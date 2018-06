Mark Webber se pone al volante del Porsche Mission E: «Cambiará las reglas del juego» El expiloto detalla sus primeras impresiones tras conducir este nuevo modelo en la pista de pruebas de Weissach

ABC MOTOR

@abc_motor Stuttgart Actualizado: 04/06/2018 05:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expiloto de automovilismo de velocidad australiano Mark Webber ha conducido por primera vez el nuevo Porsche Mission E en el circuito de pruebas de Weissach. Compitió en la Fórmula 1 desde el año 2002 hasta 2013, donde sumó 9 victorias, 42 podios y 13 pole positions, así como el tercer puesto del campeonato en 2010, 2011 y 2013, y el cuarto en 2009. En 2014 dejó la Fórmula 1 para competir en el Campeonato Mundial de Resistencia como piloto oficial de Porsche en el programa de sport prototipos hasta 2016, resultando campeón en 2015.

Y sus impresiones han sido bastante tajantes: «He vivido muchos momentos junto a Porsche que estarán en mi memoria para siempre. Ganar el Mundial de Resistencia (WEC) con el 919 Hybrid es uno de ellos. Y ahora creo que acabo de vivir uno más al conducir el Mission E por primera vez. Es un coche que va a cambiar las reglas de juego. Literalmente, es el sigilo en movimiento.

Pero, al mismo tiempo, sigue siendo un Porsche, que además me recuerda al 919 porque a veces pudimos conducir nuestro coche de Le Mans solo con el motor eléctrico.

La magnífica vista desde dentro del habitáculo por delante de los pasos las ruedas recuerda al Porsche 918, y la forma en que la tracción a las cuatro ruedas transmite al asfalto los 600 caballos de potencia es simplemente sensacional.

Podría decir que soy un hombre de la vieja escuela y no hay nada que me guste más que conducir, así que no me importa admitir que tenía mis reservas. Pensé que lo sentiría un poco pesado, pero la experiencia al volante es muy dinámica: la tracción a las cuatro ruedas, las prestaciones y la capacidad de frenada hicieron que esta fuese una experiencia impresionante.

He conducido muchos coches a lo largo de mi vida que me han enamorado y puedo decir que el Mission E sorprende de verdad. Estoy deseando volver a conducirlo».