Hay ciertos puntos a evitar. Como norma general, no se debe mover al herido. Antes de actuar hay que valorar los daños reales de alguien que esté atrapado en un vehículo, para ver si se le puede ayudar a salir. Aunque se haga con buena intención, mover a alguien en estas circunstancias podría provocarle daños mayores. En el caso de que una de las víctimas sea un motorista, hay que recordar que nunca debemos quitarle el casco.

Es importante llamar al 112 lo antes posible, ofreciendo la mayor cantidad de datos sobre el accidente (localización, número de heridos y vehículos implicados y cualquier otro dato que pueda resultar de importancia).

En cuanto a la atención de las víctimas, sí que debemos tener en cuenta una serie de primeros auxilios en accidentes: atender en primer lugar a las víctimas que tienen problemas respiratorios (RCP), hemorragias graves (aplicar presión en las heridas más profundas para evitar que se desangren) o aquellas inconscientes (hablarles e intentar que respondan). Asimismo, cubrirlas con una manta ayudará a que no pierdan temperatura corporal. Como norma general, no debemos ofrecerles comida ni bebida.

Autoridades

En caso de accidente grave, se debe llamar a las autoridades policiales y, cuando se presenten, facilitarles todos los datos posibles sobre el accidente ya que pueden ayudar a la resolución de las diligencias que se instruyan. Esta información también valdrá para las compañías de seguros de los vehículos implicados en el accidente.