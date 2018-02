Razones para no decantarse por la versión básica de un coche El equipamiento adicional que podríamos incorporar a nuestro vehículo es muy amplia, pero nuestra cartera nos convence de que se trata de extras que no merecen la pena

Los consumidores siempre nos decantamos por la versión más básica de un coche por su precio. Muchas veces, dotar a tu vehículo con una amplia gama de equipamiento adicional es muy costoso, aunque nos encantaría. De hecho, cuando la cartera manda, nos autoconvencemos de que se trata de extras que no merecen la pena. No osbtante, y a sabiendas que muchos de estos elementos adicionales son irrelevantes, elegir la opción básica de un utilitario también puede ser una mala decisión. Tal y como lo indican en la página web de Jalopnik y como adelanta Coches.com, existen cuatro razones por las que tomar esta decisión no es la correcta:

1. Estás comprando el coche más barato que puede producir la marca

Que la calidad no tiene por qué ser cara es algo que no contradecimos. Pero que el principal atributo del coche sea su precio, es algo que al tiempo te resultará caro. Principalmente porque estarás conduciendo un coche al que se le han bajado hasta el mínimo el nivel de detalle en sus especificaciones. Algo parecido a irse de acampada sin saco de dormir, de primeras piensas que perfectamente podrás dormir en el suelo, hasta que cada día se convierte en una tortura. Aspectos que das por hecho en un modelo básico, pueden figurar en la lista de equipamiento adicional. Así que si te vas a comprar un coche nuevo que es sospechosamente muy, muy barato, atento a su equipamiento.

2. No te arrepentirás del dinero «extra» pagado en los extras

Sentarse en un coche y sentirte a gusto, no tiene precio. A la mayoría de los mortales nos gusta más la sensación de ganar dinero que gastarlo. Sin embargo nuestro dinero es limitado y nuestras necesidades infinitas. Es entonces cuando tenemos que tomar algo doloroso llamado decisiones. Si siempre tomas la decisión más barata puedes estar comprometiendo tu propio bienestar. ¿Tiene sentido comprarse un colchón duro como el cemento por ahorrar 200 euros? El precio de la cama lo acabarías amortizando en cuestión de tiempo, además estarías invirtiendo en tu satisfacción.

Este mismo planteamiento lo podemos extender a los extras de un coche. Si de media nos vamos a pasar más de tres años al volante de un coche, quizás no es tan mala idea invertir en unos buenos asientos. Y tranquilo, no te pasarás la vida pensando en cómo podías haber invertido el dinero gastado en el asistente de aparcamiento.

3. El modelo básico pierde muchísimo valor en su reventa

Si compras muy barato, su valor caerá en picado una vez decidamos volver a ponerlo en venta. Si por ejemplo quieres comprar un coche con la visión de que se volverá un clásico con los años, nadie estaría dispuesto a comprar tu coche si aparte de ser un clásico no tiene un equipamiento que lo hace especial. De esta forma, en el mercado de los vehículos de ocasión, puede salir más rentable invertir en un equipamiento útil para a cambio tener más poder de negociación sobre el precio final.

4. Te sacarán de quicio los botones inútiles

¿Conoces esa sensación de sentarte en un coche cuyo panel tiene botones sin «rellenar»? Interruptores en blanco que te recuerdan cada día algo que pudo ser y sin embargo nunca será. O por lo menos, no del todo. Parecido a comprarse unas zapatillas caras y espectaculares ahorrando en unos cordones cutres. Un ejemplo visual de que las cosas no pueden hacerse a medias. De que los coches no deben sacarte de quicio,de que la experiencia debe ser placentera. Porque te lo mereces. Y especialmente porque los coches no deben parecer tostadoras.

Si dudas en gastarte un poco más de dinero en equipamiento adicional, hazte esta pregunta: ¿En quién estoy invirtiendo este dinero? Si la respuesta es en ti, tranquilo: no estarás malgastando ni un céntimo.