OCÉANO PACÍFICO Vídeo: Una ballena protege a una buceadora de un tiburón Durante 10 minutos el cetáceo trató de alejar al escualo de una bióloga que realizaba su trabajo y temió que el altruista y enorme animal pudiera romperle los huesos

09/01/2018 11:42h Actualizado: 09/01/2018 11:52h

La bióloga marina Nan Hauser ha asegurado a varios medios de comunicación que mientras se encontraba buceando en el océano Pacífico, realizando su trabajo, sintió, en un momento dado, como la cabeza de 22 toneladas de una ballena jorobada la levantaba y sacaba fuera del agua; al parecer, para salvarle la vida, pues un tiburón tigre de 4,5 metros la acechaba, informa el diario Metro.

La ballena protegió a Hauser manteniéndola debajo de su aleta pectoral y la empujó dentro del agua hacia un lugar seguro mientras otra ballena de su grupo disuadía al tiburón con su cola.

La escena, que fue grabada en vídeo, en opinión de la bióloga, que lleva 28 años «nadando entre ballenas», evidencia el instinto de proteger a otras especies que éstas poseen. «Realmente muestran altruismo, a veces, incluso, arriesgando sus propias vidas», asegura.

«No estaba segura de lo que hacía la ballena cuando se aproximó a mí; no dejó de presionarme durante más de 10 minutos, que parecieron horas, para salvarme; tratando, insistentemente, de ponerme en su cabeza, o barriga, o espalda, o, sobre todo, bajo su enorme aleta pectoral», ha declarado Hauser. «No quería entrar en pánico porque sabía que la ballena se percataría de mi miedo. Pero temía que si me golpeaba demasiado fuerte o me golpeaba con sus aletas o cola me rompería los huesos y destrozaría los órganos», confiesa.

«Nunca le quité los ojos de encima al grupo de ballenas, lo que impidió que viera al tiburón de inmediato», reconoce la bióloga. Los pescadores locales comentaron que el escualo era tan grande «como una camioneta pickup».

Después de llegar a la seguridad del barco de su equipo en Muri Beach, en las Islas Cook, Hauser pudo respirar aliviada.