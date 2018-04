Land Rover anuncia su 70 aniversario con la «creación» de un Defender en los Alpes franceses Un enorme Defender de 250 metros de ancho dibuja su perfil sobre la nieve de los Alpes franceses a 2.700 metros de altura para celebrar el 70 aniversario de Land Rover

ABC MOTOR

@abc_motor Madrid Actualizado: 11/04/2018 01:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de 70 años de grandes aventuras todo terreno e increíbles expediciones alrededor del mundo, Land Rover vuelve a llevar al Defender a nuevas cimas. Ampliado sobre una superficie de más de 250 metros, el Defender más «Remoto» se dibuja sobre una de las caras de los Alpes franceses. La original escultura de nieve ha sido creada para anunciar el World Land Rover Day el día 30 de abril, exactamente 70 años después de que el primer Land Rover se presentase al mundo en el Salón del Automóvil de Ámsterdam en 1948.

La imagen única obtenida es un tributo al momento en el que el director de ingeniería de Rover, Maurice Wilks, dibujó por primera vez la silueta de un Land Rover sobre la arena de la Bahía de Red Wharf, proponiéndole la idea a su hermano Spencer, el entonces director general de Rover. Un diseño con una clara visión de futuro que fue bautizado como «Land Rover» y que ahora reconocemos como el Defender.

«Land Rover es una marca icónica reconocida en todo el mundo y la silueta del Defender es reconocida al instante. Llegar a los 70 años representa algo muy especial y por ello lo celebraremos con un año en el que destacaremos el espíritu de Land Rover "Above and Beyond" con el que se honra a los que están detrás del SUV más deseado del mundo», comenta el Profesor Dr. Ralf Speth, CEO de Jaguar Land Rover.

Land Rover quiere invitar a todos sus seguidores a unirse a las celebraciones del World Land Rover Day con una transmisión en directo. Comenzará con aquellas personas que ayudaron a crear el 4x4 más deseado y las tecnologías pioneras de Land Rover, desde los Land Rover Series y Defender originales hasta la introducción del Range Rover en 1970 y el Discovery en 1989.

Para dar comienzo a las celebraciones, Simon Beck, el artista especializado por sus trabajos sobre la nieve, creando formas geométricas se enfrentó al reto de crear una silueta del Defender a temperaturas bajo cero y a una altitud de 2,700 metros en La Plagne, en los Alpes franceses.

Para crear éste Defender «de gran altitud», Beck tuvo que dar 20.894 pasos y 16,5 kilómetros a través de los Alpes franceses. «Hacer arte en la nieve requiere resistencia, precisión y fuerza, atributos que comparto con el Defender. Su icónica silueta es tan sencilla y reconocida a través de todo el mundo; esta debe ser la pieza de arte más reconocible que he hecho jamás».

El World Land Rover Day es el 30 de abril. Para ver las celebraciones y formar parte de ellas, puede seguirlo en directo en www.youtube.com/landrover a las 21.00 horas de España.