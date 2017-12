Real Madrid Zidane: «Cristiano es el mejor jugador de la historia» El francés critica los dos partidos de sanción a Carvajal: «Es injusto, porque es indemostrable que perdiera tiempo y recurrimos la sanción»

Lo primero que hizo fue mandar un mensaje de ánimo a Berizzo. Zidane prepara un partido clave para el futuro del Real Madrid en la Liga pocas horas después del gran éxito de Cristiano en París. El portugués recibió el quinto trofeo que concede France Football e igualó a Messi en la clasificación histórica de campeones. Florentino Pérez escribió en ABC que Ronaldo es único, porque es mágico, en un artículo que ponderaba el liderazgo de Di Stéfano y la herencia adquirida por el portugués.

Cristiano y Messi son los dos futbolistas más laureados de la historia del balompié universal y el entrenador, preocupado por formar una defensa competitiva ante el conjunto hispalense, habló del líder de su plantilla. Cuando se le preguntó quien es mejor, Cristiano o él, Zidane fue rotundo: «Yo por supuesto, yo soy el mejor». Tras las carcajadas, el francés fue contundente: «Cristiano es el mejor jugador de la historia, los números así lo dicen», subrayó el técnico. Florentino Pérez definió que Cristiano es mucho más que talento.

«Varane ha superado hoy una resonancia y tiene poco. Viaja al Mundial de Clubes y espero que pueda jugar pronto. Bale se entrenó hoy con nosotros en una parte de la sesión y también viaja al Mundialito. Veremos si puede jugar el miércoles»

ABC cuestionó al marsellés por la dura sanción a Carvajal impuesta por la UEFA, los dos partidos de castigo por entender que perdió tiempo en Nicosia. «Zizou» fue directo a dar: «Es injusto, porque es indemostrable que Carvajal hiciera eso. Además, mirad las imágenes de televisión y verán que yo me sorprendo con lo que hace Dani, porque no sé lo que pasa y le mostraron la tarjeta. Yo, por supuesto, no le dije que perdiera tiempo para ser amonestado. Mirad las imágenes por favor».

El responsable del Real Madrid valoró la relevancia del encuentro frente al Sevilla: «Pido a la afición que nos apoye, porque es un partido muy importante ante un rival que está clasificado para los octavos de final de la Champions. Tenemos que ganar».

Concretó la situación de Bale: «Hoy ha entrenado con nosotros una parte de la sesión y viaja al Mundial de Clubes y allí veremos si puede jugar el miércoles». La misma realidad vive Varane: «Le hicieron hoy una resonancia y tiene poco. Viaja también al Mundialito y esperemos que pueda jugar pronto».