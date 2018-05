SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN Más de 5.000 coches en 37.000 metros cuadrados A la cita acudirán 33 grandes marcas de automoción y sus concesionarios con la más competitiva oferta de automóviles semi-nuevos

ABC.es

@abc:motor MADRID Actualizado: 31/05/2018 14:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vehículos procedentes de renting, flotas, kilómetro cero; turismos convencionales, híbridos, de alta gama, modelos únicos…todos previamente revisados, aseguran una oferta de gran variedad adaptada a las diferentes necesidades de movilidad de todos los visitantes. Todos ellos suponen una alternativa real para posibles compradores que deseen renovar su vehículo con ofertas especiales acudiendo al Salón del Vehículo de Ocasión, que se celebra del 5 al 10 de junio en Feria de Madrid.

El evento contará con más de 5.000 coches en exposición a lo largo de 37.000 m2., con la participación de 33 grandes marcas de automoción y sus concesionarios, junto a las empresas multimarca.

Vehículos con la última tecnología, híbridos, alta gama, turismos convencionales, modelos icónicos, etc. …conforman una oferta de excelente relación calidad/precio, avalada por las rigurosas revisiones que han tenido que pasar los automóviles expuestos, tanto en los propios concesionarios, como por la inspección técnica previa que este año realizará la empresa TÜV SÜD, a todos los vehículos que se vayan a comercializar en la feria.

A ello se suman los programas especiales de garantías que ofrecen todas las marcas participantes, así como exclusivas ofertas, descuentos y condiciones personalizadas de financiación, solo durante los días de celebración de este Salón que, de esta manera, se convierte en una oportunidad única para realizar una compra inteligente y con las mejores garantías. Además, los interesados en adquirir uno de estos automóviles podrán probarlos en un circuito exterior que ha preparado IFEMA, comprobar todas sus prestaciones y, en caso de que se decidan por uno, realizar todas las gestiones para salir del recinto de Feria de Madrid al volante de su nuevo coche.

Precisamente por todas estas características, el Salón de VO de Madrid se ha posicionado en este segmento como líder absoluto, tanto en lo que se refiere a la participación de marcas y empresas, como en el volumen de ventas de automóviles que se llevan a cabo en cada edición. Todo ello en un momento de importante dinamismo, en el que las ventas de vehículos de ocasión muestran un crecimiento del 15,5% en el primer cuatrimestre del año, hasta alcanzar un total de 740.785 unidades, principalmente, por el tirón de los usados procedentes de flotas, según datos de Ideauto para la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).

Ofertas con las más completas garantías

Entre algunas de las propuestas que ya avanzan las marcas participantes en el Salón VO, Citroën, por ejemplo, ofrece a través de su programa Citroën Select la posibilidad de garantizar hasta 36 meses el vehículo; el cliente de DS, mediante DS Certified podrá disponer de una garantía hasta 24 meses, servicios personalizados, como recompra del vehículo anterior, así como de las ventajas del Programa Only You; Hyundai y su programa de seminuevos, H PROMISE, ofrece la tranquilidad de saber que el coche se ha sometido a una minuciosa inspección; en el stand de Das WeltAuto, estarán representados 16 concesionarios de las marcas Volkswagen, SEAT, Škoda y Volkswagen Vehículos Comerciales, con más de 300 vehículos en exposición, y la posibilidad de obtener un descuento adicional de 2.000 euros y dos años de mantenimiento gratis si financian su compra con Volkswagen Financial Services;, y en el de Ford Deysa se darán a conocer todos los modelos de su gama así como unidades exclusivas, por su gran equipamiento y tecnología.

Kia también participa en el Salón con una amplia gama de vehículos, modelos ecológicos y eficientes, y su programa Kia Okasión con garantía de hasta 6 años en todos los vehículos comercializados. En Volvo, todos los vehículos están avalados por el programa, Volvo Selekt, que garantiza el máximo nivel de exigencia a la hora de ofrecer un producto revisado en más de 100 puntos de control; en Nissan, los visitantes que adquieran un automóvil se podrán beneficiar del programa Nissan Collection, con 5 años de garantía, asistencia en carretera 24 horas, revisión gratuita a los 3.000 k, opción de cambio…etc. entre otras facilidades; Suzuki destaca su completa gama en vehículos de ocasión procedentes de vehículos de dirección; Mercedes/Smart, su campaña centrada en 5 años de garantía, e Infiniti, las prestaciones y estética de sus unidades de kilómetro cero que incluyen importantes descuentos sobre el PVP de un vehículo nuevo. .

El Salón VO también mostrará una amplia selección de vehículos semi-nuevos, de segmentos premium y generalistas, de las marcas Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Profesional, Jeep; BMW y Mini; Renault y Dacia; Lexus; Lotus; Mitsubishi; Opel; Peugeot; Ssangyong; Subaru, y Toyota, que estarán de nuevo en el Salón VO con sus programas de garantías y sus mejores ofertas en este segmento.

Todo ello en una edición que crece en participación, con la presencia de 33 marcas, así como en superficie, que este año se extenderá a lo largo de 37.000 m2 –un 6% más que en 2017- y en la que no faltarán distribuidores y empresas multimarca, con cientos de vehículos para todos los presupuestos y modelos exclusivos a la espera de un nuevo propietario, así como entidades financieras que ofrecerán asesoramiento especializado, y otras empresas con servicios y soluciones tecnológicas relacionadas con el mundo del motor muy interesantes para el visitante del Salon de VO.